連帶保證人有什麼責任？常見問題債權律師幫您一次搞懂！

（一）何謂連帶保證人？連帶保證人如何自保？

（一）何謂連帶保證人？連帶保證人如何自保？

1.連帶保證人介紹

民法第739條規定，稱保證者，謂當事人約定，一方於他方之債務人不履行債務時，由其代負履行責任之契約。

連帶保證人與債務人是有連帶關係的，必須要共同承擔此筆債務責任。當債權人要求償還這筆債務時，可以不必先找債務人而直接找連帶保證人。

在大家的觀念中，保證人只是去做擔保而已，卻沒想到原來連帶保證人的償還義務等同於債務人，難道保證人還有區分嗎？那又應該如何自保呢？保證人的區分將會在下一章節詳細解說，接下來先來告訴大家身為保證人該如何自保呢？

2.一般保證人與連帶保證人應該如何自保？

成為保證人那一刻起，大家就要領悟到，萬一你的被保人落跑，這筆錢的責任最後就會落在你身上，必須無條件地替他償還，尤其是連帶保證人的代償責任較重，因此當你在成為保人時，一定要知道該如何自保，有以下幾種方式：