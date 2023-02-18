本票裁定有哪些步驟？3 分鐘看懂聲請裁定流程與費用！

錢還清了，但本票沒拿回來怎麼辦？

有些人會問：我已經還完借款卻忘記取回本票，結果債權人又拿本票去聲請本票裁定，這時候我可以向法院說我已經還款，不可以再對我強制執行嗎？

法院在審查本票裁定和強制執行時，都只會審查本票形式是否真實、合法，不會去調查本票債務是不是已經被還清了。所以如果債務人沒有取回本票正本，可以先準備清償證明，例如匯款紀錄、債權人簽收紀錄等，再向法院提起「債務人異議訴訟」或「確認本票債權不存在訴訟」，請求法院確認已經沒有債務並撤銷強制執行程序。

簡單來說，雖然債務人已還款卻未取回本票，還是可以透過法律管道解決，但過程還需額外花錢、花時間，因此建議債務人在清償債務的同時，務必取回本票正本，才能保障自�身權益。

1.本票遺失怎麼辦？本票可以作廢嗎？

根據票據法第18條，當持票人遺失本票時，可以通知發票人，如果有人持該本票請款，發票人不要付款。之後，持票人應盡速向付款地或發票人戶籍所在地的法院聲請公示催告，並在5日內向發票人提出資料證明自己已經向法院聲請公示催告，若5日內沒有提出證明，持票人的通知即為無效。

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