本票裁定有哪些步驟？3 分鐘看懂聲請裁定流程與費用！

本票是什麼？本票有效期限有多久？
經常聽到有人說：「不要隨便簽本票」，讓許多民眾對於本票充滿負面印象，到底簽本票意思是什麼？其實合法的使用本票對於日常借貸十分便利，以下將會告訴你本票的使用規範以及簽本票不還錢會怎樣，讓你學會維護自己應有的權益。
（一）什麼是本票？
（一）什麼是本票？
本票是一種證明債權存在的書面文件：由發票人簽發一定的金額後，於指定的到期日，持票人就可以持本票要求發票人給付本票上的金額。
借據、本票差別在哪裡？
借據和本票的共通點為兩者皆可以證明債權存在，但在法律追討程序上有所不同。借據需要透過訴訟程序，而本票具有承諾一定會付款的效力，所以不用透過訴訟程序也能追討債款。
（二）本票法律效力
（二）本票法律效力
1.本票期限多久？
根據票據法第22條，本票的有效期限只有3年，從到期日開始計算，若未記載到期日，則從發票日起算。
2.三年本票效力期限何時中斷？
向法院聲請本票裁定後，本票時效即會中斷；然而如果沒有在本票裁定後的6個月內聲請強制執行，法院將會視為沒有使用過本票，將以原本3年的時效計算。
3.本票超過幾年會沒有效力？
雖然本票的時效為3年，但由於借款返還請求權的時效是15年，所以只要尚未超過15年，債權人還是有機會向債務人起訴請求返還借款。
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2019年金管會宣布將修訂票據法，未來只有金融機構或集保機構擔任付款人，或持有本票者為金融機構，才能向法院聲請強制執行。也就是說，過往在書局可以買到的「玩具本票」，未來在修法通過後將不能向法院聲請強制執行。然而，票據法直至目前都尚未完成修法，因此目前任何本票都仍可以聲請強制執行！
什麼是本票裁定？本票裁定聲請狀怎麼寫？
（一）本票裁定是什麼？
（一）本票裁定是什麼？
當持票人手上的本票到期，向發票人追討債款而發票人沒有如期支付時，持票人就可以本票為依據，向法院聲請「本票裁定」。
根據票據法123條，債權人等本票裁定的聲請結果出來後，就可以拿著法院的本票裁定，去國稅局查調債務人的所得與財產資料，進而進行強制執行。
（二）本票裁定怎麼聲請？
（二）本票裁定怎麼聲請？
要向法院聲請本票裁定需要用書狀聲請，民眾可以直接至司法院網站下載聲請本票裁定範本，也可以至法院的為民服務中心購買空白書狀；接著依序填寫聲請人、相對人的年籍資料和訴訟標的金額，以及如果一次有多種本票要聲請裁定，可以填寫加總後的金額。
本票裁定流程有哪些步驟？聲請本票裁定要多少錢？
（一）本票裁定流程為何？
（一）本票裁定流程為何？
了解完本票裁定是什麼後，接下來就一起來認識本票裁定的流程吧！以下將以圖表方式呈現本票裁定流程圖，讓你更清楚掌握完整流程��。
Step1 準備文件資料
債權人將本票和本票裁定聲請狀提交給法院聲請本票裁定。
Step2 查詢地址陳報法院
法院發函通知繳費，債權人可以持法院函向任一地方戶政事務所查詢債務人最新戶籍地，並且需在5天內陳報，以便將本票裁定順利送達。
Step3 查調財產
本票裁定核發後，債權人可以憑裁定向任一地方國稅局查調債務人的財產狀況。
Step4 取得證明
債務人確定無抗告後，法院就會核發本票裁定證明書給債權人，債權人可以以此向法院聲請強制執行。
💡本票裁定時效為6個月，本票裁定後續記得向法院聲請強制執行！
本票裁定流程時間大約需要多久？
本票裁定時間大約需花費1個月左右的時間。
如果聲請本票裁定但對方沒錢怎麼辦？
此時可以另外向法院聲請核發「債權憑證」，如果日後確定債務人有資產時，就可以再向法院聲請進行本票強制執行流程。
（二）本票裁定聲請費用
（二）本票裁定聲請費用
聲請本票裁定費用會依照標的金額的不同而有所差異：
- 未滿10萬元者：750元
- 10萬元以上未滿100萬元：1,500元
- 100萬元以上未滿1,000萬元：3,000元
- 1,000萬元以上未滿5,000萬元：4,500元
- 5,000萬元以上未滿1億元：6,000元
- 1億元以上：7,500元
不服裁定結果可以提出本票裁定抗告嗎？
如果債務人對於本票有任何意見時，該怎麼保護自己的權益呢？本票裁定的救濟程序主要有抗告與起訴2種，以下將分別說明兩者有何不同。
（一）本票裁定抗告
（一）本票裁定抗告
如果是本票形式錯誤，例如票面金額、發票人、發票日等資訊出錯，這張本票就會是1張無效票，此時債務人就可以在收到本票裁定的10日內提出本票裁定抗告狀。然而法院對於本票的形式要件發生誤判的機率極低，所以本票裁定抗告成功的機率其實並不高。
（二）確認本票債權不存在訴訟
（二）確認本票債權不存在訴訟
如果是對於實際上有無債務或是本票真偽有爭議時，不是提出抗告，而是須要在收到本票裁定的20天內，向法院提出確認本票債權不存在訴訟；原則上如果持票人不能證明有債權存在，本票裁定效力就會變成無效。此外，如果簽本票的當下是被脅迫的話，也可以提起確認本票債權不存在訴訟。
💡收到本票裁定超過20天後還是可以起訴，但在這段期間法院不會主動停止強制執行。如果希望法院停止執行，債務人必須提供擔保，請求法院停止執行。
本票裁定後續需要做什麼？
在取得本票裁定確定證明書（執行名義）後，債權人就可以向法院聲請本票強制執行。一旦走入強制執行程序，法院就可以透過法拍程序或對債務人強制扣薪，將債務人的資產以法律的強制力用以償還債權人。
在說明強制執行如何聲請前，要特別提醒有些人會誤用「本票裁定後如何申請強制執行」這樣的寫法，但其實正確的用法是「聲請」強制執行哦！
本票裁定後如何聲請強制執行？
需要由債權人主動至法院聲請，此外債權人也必須主動告訴法院債務人有哪些財產，法院才可以向債務人追償債款。但要如何知道對方有哪些財產呢？可以去國稅局申請調閱稅務資料，就可以看到債務人的所得與財產資料。
💡小提醒：本票裁定強制執行時效（本票裁定確定證明書時效）為6個月，取得本票裁定確定證明書後續記得向法院聲請強制執行！
錢還清了，但本票沒拿回來怎麼辦？
有些人會問：我已經還完借款卻忘記取回本票，結果債權人又拿本票去聲請本票裁定，這時候我可以向法院說我已經還款，不可以再對我強制執行嗎？
法院在審查本票裁定和強制執行時，都只會審查本票形式是否真實、合法，不會去調查本票債務是不是已經被還清了。所以如果債務人沒有取回本票正本，可以先準備清償證明，例如匯款紀錄、債權人簽收紀錄等，再向法院提起「債務人異議訴訟」或「確認本票債權不存在訴訟」，請求法院確認已經沒有債務並撤銷強制執行程序。
簡單來說，雖然債務人已還款卻未取回本票，還是可以透過法律管道解決，但過程還需額外花錢、花時間，因此建議債務人在清償債務的同時，務必取回本票正本，才能保障自�身權益。
1.本票遺失怎麼辦？本票可以作廢嗎？
根據票據法第18條，當持票人遺失本票時，可以通知發票人，如果有人持該本票請款，發票人不要付款。之後，持票人應盡速向付款地或發票人戶籍所在地的法院聲請公示催告，並在5日內向發票人提出資料證明自己已經向法院聲請公示催告，若5日內沒有提出證明，持票人的通知即為無效。
以上為關於本票裁定的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！