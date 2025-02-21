管收就是被關嗎？什麼情況下會被管收？律師：條件嚴格！

（四）不得管收或停止管收的情形

（四）不得管收或停止管收的情形

雖然管收是為了確保義務人履行義務，但在某些特殊情況下，法律規定不得對義務人實施管收，或應停止已經實施的管收。這些情形包括：

1.一家生計難以維持

若義務人為家庭主要經濟支柱，管收將導致其家庭生計陷入困境，無法維持基本生活，執行機關應審慎評估，避免貿然管收。

2.懷胎五個月以上或生產後二個月內

考量孕婦及產婦的特殊狀況，法律明文規定懷胎滿五個月或生產未滿二個月者，不得管收。若在管收期間發現有此情形，亦應立即停止管收，以保障母嬰健康。

3.現罹疾病恐不能治療

倘若義務人罹患疾病，而管收可能導致其無法獲得適當治療，危及生命健康時，即構成停止管收事由。執行機關應衡酌義務人的病情，必要時徵詢醫療專業意見，以決定是否停止管收。

除上述法定不得管收事由外，如義務人在管收期間符合停止管收的條件，亦應即時停止管收，例如：