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什麼是管收？

管收就是被關嗎？什麼情況下會被管收？律師：條件嚴格！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-02-21更新 2026-06-22
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

管收是一種強制執行方法，針對欠繳稅款、罰鍰或其他公法上給付義務的人，在符合行政執行法規定的嚴格管收條件下，經法院裁定後將義務人送交管收所拘留。本文中律師將介紹台灣對於管收的規範和條件等法律知識。

什麼是管收？

管收是一種間接強制執行的方式，用於促使欠繳稅款、罰鍰或其他公法上金錢給付義務的人履行其義務。它是透過限制義務人的人身自由，迫使其清償所欠款項。管收的目的在於確保公法上金錢給付義務的履行，維護公共利益。

管收與刑事程序中的拘留和羈押有所不同。拘留是在刑事訴訟過程中，為確保犯罪嫌疑人到場接受訊問或審判而採取的強制措施；羈押則是在刑事訴訟中，為防止犯罪嫌疑人逃亡、湮滅證據或繼續犯罪而採取的限制人身自由的措施。

（一）管收的定義與目的

  • 管收是間接強制義務人履行公法上金錢給付義務的方法
  • 藉由限制人身自由達到迫使清償的目的
  • 確保公法上金錢給付義務的履行，維護公共利益

（二）管收的法律依據和要件

管收是一種強制執行的手段，其法律依據來自於行政執行法第17條。這條法律明確規定了聲請管收的要件，確保管收的實施有法可依，不會淪為濫用。

根據行政執行法第17條，管收的要件包括：

  • 義務人顯有履行義務之可能，但故意不履行
  • 義務人有逃匿之虞
  • 義務人就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事
  • 義務人拒絕報告財產狀況或為虛偽的報告

只有在符合上述要件的情況下，法院才會准許行政執行處的管收聲請。這些嚴格的要件旨在平衡公權力與人民權益，避免濫用管收權，同時也確保行政執行的效力。

管收要件的判斷須由法院進行，行政執行處僅能提出聲請，最終決定權在於法院。這體現了權力分立與制衡的精神，防止行政機關恣意剝奪人民自由。

管收的程序和審查

（一）行政執行處的聲請

管收程序首先由行政執行處向法院提出管收聲請。行政執行處必須提供足夠的證據，證明義務人符合管收的要件，例如有履行能力卻故意不履行義務等。法院將根據行政執行處提供的證據，審查是否符合管收的法定要件。

（二）法院的裁定

法院在收到行政執行處的管收聲請後，會進行書面審查或舉行聽證會，以釐清案情及義務人的意見。

法院將綜合考量以下因素，以作成管收裁定：

  • 義務人是否有履行能力
  • 義務人是否故意不履行義務
  • 管收是否有助於義務的履行
  • 義務人的健康狀況及家庭情況

（三）管收期限與延長

根據行政執行法的規定，管收的期限最長為三個月。然而，在特殊情況下，行政執行處可以向法院聲請延長管收期限，但延長期間仍以三個月為限。

以下是管收期限延長的條件：

延長條件說明
義務人仍未履行義務在原定管收期間屆滿時，義務人仍未履行其義務，且無不得管收的事由。
有事實足認義務人有履行義務的可能雖然義務人尚未履行義務，但有跡象表明其有意願或能力在延長的管收期間內履行義務。

（四）不得管收或停止管收的情形

雖然管收是為了確保義務人履行義務，但在某些特殊情況下，法律規定不得對義務人實施管收，或應停止已經實施的管收。這些情形包括：

1.一家生計難以維持

若義務人為家庭主要經濟支柱，管收將導致其家庭生計陷入困境，無法維持基本生活，執行機關應審慎評估，避免貿然管收。

2.懷胎五個月以上或生產後二個月內

考量孕婦及產婦的特殊狀況，法律明文規定懷胎滿五個月或生產未滿二個月者，不得管收。若在管收期間發現有此情形，亦應立即停止管收，以保障母嬰健康。

3.現罹疾病恐不能治療

倘若義務人罹患疾病，而管收可能導致其無法獲得適當治療，危及生命健康時，即構成停止管收事由。執行機關應衡酌義務人的病情，必要時徵詢醫療專業意見，以決定是否停止管收。

除上述法定不得管收事由外，如義務人在管收期間符合停止管收的條件，亦應即時停止管收，例如：

停止管收事由說明
義務已經全部履行若義務人在管收期間已完全履行應盡義務，即應停止管收。
管收期限屆滿管收期限最長為三個月，期滿後如未經法院裁定延長，應即停止管收。
義務人死亡義務人死亡時，其人身自由限制當然解除，執行機關應立即停止管收。

管收的適用對象和替代方案

管收針對特定的義務人，這些義務人通常有以下特點：

（一）欠繳稅款、罰鍰或其他公法上給付義務的人

管收的對象主要是那些依法應繳納稅款、各種行政罰鍰，或是負有其他公法上金錢給付義務，卻遲遲不履行的人。這些欠稅或欠繳罰鍰的情況，如果達到一定金額或期限，行政執行機關就可以對其聲請管收。

舉例來說，常見的公法上金錢給付義務包括：

  • 各種稅款，如營業稅、所得稅、地價稅等
  • 違反行政法規的罰鍰，如交通違規罰單、環保罰鍰等
  • 其他法定的公法上費用，如工程受益費、汙水下水道使用費等

（二）有履行能力卻故意不履行的人

除了欠繳義務外，管收的另一個重點是義務人的主觀態度。如果義務人確實有經濟能力清償所欠款項，卻刻意拖延或規避，就可能成為管收的對象。

常見的故意不履行情況如：

  • 明知欠稅或罰鍰而拒不繳納
  • 隱匿财產、财產移轉或其他脫產行為，妨害執行
  • 查封財產後，未經允許任意處分
  • 經合法通知，無正當理由不至執行處所報告或拒不報明財產狀況

（三）管收的替代方案

在面對欠稅大戶時，除了直接聲請法院裁定管收外，行政執行法也提供了其他替代措施，以兼顧債權實現與人權保障。這些方案包括禁奢條款、限制住居及連續強制處分等。

禁奢條款允許執行機關限制欠稅義務人的生活費用支出，避免其奢侈浪費，卻拒絕履行納稅義務。而限制住居則是限制欠稅人的行動自由，要求其定期向執行機關報到，以監控其財產狀況。連續強制處分則是持續對欠稅人的財產進行查封、拍賣，直到欠稅金額獲得清償為止。

這些替代方案的運用需符合比例原則，先從侵害較小的手段著手。例如，可先對惡意欠稅義務人限制住居或禁奢，若其仍不履行納稅義務，才進一步聲請法院裁定管收。

替代方案內容優点
禁奢條款限制欠稅人奢侈浪費促使其履行納稅義務
限制住居限制欠稅人行動自由監控其財產狀況
連續強制處分持續查封拍賣欠稅人財產實現欠稅金額的清償

行政執行法提供了更多元、彈性的強制執行手段，透過禁奢條款、限制住居及連續強制處分等措施的運用，可在兼顧人權保障的前提下，有效促使欠稅義務人履行納稅義務。

管收的執行方式和生活管理

（一）管收的執行方式

當法院裁定管收後，管收的執行工作便交由執達員負責。執達員會持管收票前往應管收人的所在地，將其帶到管收所執行管收。這個過程需要執達員的謹慎處理，以確保應管收人的安全與權益。

管收所是專門用於執行管收的場所，與一般的刑事羈押處所有所不同。為了維持管收所的秩序與安全，法務部特別訂定了管收所設置及管理辦法，對管收所的各項管理事項進行詳細規範。

根據管收所設置及管理辦法，管收所應具備以下條件：

設置條件說明
與刑事羈押處所分開避免管收人與刑事被告混雜，維持秩序
適當的居住空間提供管收人基本的生活條件，如寢室、盥洗設施等
必要的安全設施防止管收人脫逃或自殘，如鐵門、監視器等
管理人員的配置由執達員或其他適當人員負責管理，維護管收所運作

管收的執行方式

（二）管收所的生活限制

被管收人進入管收所後，其生活受到一定的管收所生活規則限制。然而，他們仍然可以自備飲食和日用品，以維持基本的生活品質。在管收所的監視下，被管收人也能夠與外界進行接見通訊，但需遵守相關規定。

為了避免不必要的奢侈，法務部依據禁奢條款，對管收人在所內的各項費用支出設有上限。這些規定確保管收所的運作符合公平合理的原則，同時也防止被管收人濫用資源。管收所的工作人員會定期提詢被管收人，隨時評估管收情形是否適當，以保障被管收人的權益。

管收所生活項目說明
飲食可自備食物，但需符合管收所規定
日用品可自備日用品，但需符合管收所規定
接見通訊可在管收所監視下與外界接見通訊
費用支出各項費用支出有上限，依禁奢條款規定

管收的成效與爭議

管收作為一種強制執行手段，在實務上確實能對某些欠稅大戶產生嚇阻作用。透過限制人身自由，迫使其履行應盡的納稅義務，進而達到防杜脫產的目的。然而，管收制度的執行也引發了一些人權爭議，質疑其是否過度侵害了個人的自由權利。

管收畢竟是對人身自由的限制，在執行上若不夠謹慎，可能會侵犯個人基本權利。為此，主管機關強調，管收的實施必須嚴格依照法定要件，經過審慎評估，不能濫用。

（一）管收成效統計

年度被告及管收人數
2020年2,245
2021年2,255
2022年2,151
2023年2,779
2024年3,665
2025年4,773

法院管收裁定案例

最高法院114年度台抗字第276號民事裁定

徐敏健因滯納綜合所得稅及健保費，合計欠款新臺幣1,680萬餘元（含利息及滯納金），經法務部行政執行署士林分署移送執行。

  • 法院裁定：自114年1月9日起管收。

最高法院111年度台抗字第937號民事裁定

呂玉英為升越科技有限公司之負責人，該公司滯納營利事業所得稅、營業稅及健保費等稅費共計新臺幣607萬5,991元。行政執行署臺南分署主張其明知公司有資力清償，卻故意不履行，並將公司存款挪供己用或處分、隱匿資產，聲請管收。

  • 法院裁定：自111年8月16日起管收。

管收作為催討欠稅的最後手段，對於惡意拖欠、拒不報告財產的欠稅大戶，具有一定的威懾作用。但在具體執行中，必須兼顧人權保障，避免濫用管收權力，以維護納稅義務人的合法權益。

以上是有關管收的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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