拖吊蟑螂橫行！可以不付超額費用嗎？被扣車怎辦？律師來說明

什麼是拖吊蟑螂？了解違法拖吊的常見手法

（一）拖吊蟑螂是什麼？

在台灣，有一群不肖拖吊業者被民眾形容為「拖吊蟑螂」，因為他們的行為令人厭惡且難以根除。這個名詞指那些利用駕駛人急需協助的弱勢處境，收取高額拖吊費用牟取暴利的業者。他們的存在讓原本應該提供協助的拖吊服務，變成了讓人避之唯恐不及的陷阱。

近期遭到揭發的案例中，部分拖吊業者長期聯手操作，在拖吊市場形成壟斷局面。他們的手法極具欺騙性，讓許多駕駛人防不勝防。

這些拖吊詐騙集團的運作模式通常分為幾個階段。第一步是在網路平台刊登極具吸引力的低價廣告。例如宣稱機車拖吊僅需1500元，這個價格遠低於市場行情，很容易吸引急需幫助的車主聯繫。

當你因為車輛拋錨或故障而撥打電話求助時，業者會迅速到場。這看似貼心的服務，其實是陷阱的開始。車輛一旦被吊上拖吊車，你就已經處於弱勢地位了。

接下來，拖吊業者會要求你簽署內容複雜的合約。這些合約往往充滿陷阱條款，重要的收費規定隱藏在密密麻麻的小字中。許多人在緊急情況下沒有仔細閱讀就簽了名，卻不知道自己已經掉入精心設計的圈套。

合約簽署完成後，違法拖吊業者就會開始以各種名目加收費用。常見的額外收費項目包括：

夜間加成費用：宣稱晚上作業風險較高需要加價

窄巷作業費：以巷道狹窄、操作困難為由收取額外費用

絞籃作業費：使用特殊工具吊掛車輛的額外收費

高架風險加成：聲稱車輛吊掛有風險需要加價

無煞車特殊作業：針對車輛狀況收取特殊處理費

這些名目聽起來似乎有道理，但實際上都是拖吊詐騙的手法。原本說好的1500元，經過層層加碼後，最終可能變成上萬元的天價。

更誇張的案例是，有民眾在烏來遭遇車輛拋錨，需要拖吊到新店。這段距離不過短短10公里，拖吊蟑螂竟然開價10萬元。這種漫天喊價的行為，完全超出合理範圍，已經構成明顯的詐騙行為。

這些不肖業者之所以能夠得逞，是因為他們掌握了受害者的心理弱點。當車輛已經被吊上拖吊車，車主擔心不付錢就拿不回車子，只能被迫接受不合理的收費。這種利用他人困境進行勒索的手法，正是拖吊蟑螂最令人憤怒的地方。

（二）拖吊蟑螂的詐騙手法大公開

當你的愛車需要拖吊服務時，這些常見的詐騙陷阱你一定要知道。不肖業者的手法越來越精細，從網路廣告到現場施壓，每個環節都可能讓你損失慘重。台北市刑警大隊公布的資料顯示，拖吊糾紛案件逐年增加，許多車主都在毫無防備的情況下受騙。

這些詐騙手法可以分為三大類型，每一種都極具欺騙性。了解這些常見伎倆，能幫助你在緊急時刻保持警覺。以下將詳細說明各種詐騙手法的運作方式。

1.私人土地上的拖吊陷阱

部分拖吊業者會刻意在私人停車場或賣場外圍埋伏守候。當他們看到車主遇到車輛故障時，會主動上前搭訕並佯裝好心提供協助。這種看似溫馨的場景，其實是精心設計的圈套。

新莊曾有民眾到美式賣場購物時愛車拋錨，現場就有拖吊業者出現。業者當時表示拖吊費用不會超過4千元，聽起來相當合理。沒想到不到15分鐘、僅3.7公里的車程，最終竟開價近4萬元。

私人土地的拖吊不受公權力直接管轄，業者可以完全自訂收費標準。受害者往往在簽約前根本不知道已經踏入陷阱。這種手法特別危險，因為缺乏法規明確規範。

2.虛報距離與費用的加價手法

許多拖吊業者會先在網路刊登低價廣告吸引客戶。例如宣稱機車拖吊僅收1500元，看起來非常划算。但這��只是誘餌，真正的陷阱在後面等著你。

待車輛上架後，業者便以「走流程」為由要求失主簽署複雜合約。合約內容往往充滿專業術語，一般人根本看不懂其中的玄機。簽完合約後，各種加價項目就會陸續出現。

加價項目加起來，原本承諾的數千元拖吊費用瞬間暴增到數萬元。有案例顯示，每公里的收費甚至超過1萬元，遠遠超出合理範圍。業者會針對每個細節收費，讓總金額不斷攀升。

3.恐嚇威脅的付款話術

當車主質疑收費過高時，不肖業者就會開始使用各種話術施壓。這些話術經過精心設計，專門用來打擊車主的心理防線。許多人在這個階段就會選擇妥協付款。

最常見的威脅話術包括：

「不付錢就不放車」：聲稱車輛已經在他們手中，不付清就別想開走

「每天還要收保管費」：威脅如果不立刻付款，保管費會持續累積

「簽了合約就要負責」：拿出合約要求車主履行義務，否則提告違約

「找警察也沒用」：宣稱這是民事糾紛，警察無法介入

「我們知道你住哪裡」：暗示性的人身威脅，製造恐懼感

這些話術利用車主急需用車的心理，迫使對方在壓力下做出讓步。業者深知大部分人不懂法律，因此刻意營造出「你已經沒有退路」的氛圍。部分業者甚至會在保管場安排多名人員，形成人數優勢來增加壓迫感。

面對這類拖吊糾紛，許多車主因為不了解自身權利而選擇忍氣吞聲。但其實你有更多合法的應對方式，不需要在威脅下屈服。了解這些詐騙手法只是第一步，接下來我們會告訴你如何保護自己的權益。