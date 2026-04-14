車禍工作損失怎麼計算？自營業計算方式呢？律師一次解答！

什麼是車禍工作損失？
車禍造成的傷害不只是身體疼痛，更直接影響您的經濟收入來源。當您因傷勢需要休養而無法正常上班時，這段期間損失的薪水就是所謂的「工作損失」。在法律上，這種因車禍導致的收入減少屬於財產損失的一種，是可以向肇事者請求損害賠償的重要項目。
許多人對工作損失的理解僅止於「請假扣薪」，但實際上法律保障的範圍遠比想像中更廣泛。接下來我們將詳細說明工作損失的完整定義與範圍。
（一）工作損失的法律定義與範圍
根據法律規定，車禍工作損失可以分為兩大主要類型，兩者的計算方式與請求依據都有所不同：
1.第一類：短期無法工作的薪資損失
這是指因車禍受傷需要休養治療期間，暫時無法工作而實際損失的收��入。舉例來說，如果您因車禍骨折需要休養三個月，這三個月內無法上班所損失的薪水，就屬於這類型的工作損失。
這種損失的特點是時間明確、金額可計算。只要有醫師開立的診斷證明書載明需要休養的期間，加上雇主提供的扣薪證明或薪資單，就能清楚計算出實際損失金額。
2.第二類：永久性勞動能力減損的損害
這是指車禍造成永久性傷害，導致未來勞動能力降低所產生的長期收入影響。例如脊髓損傷、截肢、視力嚴重受損等情況，即使傷口癒合後，仍會影響未來的工作能力與收入潛力。
這類損失的計算較為複雜，通常需要透過醫療鑑定來確認勞動能力減損的百分比。例如鑑定結果顯示勞動能力減損18%，就表示未來的工作收入可能長期減少18%，這部分也是可以請求賠償的財產損失。
- 短期損失特點：時間有限、金額明確、容易舉證
- 長期損失特點：影響深遠、需要鑑定、計算複雜
- 兩者關係：可以同時請求，互不衝突
（二）可請求賠償的時間範圍認定
工作損失的時間範圍認定是理賠過程中最常產生爭議的環節之一。正確理解時間範圍的計算方式，能幫助您爭取到應有的賠償權益。
1.短期工作損失的時間認定標準
短期工作損失通常以醫師診斷證明書上載明的「建議休養期間」為主要依據。例如診斷書上寫著「建議休養90天」，這90天就是您可以請求工作損失的基本時間範圍。
需要注意的是，如果實際休養時間超過診斷書建議的天數，您需要回診請醫師開立延長休養的證明。否則對方可能會質疑超過的天數並非必要，而拒絕賠償。
2.長期勞動能力減損的時間計算
當車禍造成永久性傷害時，勞動能力減損的影響時間通常會計算到法定��退休年齡，也就是65歲。計算公式會考慮以下因素：
- 受害者目前年齡與退休年齡的差距
- 醫療鑑定確認的勞動能力減損百分比
- 受害者原本的工作收入水準
- 未來收入的折現計算（考量貨幣時間價值）
舉例說明，如果一位45歲的上班族因車禍導致勞動能力減損15%，月薪為7萬元。那麼從45歲到65歲這20年間，每年的收入損失就是：70，000元 × 12個月 × 15% = 126，000元。再依照法定利率計算20年的折現值，就是可請求的長期工作損失總額。
（三）與醫療費用、精神賠償的區別
在車禍損害賠償的架構中，工作損失是獨立的請求項目，與其他賠償項目有明確的區別。釐清這些差異能避免重複請求或遺漏權益。
1.工作損失和醫療費用的差別
這兩者都屬於「財產上的損害」，但賠償的內容完全不同。醫療費用是指治療傷勢所花費的實際金錢，包括掛號費、檢查費、手術費、藥品費、復健費等。而工作損失則是因傷無法工作所減少的收入。
簡單來說，醫療費用是「支出增加」，工作損失是「收入減少」。兩者可以分別計算並同時請求，不會互相抵銷。
|項目
|性質
|計算基礎
|證明文件
|醫療費用
|財產上損害
|實際支出金額
|醫療收據、診斷書
|工作損失
|財產上損害
|收入減少金額
|診斷書、扣薪證明
|精神賠償
|非財產上損害
|痛苦程度評估
|診斷書、傷勢照片
2.工作損失和精神慰撫金的不同
精神慰撫金（俗稱精神賠償）屬於「非財產上的損害」，是針�對身體痛苦、精神折磨、生活品質下降等無形損害的補償。這與工作損失這種可以明確計算金額的財產損失性質完全不同。
法院在判決時會分開計算這兩項金額。工作損失依照實際收入與休養時間計算，有客觀標準。精神慰撫金則由法官依照傷勢嚴重程度、痛苦程度、社會地位等因素綜合裁量。
值得注意的是，即使您的工作損失金額很高，也不會影響精神慰撫金的請求權利。同樣地，即使您申請了勞保傷病給付，也不會影響您向肇事者請求工作損失損害賠償的權利，因為這些是不同性質的給付。
理解工作損失的完整定義與範圍後，接下來我們將深入探討支持這些請求權利的法律依據，幫助您更有信心地維護自己的權益。
車禍工作損失的民法依據與請求權利
了解車禍工作損失的法律基礎，是成功爭取賠償的第一步。許多受害者在車禍後只知道可以請求賠償，卻不清楚這項權利到底從哪裡來。台灣的民法其實為車禍受害者建立了完整的保障體系，讓您因為他人過失而損失的收入，都能得到合理的補償。
當您因車禍受傷而無法工作時，法律賦予您明確的求償權利。這些權利不是空談，而是有具體法條作為後盾。接下來我們會詳細說明相關的法律規定，讓您清楚知道自己可以主張什麼、怎麼主張。
（一）工作損失的民法求償依據
民法193條是工作損失求償最直接的法律依據。這個條文第1項明確規定：「不法侵害他人之身體或健康者，對於被害人因此喪失或減少勞動能力或增加生活上之需要時，應負損害賠償責任。」簡單來說，只要對方的行為讓您受傷，導致您賺錢的能力減少了，對方就必須賠償。
這個法條保障的核心概念是「勞動能力的損失」。當您因為車禍受傷而請假、無法上班，您的勞動能力就暫時減少了，收入自然跟著減少。這就是法律要保護的部分。
在民法193條之前，還有一個重要的基礎條文——民法第184條第1項。這條規定了侵權行為的基本責任：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」車禍通常是因為駕駛人的過失(例如闖紅燈、未保持安全距離)造成的，這就構成了侵權行為。
有了民法第184條建立的責任基礎，再加上民法第193條對於身體傷害的特別規定，您的工作損失求償權就有了雙重保障。這兩個法條就像是您的法律武器，讓您可以理直氣壯地向對方要求賠償。
值得一提的是，民法第195條則是規範精神慰撫金的條文。這跟工作損失是不同類型的賠償，我們在前面章節已經說明過兩者的區別。工作損失是實際收入的減少，精神慰撫金則是對心理痛苦的補償。
（二）車禍損失民法求償期限
請求權時效是很多人容易忽略的重點，但卻非常重要。根據民法第197條的規定，侵權行為的損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，兩年間不行使而消滅。簡單說，您只有兩年的時間可以向對方請求賠償。
這個兩年的計算起點，通常是從「車禍發生日」開始算。因為車禍當天，您就知道自己受傷了（知道有損害），也知道是誰撞您的（賠償義務人）。從那一天開始，兩年內您都可以主張權利。
假設您在2026年10月1日發生車禍，那麼您最遲必須在2028年9月30日之前，完成下列任一動作：
- 向法院提起民事訴訟
- 向鄉鎮市區調解委員會聲請調解
- 向對方發出存證信函主張權利
- 與對方達成和解協議
如果您只是跟對方口頭協調，或者等著對方主動賠償，但遲遲沒有正式的法律動作，那麼兩年一過，您的請求權時效就消滅了。對方可以主張「時效抗辯」，拒絕賠償，就算您有理也沒用。
特別要注意的是，如果您有申請調解但調解不成立，一定要在時效內提起訴訟。很多人以為「我有去調解就算主張權利了」，結果調解拖了一年多不成立，又沒有馬上提告，最後超過兩年時效，就白白損失了求償權利。
另外補充一點，刑事的過失傷害告訴期限是6個月，這跟民事的2年時效是分開計算的。即使刑事告訴期過了，您還是可以提民事賠償。但建議還是要在6個月內提出刑事告訴，因為刑事判決可以作為民事求償的有力證據。
（三）領了勞保傷病給付還能求償工作損失嗎
根據台灣高等法院103年重上字第914號判決，勞保給付與車禍損害賠償的法律性質完全不同。勞保傷病給付是基於社會保險制度，公司的職災補償則是基於勞基法的雇主責任，這些都採取無過失責任主義。
相對地，向車禍加害人請求賠償是基於民法侵權行為，兩者的法律基礎並不相同。因此，即使您已經領取勞保給付，仍然可以全額向加害人請求工作損失證明上的金額，不需要扣除。
實務上的處理原則如下：
- 勞保傷病給付：不影響向加害人求償，不需扣除
- 雇主職災補償：不影響向加害人求償，不需扣除
- 商業保險理賠：依保險契約性質而定，多數情況下也不影響
這項原則對受害者非常有利，確保您可以獲得完整的補償。因此，千萬不要因為已經領取勞保給付，就放棄向肇事者請求工作損失的權利。
上班族車禍工作損失計算方式
對於領固定月薪的上班族來說，工作損失的計算有一套標準流程。你需要準備相關的收入證明文件，包括在職證明書、薪資明細表、綜合所得稅扣繳憑證等資料。
勞健保投保級距及公司薪資帳戶存摺明細也可以作為有力的佐證。這些文件不僅能證明你的實際收入狀況，也是法院或保險公司認定賠償金額的重要依據。接下來我們將逐步說明不同類型上班族的計算方法。
（一）月薪制員工的標準計算公式
一般月薪計算工作損失的基本公式相當簡單明瞭：事故前6個月平均薪資 × 休養月數。這個公式已經獲得多數法院判決的支持，也是實務上最常使用的計算標準。為什麼要取6個月的平均值呢？
主要是為了反映你最近期的真實收入狀況，同時也能平衡薪資可能存在的波動。如果你在這段期間曾經調薪，計算時會一併納入考量，確保求償金額更貼近實際損失。
1.基本薪資的日薪換算方法
當休養期間不足一個完整月份時，你就需要將月薪轉換成日薪來計算。最常見的換算方式是將月薪除以30天，得出每日的薪資金額。舉例來說，如果你的月薪是48,000元，那麼日薪就是48,000÷30=1,600元。
假設你因車禍休養了52天，那麼工作損失就是1,600×52=83,200元。這個方法簡單直觀，也是多數和解或理賠案件採用的計算標準。不過要注意，有些公司會以實際工作天數(通常是22天或23天)來計算，這時日薪會相對提高。
2.工作日與日曆日的計算差異
在實務操作中，你可能會遇到兩種不同的計算基準。日曆日計算法是指包含所有日子，不論週末或例假日，都算入休養天數。而工作日計算法則只計算實際應該上班的日子，會扣除週六日及國定假日。
這兩種方法會產生不同的賠償金額。假設你休養30天，其中包含8天的週末假日。若採日曆日計算，就是30天的薪資損失；若採工作日計算，則只能請求22天的損失。目前法院判決較常採用日曆日計算，因為即使是假日，受傷者仍處於無法正常生活的狀態。
（二）獎金津貼與加班費如何納入計算
你的收入結構如果不只有基本薪資，還包含其他固定給付項目，這些都應該納入平均薪資的計算基礎。關鍵在於證明這些收入的經常性與固定性。
以下項目通常可以列入計算：
- 固定津貼：交通津貼、伙食津貼、職務加給等每月固定發放的項目
- 績效獎金：如果你每月或每季都有固定的業績獎金，可提供過去半年的發放紀錄
- 經常性加班費：若你的工作性質需要固定加班，且有明確的加班費紀錄
- 輪班津貼：輪班制員工的夜班津貼或假日出勤加給
舉證時，你需要提供過去6個月的完整薪資明細，證明這些給付項目確實每月都有發放。如果某項獎金是偶發性的，例如年終獎金或特殊專案獎金，就不宜納入每月平均薪資的計算範圍。
有些雇主會將部分薪資以現金發放，這時你可以請公司開立證明，或提供銀行存款紀錄來佐證實際收入。準備完整的車禍請假證明和薪資證明，能大幅提升求償的成功率。
（三）日薪與時薪工作者的特殊計算
部分工時員工或按日計酬的工作者，計算方式會略有不同。你需要先確定事故發生前6個月的實際工作天數和總收入。計算公式為：6個月總收入 ÷ 實際工作天數 = 平均日薪，然後再乘以休養期間原本預定的工作天數。
舉例來說，如果你是時薪280元的兼職人員，每週固定工作2天、每天8小時。過去6個月��你總共工作了48天，收入為107,520元，平均日薪就是2,240元。若因車禍休養1個月無法工作，原本預定工作8天，損失金額就是2,240×8=17,920元。
這類工作者需要特別保存工作排班表、打卡紀錄或雇主開立的工作證明。如果你是接案性質的工作，也要保留合約、報價單或匯款紀錄，證明你在受傷期間原本應有的工作機會和收入。
（四）同時從事多份工作時的損失計算
如果您同時擁有兩份或多份兼職工作，所有工作的收入都可以合併計算工作損失。例如，白天在便利商店兼職，晚上在餐廳打工，兩份工作的損失都能請求賠償。
計算兼職工作損失時，需要分別提供各份工作的薪資證明。包括勞保投保紀錄、薪資轉帳明細、扣繳憑單等文件。只要能證明確實有多份收入來源，法院就會認可合併計算的合理性。
實務上，有些人擔心多份兼職會被質疑真實性。其實只要提供完整的證明文件，所有合法的工作收入都受到法律保護。建議每份工作都保留完整的薪資紀錄，以便日後舉證使用。
（五）二度就業銀髮族的計算方式
退休後再就業者的工作損失計算方式，與一般受僱者基本相同。只要能提供薪資證明，就可以依實際收入計算短期工作損失。
值得注意的是，若涉及減少勞動能力損失的長期計算，工作年限會有所不同。65歲以上的工作者，計算未來損失時不能再以「工作到65歲退休」為標準，而是要考量實際可工作的合理年限。
實務上，法院會綜合考量退休者的健康狀況、工作性質、體力負荷等因素。例如，67歲的顧問因車禍受傷，可能計算未來3-5年的工作損失，而非完全不予認定。
（六）實際判決案例數字說明
讓我們透過實際案例來理解完整的薪資計算方式。小陳是一般公司的月薪員工，他從7月起月薪從42,000元調整為46,000元。不幸的是，他在9月初發生車禍，醫生診斷需要休養3個月才能恢復工作。
首先計算事故前6個月的平均薪資。小陳在3月、4月、5月、6月各領42,000元，在7月、8月各領46,000元。計算方式如下：
|月份
|薪資金額
|備註
|3月
|42,000元
|調薪前
|4月
|42,000元
|調薪前
|5月
|42,000元
|調薪前
|6月
|42,000元
|調薪前
|7月
|46,000元
|調薪後
|8月
|46,000元
|調薪後
平均月薪計算：（42,000+42,000+42,000+42,000+46,000+46,000）÷6 = 43,333元。小陳需要休養3個月，因此可求償的工作損失金額為：43,333×3=130,000元。
這個金額不包含醫療費用和精神慰撫金，純粹是工作收入的損失部分。小陳需要準備的證明文件包括：診斷證明書(載明需休養3個月)、公司開立的請假證明、過去6個月的薪資明細、以及公司出具的扣薪證明。
透過這個實例可以看出，計算過程並不複雜，關鍵在於準確掌握平均薪資和實際休養天數這兩個要素。只要證明文件齊全，通常都能順利獲得合理的賠償。
自營業者與接案工作者工作損失計算
自營業者與接案工作者面對車禍賠償時，往往因為沒有薪資證明而感到困擾。不同於一般上班族有固定薪資單可供證明，無固定雇主的工作者需要透過其他方式來證明自己的收入能力。台灣法院實務上已發展出三套完整的認定標準，讓自營業者也能合理爭取工作損失賠償。
本節將詳細說明自營業者收入損失的計算方式與舉��證策略。無論你是開店做生意、經營攤位，還是自由接案的工作者，都能找到適合自己情況的計算方法。
（一）自營業者計算損失的三大方式
當你是自營業者或接案工作者時，有三種主要途徑可以證明並計算你的工作損失。這三種方式各有不同的證明力度與適用情境，你可以根據自己手上的資料選擇最合適的方法。
1.依報稅資料計算平均月收入
使用報稅資料是最具公信力的證明方式。你可以提供綜合所得稅申報資料中的營利所得或執行業務所得，來證明你的年度收入水準。
將年度所得總額除以12個月，就能得出平均月收入。這個方法的優點是具有國稅局認證，法院接受度最高。
不過要注意，法院只認可扣除成本後的淨收入，而非總營收。如果你經營實體店面或攤位，需要扣除進貨成本、水電費、租金等營業支出。
2.依實際合約訂單證明損失
對於接案型態的工作者，可以提供與客戶簽訂的承攬合約、報價單或訂單來證明收入。這個方法特別適合能清楚列出每筆案件金額的工作型態。
舉例來說，如果你是平面設計師，在受傷期間原本應該完成四個案子，每個案子報酬3.5萬元。你可以提供與客戶的合約或往來郵件，證明這14萬元的損失。
這種方式需要提供具體的交易紀錄。包括合約書、報價單、客戶確認信件、銀行轉帳紀錄等，都是有效的證明文件。
3.依同業標準推估收入損失
當個人證明文件不夠充分時，可以引用政府公布的統計資料。行政院主計總處與勞動部都會定期公布各行業別的平均薪資統計。
例如你是程式設計師，可以引用「資訊及通訊傳播業」的平均月薪資料。如果你從事美髮業，可以參考「其他服務業」的薪資統計。
這個方法雖然�證明力度較弱，但在缺乏其他證明時仍是可行選項。法院會斟酌你的工作經驗、專業證照等因素，判斷是否適用同業標準。
|計算方式
|適用對象
|所需證明文件
|報稅資料計算
|有完整報稅紀錄的自營業者
|綜合所得稅申報書、營利所得證明、勞健保投保級距
|合約訂單證明
|接案工作者、承攬業務者
|承攬契約、報價單、客戶往來郵件、銀行交易明細
|同業標準推估
|證明文件不足者、新創業者
|主計總處薪資統計、勞動部職類薪資調查、專業證照
（二）接案Freelancer與SOHO族的舉證策略
自由工作者如程式設計師、文字工作者、設計師等無固定雇主的專業人士，需要採取更靈活的舉證策略。重點在於建立「有穩定收入能力」的事實。
你可以整理銀行存摺的交易明細，標示出哪些款項是客戶支付的案件費用。定期的收入紀錄能證明你確實有穩定接案。
與客戶的往來郵件也很重要。包括案件洽談、報價確認、交件通知等，都能證明你的工作狀態。建議將這些郵件整理成PDF檔案，按時間順序編排。
工作紀錄表是另一個有力證據。你可以自行製作表格，記錄每個月接了哪些案子、工作天數、收入金額。雖然這是自行製作的文件，但搭配其他證據就能增加可信度。
專業證照與作品集也能輔助證明。例如建築師證照、室內設計師證書，或是過去完成的專案作品，都能證明你的專業能力與收入水準。
（三）小吃攤與市場攤商的計算
實體店面與攤販的計算方式有個關鍵原則：營收不等於收入。法院只認可扣除所有營業成本後的淨利潤。
以牛肉麵店為例，假設每月營業額18萬元。你需要扣除食材成本6萬元、店租4萬元、水電費1萬元、工讀生薪資4萬元。實際淨收入只有3萬元，這才是可以求償的工作損失基礎。
如果店內有家人幫忙，還需要扣除家人應得的合理薪資。法院會認為家人的勞動也有價值，不能全部算在你個人收入內。
攤商可以提供的證明文件包括：攤位租金收據、批發市場進貨單據、每日營收帳本、電費水費繳費單等。這些單據能幫助法院了解你的實際營運狀況。
建議平時就養成記帳習慣。即使是簡單的收支筆記本，記錄每天的營業額與支出，也能在需要時提供重要證據。
（四）無明確收入證明怎麼辦？
即使完全沒有收入證明，法律仍提供最低保障。根據民事訴訟法第222條第2項，當損害難以證明確切數額時，法院可以職權酌定賠償金額。
在這種情況下，法院通常會以基本工資作為計算標準。這是法律保障每個勞動者的最低收入水準。
你仍然可以提供間接證據來提高認定金額。例如租屋契約證明你有穩定居所、信用卡帳單證明日常消費能力、親友證詞說明你的工作狀態等。
勞工保險與職業工會的投保級距也是有效參考。如果你有加保，投保薪資級距能反映你的收入區間。
對於剛開始創業或轉換跑道不久的接案工作者，可以提供創業計畫書、商業登記證明、網站或社群媒體的工作宣傳等。這些都能證明你確實有工作能力與收入潛力。
自營業者收入損失的關鍵在於「合理性」與「可信度」。提供的證據不必完美，但要能讓法院相信你確實因車禍而損失收入。多方面的證據搭配，往往比單一完美證明更有說服力。
需要準備哪些文件來求償車禍工作損失？
車禍發生後，許多受害者不知道該準備哪些文件來證明自己的工作損失。其實，要成功向加害人請求賠償，完整的證明文件是最重要的關鍵。缺少任何一項重要文件，都可能讓您的求償金額大幅縮水，甚至被對方保險公司質疑。
本節將詳細說明各類工作損失證明的取得方式與注意事項。只要按照這些步驟準備，就能確保您的權益不會受損。
（一）診斷證明書
診斷證明書是證明您需要休養的最核心文件。沒有醫師開立的診斷證明書，就無法證明您確實因車禍受傷而無法工作。因此，這份文件的內容完整度直接影響理賠結果。
申請診斷證明書時，您需要特別注意以下三個重點內容：
- 傷勢診斷描述：必須清楚記載您的具體傷勢，例如「右腿脛骨骨折」、「頸椎第四節挫傷」、「右肩旋轉肌撕裂」等明確醫學診斷
- 建議休養期間：醫師應載明「宜休養Ｏ個月」或「建議休養至ＯＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日」，這是計算工作損失天數的直接依據
- 工作能力評估：最好請醫師註明「暫時無法從事工作」或「需避免搬運重物」等對工作能力的影響說明
向醫院申請診斷證明書時，建議攜帶身分證和健保卡前往掛號櫃台或醫療紀錄室辦理。多數醫院會收取每份100至200元的費用，約3至7個工作天可領取。
重要提醒：建議您在每次回診時都請醫師更新評估，並申請新的診斷證明書。這樣可以保留完整的就醫紀錄，證明您的傷勢恢復進度與持續休養的必要性。
（二）雇主開立的請假與扣薪證明
對於上班族來說，除了診斷證明書之外，還需要公司開立的扣薪證明。這份文件用來證明您確實因請假而被扣除薪資，產生實際的工作損失。
標準的請假與扣薪證明應該包含以下要素：
- 員工基本資料：姓名、身分證字號、職稱、到職日期
- 請假期間：明確記載「自民國ＯＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日起至ＯＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日止」
- 請假類型：註明病假、事假或特別休假
- 扣薪金額：具體金額，例如「扣除薪資新台幣ＯＯＯＯＯ元整」
- 公司證明：公司大小章、負責人或人資主管簽名、公司統一編號
您可以主動向公司人事部門提出申請，說明是因車禍理賠需要。大部分公司都會配合開立，通常不會收取費用。如果公司使用電子簽核系統，記得要求列印紙本並加蓋公司章。
若您的薪資是透過銀行轉帳，建議同時提供薪資轉帳證明，也就是薪資入帳的存摺影本或網路銀行截圖。這可以更完整地證明您的實際收入狀況。