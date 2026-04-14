車禍工作損失怎麼計算？自營業計算方式呢？律師一次解答！

什麼是車禍工作損失？

車禍造成的傷害不只是身體疼痛，更直接影響您的經濟收入來源。當您因傷勢需要休養而無法正常上班時，這段期間損失的薪水就是所謂的「工作損失」。在法律上，這種因車禍導致的收入減少屬於財產損失的一種，是可以向肇事者請求損害賠償的重要項目。

許多人對工作損失的理解僅止於「請假扣薪」，但實際上法律保障的範圍遠比想像中更廣泛。接下來我們將詳細說明工作損失的完整定義與範圍。

（一）工作損失的法律定義與範圍

根據法律規定，車禍工作損失可以分為兩大主要類型，兩者的計算方式與請求依據都有所不同：

1.第一類：短期無法工作的薪資損失

這是指因車禍受傷需要休養治療期間，暫時無法工作而實際損失的收��入。舉例來說，如果您因車禍骨折需要休養三個月，這三個月內無法上班所損失的薪水，就屬於這類型的工作損失。

這種損失的特點是時間明確、金額可計算。只要有醫師開立的診斷證明書載明需要休養的期間，加上雇主提供的扣薪證明或薪資單，就能清楚計算出實際損失金額。

2.第二類：永久性勞動能力減損的損害

這是指車禍造成永久性傷害，導致未來勞動能力降低所產生的長期收入影響。例如脊髓損傷、截肢、視力嚴重受損等情況，即使傷口癒合後，仍會影響未來的工作能力與收入潛力。

這類損失的計算較為複雜，通常需要透過醫療鑑定來確認勞動能力減損的百分比。例如鑑定結果顯示勞動能力減損18%，就表示未來的工作收入可能長期減少18%，這部分也是可以請求賠償的財產損失。

短期損失特點：時間有限、金額明確、容易舉證

長期損失特點：影響深遠、需要鑑定、計算複雜

兩者關係：可以同時請求，互不衝突

（二）可請求賠償的時間範圍認定

工作損失的時間範圍認定是理賠過程中最常產生爭議的環節之一。正確理解時間範圍的計算方式，能幫助您爭取到應有的賠償權益。

1.短期工作損失的時間認定標準

短期工作損失通常以醫師診斷證明書上載明的「建議休養期間」為主要依據。例如診斷書上寫著「建議休養90天」，這90天就是您可以請求工作損失的基本時間範圍。

需要注意的是，如果實際休養時間超過診斷書建議的天數，您需要回診請醫師開立延長休養的證明。否則對方可能會質疑超過的天數並非必要，而拒絕賠償。

2.長期勞動能力減損的時間計算

當車禍造成永久性傷害時，勞動能力減損的影響時間通常會計算到法定��退休年齡，也就是65歲。計算公式會考慮以下因素：

受害者目前年齡與退休年齡的差距

醫療鑑定確認的勞動能力減損百分比

受害者原本的工作收入水準

未來收入的折現計算（考量貨幣時間價值）

舉例說明，如果一位45歲的上班族因車禍導致勞動能力減損15%，月薪為7萬元。那麼從45歲到65歲這20年間，每年的收入損失就是：70，000元 × 12個月 × 15% = 126，000元。再依照法定利率計算20年的折現值，就是可請求的長期工作損失總額。

（三）與醫療費用、精神賠償的區別

在車禍損害賠償的架構中，工作損失是獨立的請求項目，與其他賠償項目有明確的區別。釐清這些差異能避免重複請求或遺漏權益。

1.工作損失和醫療費用的差別

這兩者都屬於「財產上的損害」，但賠償的內容完全不同。醫療費用是指治療傷勢所花費的實際金錢，包括掛號費、檢查費、手術費、藥品費、復健費等。而工作損失則是因傷無法工作所減少的收入。

簡單來說，醫療費用是「支出增加」，工作損失是「收入減少」。兩者可以分別計算並同時請求，不會互相抵銷。

項目 性質 計算基礎 證明文件 醫療費用 財產上損害 實際支出金額 醫療收據、診斷書 工作損失 財產上損害 收入減少金額 診斷書、扣薪證明 精神賠償 非財產上損害 痛苦程度評估 診斷書、傷勢照片

2.工作損失和精神慰撫金的不同

精神慰撫金（俗稱精神賠償）屬於「非財產上的損害」，是針�對身體痛苦、精神折磨、生活品質下降等無形損害的補償。這與工作損失這種可以明確計算金額的財產損失性質完全不同。

法院在判決時會分開計算這兩項金額。工作損失依照實際收入與休養時間計算，有客觀標準。精神慰撫金則由法官依照傷勢嚴重程度、痛苦程度、社會地位等因素綜合裁量。

值得注意的是，即使您的工作損失金額很高，也不會影響精神慰撫金的請求權利。同樣地，即使您申請了勞保傷病給付，也不會影響您向肇事者請求工作損失損害賠償的權利，因為這些是不同性質的給付。

理解工作損失的完整定義與範圍後，接下來我們將深入探討支持這些請求權利的法律依據，幫助您更有信心地維護自己的權益。