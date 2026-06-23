桃園律師怎麼挑？桃園事務所選擇重點、諮詢與費用一次看

桃園律師推薦：喆律法律事務所

在桃園需要可靠的律師資源，可以參考喆律法律事務所桃園所。喆律由雷皓明律師與前法官黃杰共同主持，旗下匯集前法官、前檢察官出身的律師團隊，全台超過 70 位律師、6 個服務據點，能在民事、刑事、家事與企業法律顧問等領域提供完整服務。

（一）喆律的律師陣容特色

喆律律師團隊的組成，最大的特色是包含許多前法官、前檢察官的成員。這些律師在轉任前曾長期處理審判或偵查工作，熟悉法院實務運作節奏、證據要求標準與檢察體系的辦案邏輯，能在訴訟策略規劃時帶入更貼近法庭實況的觀點。對於需要進入訴訟階段的案件而言，這樣的背景能在書狀撰寫、答辯方向與和解節奏上提供更務實的判斷。

（二）喆律桃園所推薦律師名單

以下整理喆律桃園所主力律師名單，依「刑事、民事、家事」分類介紹學經歷與專長：

1.刑事領域

黃杰律師｜喆律法律事務所 主持律師

國立臺灣大學法律學系 法學碩士（公法組）

國立臺灣大學法律學系 學士

臺灣新北地方法院 法官

臺灣臺中地方法院 法官

東海大學法律系 兼任講師（民事實務）

中國醫藥大學科技法律碩士學位學程 兼任講師（民事法）

黃杰律師於民國 99 年通過司法官、律師考試，司法官學院 53 期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，並至民事庭辦理一般民事、金融專庭審判業務；另於新北地方法院任職法官期間，辦理一般刑事、金融專庭審判業務。嫻熟本國司法實務，擅長案件領域包含金融事件紛�爭與爭訟處理、刑事案件辯護、各類家事爭訟、不動產紛爭及爭訟處理、契約撰擬及審閱。

臺灣大學法律學系碩士班（刑法組）

臺灣大學法律學系 學士（司法組）

永信法律事務所 律師

中華工程股份有限公司 法務經理

嚴心吟律師於民國 93 年畢業於國立臺灣大學法律系司法組，98 年起於法律事務所執行律師業務，承辦各式訴訟、爭議案件，尤其重大刑事案件。因參與民間司法改革基金會徐自強案救援，於 106 年獲中華民國律師公會全國聯合會頒發優秀公益律師。110 年至 111 年間曾於國內上市工程公司擔任法務主管，處理政府採購爭議、工程法律案件並協助建置制式契約。

國立成功大學法律學系 碩士

國立成功大學法律學系 學士

臺灣基隆地方法院 法官助理

法律扶助基金會總會 實習律師

防制洗錢、打擊資恐專業人員證照、採購專業人員基礎訓練證照

張佳榕律師於 109 年律師高考及格並錄取四等書記官，曾任職臺灣基隆地方法院法官助理、法律扶助基金會總會實習律師。除辦理多件民刑事訴訟、行政訴訟、家事訴訟、少年事件外，亦曾處理工作場域、校園場域所發生的性騷擾及霸凌等性平案件，協助當事人獲取理想成果。

2.民事領域

輔仁大學法律學系 碩士（民商法組）

文化大學法律學系 學士（財經組）

李杰峰律師為喆律法律事務所桃園所所長，曾辦理各類型民事、刑事訴訟案、家事事件程序，以及廢棄物清理法、環評法、公平交易法等行政訴訟案件。以準確的方式引導當事人理解所處法律爭議之地位，藉由自身多年承辦案件經驗，提供當事人專業之服務與意見，協助爭取法律上權益。

國立政治大學風險管理與保險學系 碩士（法律組）

國立成功大學法律學系 學士

法律扶助基金會台南分會 志工

李家徹律師畢業於政治大學風險管理與保險學系碩士班法律組，碩士論文聚焦人身保險要保人變更研究。任職喆律後，曾參與本所代理當事人請求交付委任款項逾 1 億 2 千萬元之民事訴訟勝訴確定。承辦案件類型多元，除離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件外，亦包含民事債務人異議之訴、刑事詐欺、洗錢防制法等案件，搭配金融保險專業背景處理複雜契約糾紛。

3.家事領域

國立臺北大學法律學系 法學碩士（公法組）

國立臺北大學法律學系 學士

112 年家事親職協調培訓課程認證

張元毓律師畢業於國立臺北大學法律學系司法組、法研所碩士班公法組，碩士論文研究行政訴訟判決之執行，於行政法領域有深入研究。執業後深耕家事案件，辦理大量離婚、監護權、扶養費及夫妻剩餘財產分配案件；同時承辦多件民事損害賠償訴訟、刑事告訴代理與辯護案件，並為公司行號提供法律研究與契約撰擬。

以上為喆律��桃園所主力推薦律師名單。若不確定案件性質應由哪位律師承辦，可在加入喆律 LINE 官方帳號預約時直接描述案件狀況，由喆律專人協助媒合合適的律師。

（三）喆律桃園所據點資訊

地址：桃園市桃園區新埔六街 77 號 12 樓之 5（Rich 58 商辦大樓）

電話：03-325-3885 / 03-325-3866

諮詢預約：透過喆律 LINE 官方帳號 @chp0509w 由專人安排時段

桃園所位於桃園區新埔六街，鄰近藝文特區與多條主要交通幹道，便於桃園市區、中壢區、八德區、龜山區的民眾就近諮詢。其他服務據點包含台北所、新竹所、台中所、台南所與高雄所，遇到跨縣市案件時也能由同所團隊內部協作處理。

（四）媒體曝光與信任背書

喆律法律事務所曾受多家主流媒體採訪報導，包含報導者、今周刊、經濟日報、工商時報、TVBS、東森財經、聯合新聞網、ETtoday、BBC、年代新聞、台視新聞、民視新聞、經理人月刊、LINE TODAY、POP RADIO、風傳媒、鏡傳媒、關鍵評論網等。媒體採訪的廣度可作為事務所專業度與公信力的參考之一。

（五）旗下免費諮詢管道

若您還在評估是否需要委任律師、或想先了解案件的法律屬性，喆律旗下也經營多個免費諮詢平台供民眾使用：

法律010：全台最大的免費法律諮詢服務，整合超過 70 位合作律師

法速答：經前法官、前檢察官與資深律師優化的 AI 線上法律諮詢平台，可 24 小時提問

85010：專注離婚與家事案件的法律服務品牌

準備好預約桃園所諮詢的讀者，可直接加入喆律 LINE 官方帳號（@chp0509w），由專人協助安排桃園所的諮詢時段，並依您的案件性質媒合適合的律師。

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