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黃　杰律師｜主持律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

黃　杰

主持律師台北所
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律師介紹

黃杰律師曾歷任臺中地方法院及新北地方法院法官，以及東海大學與中國醫藥大學的民事法兼任講師。擅長於複雜商業與金融事件中，以法律作為風險控管與決策的關鍵，於爭端萌芽前為客戶建構商業模式、預判風險，提供精準佈局；發生紛爭後，亦能透過剖析證據與運用談判技巧，守護客戶商業版圖與資產安全，是企業與當事人最可靠的專業後盾。 黃杰律師的法律專業橫跨：高階契約撰擬與審閱、刑事案件辯護、民事、商務、勞動、不動產爭訟及家族財富傳承等領域；更憑藉法官時期累積的多年裁判經驗，能將「審判者視野」轉化為精準的法律競爭力，為客戶於訴訟案件中爭取最大利益。

學歷

  • 國立臺灣大學法律學系 法學碩士
  • 國立臺灣大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 主持律師
  • 全國律師聯合會 個人會員代表
  • 臺灣新北地方法院 法官
  • 臺灣臺中地方法院 法官
  • 東海大學法律系 兼任講師（民事實務）
  • 中國醫藥大學科技法律碩士學位學程 兼任講師（民事法）
  • 家事親職協調訓練 初階、進階 完訓

專長

◼︎訴訟事件 ・民事及仲裁事件 ・刑事訴訟事件 ・不動產爭議案件 ・商業會計刑事訴訟事件 ・刑事案件辯護 ・證券投資信託及顧問案件 ◼︎公司投資 ・公司訴訟與商務投資事件 ・公司組織架構規劃 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・創業法令諮詢 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・經營權爭議事件 ・法遵教育訓練 ・商務契約撰擬與審閱（中英） ・破產重整清算事件 ◼︎不動產與營運工程 ・工程履約管理 ・營運工程爭議事件 ・不動產契約及履約爭議 ・不動產交易風險控管 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議及工會談判 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱 ・勞資關係管理與優化 ・勞動檢查應對 ・職場性騷擾及歧視防治制度建立 ・人力資源風險管理

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