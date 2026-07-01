黃　杰律師｜主持律師

簡介

黃杰律師曾歷任臺中地方法院及新北地方法院法官，以及東海大學與中國醫藥大學的民事法兼任講師。擅長於複雜商業與金融事件中，以法律作為風險控管與決策的關鍵，於爭端萌芽前為客戶建構商業模式、預判風險，提供精準佈局；發生紛爭後，亦能透過剖析證據與運用談判技巧，守護客戶商業版圖與資產安全，是企業與當事人最可靠的專業後盾。 黃杰律師的法律專業橫跨：高階契約撰擬與審閱、刑事案件辯護、民事、商務、勞動、不動產爭訟及家族財富傳承等領域；更憑藉法官時期累積的多年裁判經驗，能將「審判者視野」轉化為精準的法律競爭力，為客戶於訴訟案件中爭取最大利益。