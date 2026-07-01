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李家徹律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

李家徹

資深律師桃園所
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律師介紹

畢業於國立政治大學風險管理與保險學系碩士班法律組，碩士論文題目為「人身保險要保人變更之研究—以契約關係變化、詐害債權及贈與稅課徵為中心」。就讀碩士期間擔任政治大學與東吳大學教學助理以及科技部計畫助理，並協助保險法權威葉啟洲教授修訂「保險法」以及「民法總則」等教科書。 李律師任職於喆律法律事務所後，曾參與本所代理當事人請求交付委任款項逾1億2千萬元之民事訴訟勝訴確定，承辦訴訟案件類型多元，除離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件外，亦包含其他民事債務人異議之訴、刑事詐欺、洗錢防制法等案件，搭配碩士學位對於金融保險之專業及實務辦案經驗以求能為當事人提供全面且專業之服務。期許能藉由自身所學，為當事人提供溫暖而專業的法律服務。

學歷

  • 國立政治大學風險管理與保險學系法律組 碩士
  • 國立成功大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 喆律法律事務所 實習律師
  • 法律扶助基金會台南分會 志工

專長

◼︎訴訟事件 ・民事訴訟及調解 ・刑事犯罪辯護及告訴 ・家事訴訟事件 ・家暴保護令聲請事件 ・免除與減輕扶養義務事件 ・抵押物拍賣假扣押及超額查封等強制執行事件 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・商務契約撰擬及審閱 ・商標申請 ◼︎不動產與營運工程 ・營造契約撰擬及審閱 ・分管協議撰擬及審閱 ・不動產契約履約爭議 ・不動產分割事件 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議調解及訴訟事件 ・勞動法規及勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬及審閱

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