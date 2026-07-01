李家徹律師｜資深律師

簡介

畢業於國立政治大學風險管理與保險學系碩士班法律組，碩士論文題目為「人身保險要保人變更之研究—以契約關係變化、詐害債權及贈與稅課徵為中心」。就讀碩士期間擔任政治大學與東吳大學教學助理以及科技部計畫助理，並協助保險法權威葉啟洲教授修訂「保險法」以及「民法總則」等教科書。 李律師任職於喆律法律事務所後，曾參與本所代理當事人請求交付委任款項逾1億2千萬元之民事訴訟勝訴確定，承辦訴訟案件類型多元，除離婚、子女親權、夫妻剩餘財產等家事案件外，亦包含其他民事債務人異議之訴、刑事詐欺、洗錢防制法等案件，搭配碩士學位對於金融保險之專業及實務辦案經驗以求能為當事人提供全面且專業之服務。期許能藉由自身所學，為當事人提供溫暖而專業的法律服務。