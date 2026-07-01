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張佳榕律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

張佳榕

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律師介紹

國立成功大學法律系學士及碩士畢業，論文研究主題為國際經濟法，並以比較法討論投資保護之爭端解決機制。 109年律師高考及格並錄取四等書記官。 張律師在學期間即參與法律服務社，並曾任職臺灣基隆地方法院法官助理、財團法人法律扶助基金會總會實習律師，在以自身的法律專業協助當事人解決問題的同時，更能細心及耐心地與當事人溝通，了解當事人真實的需求。 張律師承辦案件種類多元，除辦理一般民刑事訴訟、行政訴訟、家事訴訟外，亦曾處理多件兒少、性平及霸凌案件，案件領域更包含保險代位求償、醫療爭議處理等領域，並協助當事人獲取理想之成果。 張律師更利用自身時間積極進修，目前另有考取防制洗錢、打擊資恐專業人員證照，及採購專業人員基礎訓練證照等專業證照，期能提供當事人更完備且有效的訴訟策略，傾聽當事人之需求，並維護當事人之權益。

學歷

  • 國立成功大學 法律學系碩士班 碩士
  • 國立成功大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 智呈國際法律事務所 律師
  • 財團法人法律扶助基金會總會 實習律師
  • 臺灣基隆地方法院 法官助理

專長

◼︎訴訟事件 ・民事訴訟及調解仲裁事件 ・刑事犯罪辯護及告訴 ・家事訴訟事件及策略分析 ・少年保護事件 ・消費爭議事件 ・保險代位追償事件 ・醫療爭議調解及處理 ・訴願及一般行政訴訟事件 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・商務契約撰擬及審閱 ◼︎不動產與營運工程 ・不動產契約及履約爭議事件 ・工程履約爭議調解 ・房屋漏水事件 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議調解及訴訟事件 ・勞動法規及勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬及審閱 ◼︎智慧財產暨科技法律行使與維護 ・專利侵權事件 ・智慧財產契約 ・著作權及營業秘密保護案件 ◼︎公寓大廈管理事件 ・住戶履約所生之法規事件諮詢 ◼︎債務催收及清理 ・強制執行事件

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