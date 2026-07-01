簡介

國立成功大學法律系學士及碩士畢業，論文研究主題為國際經濟法，並以比較法討論投資保護之爭端解決機制。 109年律師高考及格並錄取四等書記官。 張律師在學期間即參與法律服務社，並曾任職臺灣基隆地方法院法官助理、財團法人法律扶助基金會總會實習律師，在以自身的法律專業協助當事人解決問題的同時，更能細心及耐心地與當事人溝通，了解當事人真實的需求。 張律師承辦案件種類多元，除辦理一般民刑事訴訟、行政訴訟、家事訴訟外，亦曾處理多件兒少、性平及霸凌案件，案件領域更包含保險代位求償、醫療爭議處理等領域，並協助當事人獲取理想之成果。 張律師更利用自身時間積極進修，目前另有考取防制洗錢、打擊資恐專業人員證照，及採購專業人員基礎訓練證照等專業證照，期能提供當事人更完備且有效的訴訟策略，傾聽當事人之需求，並維護當事人之權益。