李杰峰律師｜合夥律師/桃園所所長律師

簡介

自104年執業迄今，曾任臺灣電力股份有限公司、行政院環保署、數建設公司、醫療集團等機構之法律顧問承辦律師及訴訟代理人，為機關及企業解決各種法律疑難爭議、進行訴訟案件。並曾於台電公司向9家IPP民營電廠請求逾新臺幣百億元之民事訴訟擔任訴訟代理人進行訴訟並參與相關連之公平交易法聯合行為行政訴訟，並曾代理當事人起訴請求交付委任款項逾1億2千萬元勝訴確定。 於家事事件領域亦有豐富之訴訟及非訟程序辦案經驗，已協助逾百位當事人離婚，並為當事人於爭取親權、扶養費及請求剩餘財產分配等家事爭議獲致有利結果。 訴訟經歷方面除具有辦理各類民事、刑事、家事事件程序外，亦有廢棄物清理法、環評法、公平交易法等多元訴訟案件經驗。 李律師以準確的方式引導當事人、使當事人迅速理解其所處法律爭議之地位。藉由自身承辦案件之經驗累積，提供當事人專業之服務與意見，協助爭取其法律上權益。