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李杰峰律師｜合夥律師/桃園所所長律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

李杰峰

合夥律師/桃園所所長律師桃園所
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律師介紹

自104年執業迄今，曾任臺灣電力股份有限公司、行政院環保署、數建設公司、醫療集團等機構之法律顧問承辦律師及訴訟代理人，為機關及企業解決各種法律疑難爭議、進行訴訟案件。並曾於台電公司向9家IPP民營電廠請求逾新臺幣百億元之民事訴訟擔任訴訟代理人進行訴訟並參與相關連之公平交易法聯合行為行政訴訟，並曾代理當事人起訴請求交付委任款項逾1億2千萬元勝訴確定。 於家事事件領域亦有豐富之訴訟及非訟程序辦案經驗，已協助逾百位當事人離婚，並為當事人於爭取親權、扶養費及請求剩餘財產分配等家事爭議獲致有利結果。 訴訟經歷方面除具有辦理各類民事、刑事、家事事件程序外，亦有廢棄物清理法、環評法、公平交易法等多元訴訟案件經驗。 李律師以準確的方式引導當事人、使當事人迅速理解其所處法律爭議之地位。藉由自身承辦案件之經驗累積，提供當事人專業之服務與意見，協助爭取其法律上權益。

學歷

  • 輔仁大學法律學系碩士班民商法組
  • 文化大學法律學系 學士（財經組）

經歷

  • 喆律法律事務所 合夥律師
  • 喆律法律事務所 資深受僱律師
  • 植根法律事務所 律師
  • 植根法律事務所 實習律師
  • 讀家補習班民事訴訟法、家事事件法講師
  • 家事親職協調訓練 初階完訓

專長

◼︎訴訟事件 ・民事及仲裁事件 ・刑事訴訟事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・遺產分割事件 ・不動產爭議案件 ・商業會計刑事訴訟事件 ・刑事案件辯護 ・證券投資信託及顧問案件 ・消費爭議事件 ・訴願及一般行政訴訟事件 ◼︎公司投資 ・公司訴訟與商務投資事件 ・公司組織架構規劃 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・創業法令諮詢 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・經營權爭議事件 ・法遵教育訓練 ・商務契約撰擬與審閱（中英） ・破產重整清算事件 ◼︎不動產與營運工程 ・工程履約管理 ・營運工程爭議事件 ・不動產契約及履約爭議 ・不動產交易風險控管 ・大型公共工程履約爭議訴訟仲裁事件 ・政府採購法爭議仲裁事件 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議及工會談判 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱 ・勞資關係管理與優化 ・勞動檢查應對 ・職場性騷擾及歧視防治制度建立 ・人力資源風險管理 ◼︎智慧財產暨科技法律行使與維護 ・專利侵權事件 ・智慧財產契約 ・專利商標申請 ・著作權保護 ・營業秘密保護 ◼︎公寓大廈管理事件 ・社區規約擬定 ・住戶履約所生之法規事件諮詢 ◼︎債務催收及清理 ・商務談判 ・保全程序（假扣押）事件 ・強制執行事件 ◼︎家事事件 ・家事訴訟非訟事件之辦理與策略分析 ・遺產分割事件

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