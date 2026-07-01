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嚴心吟律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

嚴心吟

資深律師桃園所
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律師介紹

民國93年畢業於國立臺灣大學法律系司法組並就讀臺灣大學法律系碩士班（刑法組）。自98年起於永信法律事務所執行律師業務，承辦各式訴訟、非訟案件，包含多件重大刑事案件，如貪污治罪條例案件中擔任辦護人獲無罪判決確定、違反公職人員選舉罷免法案件擔任辯護人獲無罪判決確定。 參與民間司法改革基金會重大冤案徐自強案之救援，加入徐自強案辯護律師團，於2017年獲中華民國律師公會全國聯合會頒發優秀公益律師。 110年至111年間曾於中華工程股份有限公司擔任法務部門主管，主掌該公司之法律事務，包括所涉之多項高額工程採購爭議與各項法律爭議，如公館營區營舍整建統包工程採購案、與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心間請求解任董事職務事件，並協助中華工程公司建置工程契約系統、建置法律風險控制機制。 嚴律師近年更深耕家事事件領域，在離婚、子女親權、扶養費、會面交往、夫妻剩餘財產、保護令及離婚協議等各類家事案件中均獲致有利結果，期許能以專業及豐富爭議處理經驗，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 臺灣大學法律學系碩士班刑法組
  • 臺灣大學法律學系 學士（司法組）

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 永信法律事務所律師
  • 中華工程股份有限公司法務經理
  • 家事親職協調訓練 初階完訓

專長

◼︎訴訟事件 ・民事及仲裁事件 ・刑事訴訟事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・遺產分割事件 ・不動產爭議案件 ・商業會計刑事訴訟事件 ・刑事案件辯護 ・證券投資信託及顧問案件 ・消費爭議事件 ・訴願及一般行政訴訟事件 ◼︎公司投資 ・公司訴訟與商務投資事件 ・公司組織架構規劃 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・創業法令諮詢 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・經營權爭議事件 ・法遵教育訓練 ・商務契約撰擬與審閱（中英） ・破產重整清算事件 ◼︎不動產與營運工程 ・工程履約管理 ・營運工程爭議事件 ・不動產契約及履約爭議 ・不動產交易風險控管 ・大型公共工程履約爭議訴訟仲裁事件 ・政府採購法爭議仲裁事件 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議及工會談判 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱 ・勞資關係管理與優化 ・勞動檢查應對 ・職場性騷擾及歧視防治制度建立 ・人力資源風險管理 ◼︎智慧財產暨科技法律行使與維護 ・專利侵權事件 ・智慧財產契約 ・專利商標申請 ・著作權保護 ・營業秘密保護 ◼︎公寓大廈管理事件 ・社區規約擬定 ・住戶履約所生之法規事件諮詢 ◼︎債務催收及清理 ・商務談判 ・保全程序（假扣押）事件 ・強制執行事件 ◼︎家事事件 ・家事訴訟策略分析 ・遺產分割事件

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