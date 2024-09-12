借名登記有什麼法律風險？要留意什麼？不動產律師來釋疑！

（二）借名登記公證會更有效力嗎？

（二）借名登記公證會更有效力嗎？

一般來說，公證不僅可以強化契約的效果，在出現糾紛時，也有助於舉證並避免漫長的訴訟程序。 但借名登記的狀況比較不同，律師整理如下：

司法院對借名登記公證的見解

早期法院普遍認為借名登記是一種脫法行為，因此否定其效力。然後，隨著時代演變，法院現今多採取較為開放的態度，若借名登記契約不違反強行規定、公序良俗，且不是為了逃避債務或稅捐，法院傾向承認該契約的效力，並類推適用《民法》委任的相關規定。

近期，司法院亦認為公證人應依據《公證法》第70條的規定，去審查借名登記契約是否有違反公共秩序及善良風俗，如有違反的情況應該要拒絕進行公證，如果沒有違反則是可以進行公證的。

借名登記契約的第三人效力與法律風險

即便借名登記契約經過公證，當出名人將財產賣給不知情的第三人時，借名人無法以公證書對抗善意第三人。

這是因為借名登記契約只具債權性質，效力僅限於借名人與出名人之間，不能影響善意第三人的權益。當財產標的為不動產時，借名人只能向出名人請求損害賠償。

公證後仍然需要進行訴訟才能強制執行

即使借名登記契約經過公證，也無法藉由「逕受強制執行」來直接取得房屋或土地的執行力。

因為根據《公證法》第13條第1項第3款，**只有「租用或借用」**的房屋或土地契約才能享有強制執行的效力，��而借名登記並不屬於此類，因此借名人若要要求返還房屋或土地，仍需提出訴訟並取得勝訴判決，才能向法院聲請強制執行。



儘管借名登記契約在社會和商業活動中普遍存在，實務上對其公證性仍有不同看法。許多人擔心，若一律拒絕借名登記的公證，會違背保障財產自由與安全的原則。因此，公證人是否能公證借名登記契約，現今尚未有定論。如果當事人確實有必要進行借名登記，建議事先諮詢專業律師和公證人，找出最佳保障權益的方案。