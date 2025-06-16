吹哨者是什麼意思？吹哨有保障嗎？揭弊者保護法已通過！

吹哨者的定義與起源

吹哨者這個詞在現代社會中越來越常見，但究竟什麼是吹哨者呢？讓我們一起探索吹哨者的定義和起源，了解這群勇於維護正義的人們。

（一）吹哨者的定義

吹哨者（英文：whistleblower）指的是勇於揭發組織內部違法、不誠實或不當行為的人。這些人往往面臨巨大的壓力和風險，但仍然選擇挺身而出，進行公益揭發，以維護社會正義和公眾利益。

（二）吹哨者一詞的起源

吹哨者一詞的起源可以追溯到19世紀的英國，當時警察會透過吹哨示警來提醒民眾注意危險或犯罪行為。隨著時間的推移，這個詞逐漸被賦予了更積極的含義。

1970年代，美國的社會活動家們開始使用吹哨者這個詞來描述那些揭發政府或企業不當行為的人。自此之後，吹哨者成為了勇於為公眾利益挺身而出的代名詞。