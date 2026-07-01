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李昭萱律師｜資深合署律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

李昭萱

資深合署律師台中所
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律師介紹

李昭萱律師自104年考取律師，執業迄今十年，累積深厚實務經驗。曾任臺灣高等法院臺中分院民事庭及家事專庭法官助理，協助庭長與法官辦理各類民事、家事案件，熟稔法院審理思維與司法實務運作。 透過法院內部的歷練，深刻體認到案件結果往往不僅取決於事實本身，更在於重要事實能否為法院所理解，並有充分證據加以支撐。回到律師角色後，將裁判者的視角帶入案件分析，從法院如何認定事實、評價證據出發，釐清核心爭點與舉證方向；同時站在當事人的角度，理解其處境與需求，衡量不同選擇的風險與利弊，尋找最適合的解決方向。 行事沉穩，重視全案脈絡的梳理與風險評估，擅長以清晰易懂的方式說明法律，使當事人不只是得到法律意見，更能真正理解自身處境、掌握選擇，進而作出適合自己的決定。 執業十年來，已協助超過二千位當事人處理離婚、親權、夫妻財產、遺產及各類民刑事案件。不僅致力於為當事人爭取有利結果，更重視透過專業分析與實務經驗，釐清問題、降低風險並找到解決之道，讓法律成為當事人在人生重要轉折中，得以安心作出決定的力量。

學歷

  • 國立高雄大學財經法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 臺灣高等法院臺中分院 法官助理
  • 陳光龍律師事務所 律師
  • 法碩國際法律事務所 律師
  • 宏洋法律事務所 實習律師
  • 家事親職協調訓練 初階、進階 完訓

專長

◼︎家事事件 ・家事訴訟策略分析及訴訟代理 ・家事非訟案件策略分析及代理 ・遺產分割事件繼承事件遺囑撰擬 ・離婚協議婚姻中協議婚前協議撰擬 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎契約撰擬及審閱 ◼︎協商調解程序 ◼︎強制執行事件

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