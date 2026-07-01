蘇　萱律師｜資深合署律師

LAWYER PROFILE
律師簡歷
簡介
蘇萱律師執業期間，深耕家事及離婚爭議領域，亦承辦諸多民事代理、刑事辯護及告訴案件，具多元且扎實的法庭實務經驗。 執業至今，蘇律師承辦的家事協議、調解、非訟及訴訟案件累積達數百件。蘇律師尤其擅長化解對立及尋求共識，經常幫助當事人在協商談判、調解或和解階段圓滿處理紛爭，遠離漫長煎熬的訴訟程序。蘇律師在辦案方面重視爭點釐清、風險評估及策略擬定，曾成功聲請假扣押即時保全當事人權益、承辦多件高資產案件為當事人爭取數千萬元夫妻剩餘財產分配，亦曾多次於第二審程序成功爭取改判更有利之結果，透過縝密清晰的法庭論述，為當事人爭取應有權益。 蘇律師始終秉持著法律專業與同理心，陪伴當事人度過人生轉折，成為當事人最堅實的後盾。
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學歷
經歷
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蘇萱律師執業期間，深耕家事及離婚爭議領域，亦承辦諸多民事代理、刑事辯護及告訴案件，具多元且扎實的法庭實務經驗。
執業至今，蘇律師承辦的家事協議、調解、非訟及訴訟案件累積達數百件。蘇律師尤其擅長化解對立及尋求共識，經常幫助當事人在協商談判、調解或和解階段圓滿處理紛爭，遠離漫長煎熬的訴訟程序。蘇律師在辦案方面重視爭點釐清、風險評估及策略擬定，曾成功聲請假扣押即時保全當事人權益、承辦多件高資產案件為當事人爭取數千萬元夫妻剩餘財產分配，亦曾多次於第二審程序成功爭取改判更有利之結果，透過縝密清晰的法庭論述，為當事人爭取應有權益。
蘇律師始終秉持著法律專業與同理心，陪伴當事人度過人生轉折，成為當事人最堅實的後盾。
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