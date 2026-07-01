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蘇　萱律師｜資深合署律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

蘇　萱

資深合署律師台北所
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律師介紹

蘇萱律師執業期間，深耕家事及離婚爭議領域，亦承辦諸多民事代理、刑事辯護及告訴案件，具多元且扎實的法庭實務經驗。

執業至今，蘇律師承辦的家事協議、調解、非訟及訴訟案件累積達數百件。蘇律師尤其擅長化解對立及尋求共識，經常幫助當事人在協商談判、調解或和解階段圓滿處理紛爭，遠離漫長煎熬的訴訟程序。蘇律師在辦案方面重視爭點釐清、風險評估及策略擬定，曾成功聲請假扣押即時保全當事人權益、承辦多件高資產案件為當事人爭取數千萬元夫妻剩餘財產分配，亦曾多次於第二審程序成功爭取改判更有利之結果，透過縝密清晰的法庭論述，為當事人爭取應有權益。

蘇律師始終秉持著法律專業與同理心，陪伴當事人度過人生轉折，成為當事人最堅實的後盾。

學歷

  • 東吳大學法律學系 碩士班民法組（2018-2020）
  • 輔仁大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深合署律師
  • 全國律師聯合會《家事法律專業領域》進修
  • 家事親職協調訓練 初階完訓
  • 喆律法律事務所 律師
  • 喆律法律事務所 實習律師
  • 新北地方法院 訴訟輔導科 實習生

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・高資產及複雜財產爭議處理 ・財產保全假扣押及強制執行 ・遺囑撰擬及遺產繼承規劃 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ◼︎民事案件 ・不動產爭議及共有物分割 ・契約履行及違約爭議 ・債務追討及本票爭議 ・合夥爭議 ・勞資爭議 ・侵害配偶權事件 ・車禍事件 ・損害賠償事件 ・契約撰擬及審閱 ・協商調解程序 ・強制執行程序 ◼︎刑事案件 ・刑事辯護陪同警詢及偵查 ・刑事告訴及聲請再議

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