蘇　萱律師｜資深合署律師

專業領域

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議

婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・高資產及複雜財產爭議處理 ・財產保全

假扣押及強制執行 ・遺囑撰擬及遺產繼承規劃 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家�事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ◼︎民事案件 ・不動產爭議及共有物分割 ・契約履行及違約爭議 ・債務追討及本票爭議 ・合夥爭議 ・勞資爭議 ・侵害配偶權事件 ・車禍事件 ・損害賠償事件 ・契約撰擬及審閱 ・協商調解程序 ・強制執行程序 ◼︎刑事案件 ・刑事辯護

陪同警詢及偵查 ・刑事告訴及聲請再議