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王湘閔律師｜台南所所長律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

王湘閔

台南所所長律師台南所
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律師介紹

王湘閔律師自民國101年起執業，深耕民事案件（損害賠償、履約爭議、不動產糾紛、工程案件、醫療糾紛等）、刑事案件（傷害、詐欺、竊盜）、家事事件（親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令等﹚領域，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。 執業期間曾受任多件民事案件、家事案件二審代理，上訴第三審後，成功說服最高法院廢棄原判決發回更審；曾為詐欺、竊盜、侵占、妨害名譽等案件被告辯護，經檢察官為不起訴，或法院為無罪判決；亦曾擔任上市公司之訴訟代理人及處理法律顧問事宜，掌握大型企業法務與訴訟策略及商業契約之審閱與風險控管，為企業營運合法性與商業利益嚴格把關。 於家事爭訟事件中，尤重視在對立中為兩造尋求可行的共識，多年來成功促成無數案件調解成立，讓當事人能優雅轉身，不必走完漫長的訴訟程序。 王律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 國立成功大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 達諾法律事務所 律師
  • 財團法人法律扶助基金會家事專科、勞工專科律師
  • 高雄市議員黃香菽服務處諮詢律師
  • 民國113年至114年度中小企業榮譽律師
  • 家事親職協調訓練初階完訓

專長

◼︎家事事件 ・家事訴訟策略分析及訴訟代理 ・家事非訟案件策略分析及代理 ・婚姻子女剩餘財產遺產分割繼承事件 ・離婚協議婚姻中協議婚前協議撰擬 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎債務催收及清理 ・保全程序（假扣押假處分證據保全等） ◼︎強制執行事件 ・支付命令本票裁定拍賣抵押物等 ◼︎契約撰擬及審閱

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