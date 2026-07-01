王湘閔律師｜台南所所長律師

簡介

王湘閔律師自民國101年起執業，深耕民事案件（損害賠償、履約爭議、不動產糾紛、工程案件、醫療糾紛等）、刑事案件（傷害、詐欺、竊盜）、家事事件（親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令等﹚領域，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。 執業期間曾受任多件民事案件、家事案件二審代理，上訴第三審後，成功說服最高法院廢棄原判決發回更審；曾為詐欺、竊盜、侵占、妨害名譽等案件被告辯護，經檢察官為不起訴，或法院為無罪判決；亦曾擔任上市公司之訴訟代理人及處理法律顧問事宜，掌握大型企業法務與訴訟策略及商業契約之審閱與風險控管，為企業營運合法性與商業利益嚴格把關。 於家事爭訟事件中，尤重視在對立中為兩造尋求可行的共識，多年來成功促成無數案件調解成立，讓當事人能優雅轉身，不必走完漫長的訴訟程序。 王律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。