陳寧馨律師｜資深合署律師

陳律師畢業於國立政治大學法律學系，民國102年律師考試及格後即投入律師實務工作至今，曾於鴻邦法律事務所實習以及執業，期間承辦案件多元，除民事訴訟（損害賠償、拆屋還地、遷讓房屋及分割共有物等）、刑事案件（詐欺、傷害及妨害名譽等）、智慧財產權爭訟等訴訟以及非訟案件外，現主要深耕於家事案件，舉凡離婚、酌定未成年子女權利義務行使或負擔、請求扶養費、夫妻剩餘財產分配及聲請保護令等案件類型均有豐富處理經驗。因深信家事案件中沒有絕對的輸贏，感情裡也沒有絕對的對與錯，故於代理當事人進行協商談判、調解或和解時，乃�秉持專業及當事人權益保障，尤重視在對立中為兩造尋求可行的共識、解決紛爭，讓當事人不必走完漫長的訴訟程序。

於家事爭訟事件中，陳律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。不僅曾為客戶成功爭取高達新臺幣上億元之夫妻剩餘財產分配數額，亦有成功調降夫妻剩餘財產分配之比例，更曾為當事人高難度成功改定未成年子女監護權，深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益，盼能夠陪同當事人度過人生關卡，成為當事人之最大後盾。