溫暖務實：陳寧馨深耕家事 與喆律邁向專業精進

從理論到實務 克服業界挑戰
司法工作實事求是，往往需要較堅毅的人格特質。自小陳寧馨律師就展現了自己的獨立意識，並帶著堅定的決心和務實的態度一步步實現法律專業。
棄醫從法 不走家族老路
棄醫從法 不走家族老路
出身醫師世家的陳寧馨對醫療人員的工作與生活型態瞭若指掌，深知醫者有諸多勞碌與無奈之處，加上對自己的生活有不同追求，因此即便從醫能得到更多的資源與建議，她仍拋卻跟隨家人腳步的想法，捨棄三類組、轉往一類組發展。
雖然遵循自我意識決定踏上不同的求學之路，但陳寧馨的選擇並非衝動下的叛逆之舉，她關注各個職業的發展趨勢，也明白文組發展的侷限，經過周全考慮，她鎖定需考取專業執照的法律系，一確定目標後便全力以赴，最終憑著優異的成績與勤奮努力考取國立政治大學法律學系，實現她計畫的第一步。
念書對陳寧馨而言不是難事，擅長吸收知識、歸納重點的她在法律系所過得平穩順遂，也絲毫不覺得法條死板無趣，因為擁有認真嚴謹的性格，大學時期她恪守學生本分，全心投入課程與考試，每項科目都全力以赴，也從各科教授身上學習不同的思考邏輯，她表示雖然課業繁重、沒什麼玩樂時間，但過得很充實，也為自己打下深厚的法學理論基礎。
業界落差衝擊內心
業界落差衝擊內心
「在校曾有機會接觸實務界的人，隱約感覺對方說的內容與校內所學有落差，但直到自己真的踏入這行，才驚覺跟學校教的完全不一樣！」
陳寧馨娓娓道出當年通過律師資格考後首度面對的衝擊，所謂落差感不是指書中知識無用，而是在「如何把知識轉化並應用在實作」這件事上極為困難，她舉例，每個案件都有其獨特性，找出「案件與法律之間的適用性」需要經驗累積，並沒有完整的SOP可遵循，甚至也會面臨沒有類似案例可參考的窘境，需要依靠自己查詢大量資料或透過詢問前輩找尋方向，過程非常辛苦，也會帶來許多挫折。
而與當事人互動這點也是導致落差感強烈的重要關鍵之一！求學階段都自動設想當事人是信賴並願意接受律師建議，但實際上「人」才是最不穩定的變因。陳寧馨表示，系上課程不會聚焦在如何與當事人相處、如何接住當事人情緒，也不會說明如何辨別當事人話中的話，剛入行時的習慣是對方說什麼就直接吸收、全盤相信，不會質疑真實性，但百分之百信賴當事人卻換來吃虧的結果，讓她總感覺自己在反覆撞同一堵厚實的牆。
另一個讓陳寧馨前期感到沮喪的點便是「勝敗」，她提到訴訟案件結果一翻兩瞪眼，而民眾往往是結果論，即便過程中努力幫忙、用心服務，多年的付出也可能在判決結果出爐後被一筆抹殺。雖然早已知律師這份工作本就勞累且背負巨大的壓力，這些「社會課」還是在她心中留下衝擊。
但她意識到不能永遠靠加班消化案件量，於是積極地找尋平衡點，將逐步累積的經驗融會貫通，提升自己的判斷力，也學會透過表情動作觀察當事人的心情、期待、是否對案件事實有隱瞞等技巧。
「我會努力先與我的當事人建立信任感，因為民眾必須先有信任基礎，才願意跟律師說更多，我會真誠解釋為什麼需要完整事實、能怎麼提供協助，透過引導的方式讓當事人理解並願意陳述實情。」
另外，深知調適心態的重要性，陳寧馨也演化出屬於自己的一套紓壓方式，她提到家裡兩隻米克斯狗狗時眉開眼笑，稱每天陪牠們玩、陪牠們出門遛遛就能放鬆心情；而動態的紓壓管道則是跑步，透過運動維持體態、增進體能，近7年來更是維持每年出國跑1-2次全馬的興趣，把她的堅毅性格發揮得淋漓盡致。
鎖定家事領域 瞄準喆律資源與體系
陳寧馨第一間服務的律所案件來源多是主持律師的親友介紹，案件類型非常多元，給了她很多發揮空間，除了損害賠償、拆屋還地、遷讓房屋及分割共有物等民事訴訟外，也辦理過詐欺、傷害及妨害名譽等刑事案件，以及智慧財產權爭訟等訴訟與非訟案件；但由於前一間律所女性受雇律師較少，相較於其他領域，她更常被委託承辦當事人同為女性的家事案件，雖然因為家事案件判決不會公諸網路的特性，導致初期摸索花了較多時間，每每打擾同仁或前輩索取相關資料都讓她感到很不好意思，但她並不排斥該領域，這與她過往的家庭背景有關。
父母離異 更能同理當事人心境
父母離異 更能同理當事人心境
同理心來自個人遭遇，陳寧馨至今仍記得父母離異帶給她的負面情緒和影響，因此總是盡力協助當事人跳脫痛苦，面對部分涉及爭奪小孩親權的家屬，也不吝與當事人分享自身經驗，以最貼近孩��子的視角做出適切的建議，促使當事人重新思考雙方這樣的拉扯對於孩子的影響，希望能讓雙方先放下仇恨，盡快達成協議，避免讓孩子長期暴露在焦慮兩難的狀態。
辦理家事案件往往伴隨大量的負面情緒，即便陳寧馨擁有沉穩的性格也難免受到影響，她回憶執業初期，坦言當時自己的情緒很容易被當事人的遭遇或心情牽引，有時也會深陷訴訟勝敗的泥沼，跟著當事人的內心狀態起伏，或單方面承受當事人的發洩，淪為盛裝負面情緒的垃圾桶，雖然種種壓力排山倒海，不過她始終不曾逃避或放棄，反而告訴自己今天她若是當事人，或許也會有相同反應。
「我理解家事案件的當事人會習慣把情緒交給律師，有些是真的無人訴說，可能是身旁無親友或是親友不能諒解；有些是受到傳統觀念的束縛，覺得這種家醜不宜張揚，甚至也不讓親友知曉，選擇獨自處理、默默扛起一切，所以唯一能傾聽自身遭遇、和自己站在同一陣線的只有律師。」
不過隨著經驗增長，陳寧馨也漸漸在過程中找到抽離的方式，她表示律師無法預知當事人的情緒反應，但能選擇要不要承受，如何在民眾情緒波動中保持理性是律師的功課，對她而言，只要盡力並無心無愧，回家抱抱狗狗就能卸下身上無形的壓力，整頓好自己重新出發。
突破瓶頸 轉戰喆律
突破瓶頸 轉戰喆律
執業近8年，陳寧馨曾成功為當事人爭取高達新臺幣上億元夫妻剩餘財產數額，亦曾在高難度家事案件中為當事人成功爭取改定子女監護權，成為前期職涯中的代表作。但很快她便迎來第一個瓶頸，對於後續職涯走向�，她希望能更專注在家事領域，並獲得更多資源和突破，但考量若繼續留在當時的事務所，對於自己想專精在家事案件的發展有限，因此即便感念與不捨前所老闆的提攜，她還是選擇離開，同時考量自己的個性，陳寧馨拋去創業的想法，選擇另覓律所擔任受雇律師，最後在和雷皓明律師面談後決定加入喆律團隊。
回顧當年的選擇，陳寧馨提了幾個喆律打動自己的關鍵，首先是喆律設有家事部門，能和許多經驗豐富的同仁交流，對快速增進能力有一定幫助，而所內善用科技，發展一套線上系統整合內部所有案件資料，只要搜尋關鍵字就有各種類型的書狀與辦案過程可參考，大幅節省查找資料和重複詢問的時間，對律師而言就是個大寶庫。
而喆律對外統一使用官方LINE帳號這點也備受她推崇，陳寧馨表示因為LINE使用普及，所以很多律所都是以「接一個CASE成立一個LINE群組」的方式與當事人溝通，但這種無法明確拆分公私領域的方式不僅會影響律師的私生活，個人通訊資料外洩也容易被有心人士濫用，有時甚至會面臨無理騷擾，但喆律解決了這個問題，保護律師之餘也確保所內不會遺漏任何民眾的訊息。
加入喆律後，陳寧馨感受到不同以往的氛圍，同事之間的感情非常好，於公於私都有交流，律所會定期舉辦運動會、組織舞蹈社，甚至會一起出去玩，和主管的交流也不是單純上對下這麼絕對。
「張又仁律師的帶領風格很明確，她不會侷限同仁做事的方式，遇到問題向她求救也會很快幫忙抓出盲點並指引方向，一步步帶領我們找出答案，她不會要求同仁單方面直接照指令做，而是透過提點、討論讓我們持續保有思考與解決問題的能力，最具體的呈現是每月會議的分享交流，組內的同仁會彼此分享案件進度、處��理方式和遇到的問題，一開始有點緊張，但後來發現這樣的交流真的受用無窮，能力跟經驗都有顯著提升，這是喆律蠻不一樣的地方。」
挑戰諮詢 累積技能
挑戰諮詢 累積技能
聊到在喆律最大的挑戰，陳寧馨點出「諮詢」對她而言是全新的項目，但她非常樂意接觸，因為通常在台灣的律所，和當事人諮詢等同於負起整間律所的生計，所以這重責大任都由老闆，也就是主持律師負責，成案後再分配案件給受雇律師執行，因此普遍沒有諮詢的機會，但喆律案源豐富，也願意培養更多諮詢律師，因此當機會擺在眼前，陳寧馨毫不猶豫地接受。
諮詢跟辦案一樣，沒有模板可循，因為民眾的問題跟需求千奇百怪，律師必須在有限的時間內回答問題、給出建議、解釋原因並說明法律條例及過程，因此諮詢律師的風格各有千秋，但相對的，也無法單靠模仿複製，必須摸索出一套適合自己的方式。根據過往的經驗，陳寧馨認為「信賴」是所有流程的基礎，她能理解民眾在心慌意亂時要和律師談專業法律內容有一定難度，因此通常在諮詢開始便會主動告知整個諮詢會議的過程，讓當事人對於整個流程有所預期，知道順序怎麼跑、律師會如何幫忙，再認真的以委任律師的角度給出實質意見，讓當事人感受到自己的問題備受重視，心一旦安定下來，後續自然就順得多，通常也較容易建立信任感。
「諮詢的困難度是要在短時間內讓客戶信任你，因為你的態度是認真還是敷衍，其實對方都感受得到，如果成功，不論是幫民眾解決問題，或是後續當事人決定委任時指定自己為承辦律師，所��獲得的回饋跟成就感都會來得非常即時。」
諮詢必須綜合過往所學和所有辦案經驗，才能精準評估法律適用性並給出最好的建議，若碰上民眾情緒因訴訟暫且無法平復等情況，喆律也提供轉介心理諮商師的服務，讓諮詢律師能因應各種情況而選擇不同處理方式。對陳寧馨而言，接各種領域的案件諮詢是複習和更新法律知識的機會，雖然專注家事案件，但她也不願在其他領域生疏，她表示，雖然兩者皆有辛苦之處，但只有同步處理諮詢和辦案，才能持續不斷精進能力。
當事人、同仁眼中溫暖的依靠
在家事領域打滾多年，陳寧馨最大的心得是「人生和家庭都很不簡單」。當事人離婚的原因百百種，有衝動行事，也有細水長流交往十多年卻敗在柴米油鹽的案例，即便事前多方考量、辛苦經營，婚姻還是破裂的家庭大有人在，陳寧馨陪許多當事人走過人生重要的轉折，替他們圓滿結束痛苦婚姻，其中的付出都讓當事人點滴在心。陳寧馨分享自己收過的感謝，有的開心送蛋糕給律所同慶、有的透過文字真誠表示感謝，每每她看見當事人展開新人生，自己也會開心感動。
陳寧馨的溫暖不僅當事人有感，和她接觸過的同仁也受益良多，除了公事上的交流，部分同仁私下也會向她傾吐煩惱、尋求職涯上的建議，即便會占用休息時間，陳寧馨也願意傾囊相授，因為她懂那種徬徨無助的感受，也走過同樣的挫折，因此只要有她能幫忙的地方絕對義不容辭。
陳寧馨感嘆喆律的大家感情都很好、做事也認真，當同仁遇到困難或情緒低落時一定會出手相助，不忍對方陷入痛苦中，她說：「入這行壓力本來就比較大，但我們可以透過相互支持與鼓勵消除工作��環境中的負能量，讓大家在好的狀態中一起努力。」
從菜鳥到資深，陳寧馨逐漸在工作、人際、生活中找到自己最舒適的平衡點，踏上法律這條路她從不後悔，也一直秉持熱情和理念在家事領域中耕耘，期待在每一次服務中都能帶給當事人滿滿的支持和陪伴。