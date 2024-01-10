溫暖務實：陳寧馨深耕家事 與喆律邁向專業精進

業界落差衝擊內心

業界落差衝擊內心

「在校曾有機會接觸實務界的人，隱約感覺對方說的內容與校內所學有落差，但直到自己真的踏入這行，才驚覺跟學校教的完全不一樣！」

陳寧馨娓娓道出當年通過律師資格考後首度面對的衝擊，所謂落差感不是指書中知識無用，而是在「如何把知識轉化並應用在實作」這件事上極為困難，她舉例，每個案件都有其獨特性，找出「案件與法律之間的適用性」需要經驗累積，並沒有完整的SOP可遵循，甚至也會面臨沒有類似案例可參考的窘境，需要依靠自己查詢大量資料或透過詢問前輩找尋方向，過程非常辛苦，也會帶來許多挫折。

而與當事人互動這點也是導致落差感強烈的重要關鍵之一！求學階段都自動設想當事人是信賴並願意接受律師建議，但實際上「人」才是最不穩定的變因。陳寧馨表示，系上課程不會聚焦在如何與當事人相處、如何接住當事人情緒，也不會說明如何辨別當事人話中的話，剛入行時的習慣是對方說什麼就直接吸收、全盤相信，不會質疑真實性，但百分之百信賴當事人卻換來吃虧的結果，讓她總感覺自己在反覆撞同一堵厚實的牆。

另一個讓陳寧馨前期感到沮喪的點便是「勝敗」，她提到訴訟案件結果一翻兩瞪眼，而民眾往往是結果論，即便過程中努力幫忙、用心服務，多年的付出也可能在判決結果出爐後被一筆抹殺。雖然早已知律師這份工作本就勞累且背負巨大的壓力，這些「社會課」還是在她心中留下衝擊。

但她意識到不能永遠靠加班消化案件量，於是積極地找尋平衡點，將逐步累積的經驗融會貫通，提升自己的判斷力，也學會透過表情動作觀察當事人的心情、期待、是否對案件事實有隱瞞等技巧。

「我會努力先與我的當事人建立信任感，因為民眾必須先有信任基礎，才願意跟律師說更多，我會真誠解釋為什麼需要完整事實、能怎麼提供協助，透過引導的方式讓當事人理解並願意陳述實情。」

另外，深知調適心態的重要性，陳寧馨也演化出屬於自己的一套紓壓方式，她提到家裡兩隻米克斯狗狗時眉開眼笑，稱每天陪牠們玩、陪牠們出門遛遛就能放鬆心情；而動態的紓壓管道則是跑步，透過運動維持體態、增進體能，近7年來更是維持每年出國跑1-2次全馬的興趣，把她的堅毅性格發揮得淋漓盡致。