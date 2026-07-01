王郁萱律師｜高雄所所長律師

簡介

畢業於國立中正大學財經法律學系，曾任屏東地方法院執達員，累積約三年半法院強制執行程序經驗，之後為執業律師，領域涵蓋家事、民事、刑事、非訟及法律顧問等法律實務。王律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略，面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的論述為當事人據理力爭，深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。 在多元的法律服務中，除就法律意見評析、不動產紛爭、金融財產事件等均具豐富經歷外，更專精且長期深耕於家事事件領域，承辦離婚、未成年子女親權、夫妻剩餘產分配、遺產繼承等家事事件，已協助數百位家事事件當事人解決紛爭。另曾處理多件歷經數審級之家事事件，協伴當事人走過生命之低谷，秉持專業梳理案情，致力尋求法律上之突破，協助當事人爭取有利之結果，尤以面對家事親權非訟事件，除了替當事人堅定主張權益，並重視如何降低父母衝突、親職歧見對孩子造成之影響。家事律師所守護的，不只是當事人之法律權利，更是整個家庭於面臨變動後仍能擁有的安穩生活，於家庭紛爭最為繁雜不安時，助當事人重新站穩、掌握人生之方向。 王律師以法律守護權益，以專業釐清紛爭，給予當事人溫暖安定的力量。