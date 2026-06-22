跨國離婚怎麼離？外籍配偶離婚程序家事律師一次解析！

跨國離婚前一定要懂的 2 件事：台灣管轄權與適用法律

會比國內離婚複雜的地方，就在前面這兩道題目。第一，台灣的法院有沒有權力審理你的案子？第二，真的開庭了，要套哪一國的法律來判？這兩件事沒先確認，後面的協議或訴訟都可能白做。

先看管轄權，依家事事件法第 53 條，只要夫妻其中一方是中華民國國民，台灣法院原則上就有管轄權。就算兩個人都不是台灣人，�只要在台灣有住所、或持續一年以上有共同居所，台灣法院通常也管得到。

不過法條也留了例外，如果台灣的判決明顯不會被配偶的母國承認，或要對方來台應訴顯有不便，法院就可能不受理，避免做出窒礙難行的判決。

再看要適用哪一國法律，也就是準據法。和外籍配偶離婚時，依涉外民事法律適用法第 50 條，順序是先看夫妻共同的本國法，沒有就看共同住所地法，再沒有才看與婚姻關係最切地的法律。多數台灣人和外籍配偶若一起定居台灣，實務上常會落到適用台灣法。

大陸配偶走的是另一套規定，依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 52 條，兩願離婚的方式依行為地，判決離婚的事由則一律依台灣法律。

同條例第 53 條也明定，台灣人與大陸人的離婚效力依台灣地區法律。至於在國外已經離好的判決台灣承不承認，是另一個問題，後面常見問題會專門談。