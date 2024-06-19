拋棄繼承要怎麼辦理？錯過期限怎麼辦？律師來解答！

（二）錯過拋棄繼承時效的後果與風險

（二）錯過拋棄繼承時效的後果與風險

1.債權人的損害賠償

一旦被繼承人留有任何資產，繼承人則需向法院陳報遺產清冊，並按債權債務的比例進行清償。陳報法院後，法院會依公示催告程序公告，在這此階段，繼承人應避免直接向任何被繼承人之債權人償還債務。

簡而言之，在此期間隨意還款可能會導致對其他債權人造成損害，因而承擔賠償責任，輕則財務負擔，重則捲入無休止的賠償爭議中！

2.因債務引起的官司

限定繼承意指繼承人將「一同承接遺產中的財產與債務」。若繼承人未拋棄繼承債務，就可能面臨債權人的訴訟風�險！特別是當繼承人不清楚被繼承人生前積累的債務情況，或已明確知道債務超過財產時，應考慮立即進行拋棄繼承的程序。

3.不能主張法定限定繼承的特殊狀況

根據民法第1163條的規範，繼承人若有以下行為，不能主張法定的限定繼承，而是需要無限承擔被繼承人的債務：

隱匿遺產情節重大

在遺產清冊為虛偽之記載情節重大

意圖詐害被繼承人之債權人之權利而為遺產之處分

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