應繼分可以分到多少遺產？還有誰可分？律師幫你一次全搞懂

應繼分是什麼？法律繼承權的基本概念

當家庭面臨遺產分配問題時，應繼分就像是法律預設的公平分配公式，保障每位繼承人的權益。這個制度確保即使沒有遺囑，家庭成員仍能按照合理比例獲得遺產。

應繼分主要適用於兩種情況：完全沒有遺囑的狀況，以及有遺囑但部分遺產未明確指定的情況。在這些時候，法律會自動啟動應繼分制度，確保遺產分配過程公平進行。

（一）應繼分法律規定

民法第1144條明確規範法定繼承比例，這套制度就像家庭財產的「預設分配表」，當沒有其他安排（如：遺囑）時自動生效。

法律制定這個制度的目的很簡單：維護家庭和諧並確保社會秩序。它讓每個有血緣關係或婚姻關係的家庭成員，都能獲得合理的財產份額。

應繼分的計算方式完全透明，不受個人喜好影響。這樣的設計避免了家庭糾紛，讓遺產分配過程更加順利。

（二）應繼分與特留分的區別

很多人容易混淆應繼分和特留分，但兩者適用的情況完全不同。

應繼分處理的是「沒有遺囑」或「遺囑未涵蓋全部遺產」的分配問題。

特留分則是遺囑存在時的保護機制。當遺囑內容過度偏向某些繼承人，可能完全剝奪其他人的繼承權時，特留分就會發揮作用。

簡單來說，沒有遺囑就不會有特留分問題。兩個制度各司其職，共同保護繼承人的合法權益，確保家庭財產能夠公平傳承。