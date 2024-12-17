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什麼是輔助宣告？

輔助宣告有什麼條件限制？律師教你快速聲請和辦理撇步！

離婚/繼承雷皓明律師發佈 2024-12-17更新 2026-10-29
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

當您的親人因輕微精神障礙或心智缺陷，導致無法完全處理自己的事務時，輔助宣告可以提供協助與保障。透過法院審理並選任輔助人，受輔助宣告人在特定法律行為上能獲得必要的支持，同時保有最大程度的自主權。本文將詳細說明輔助宣告的定義、聲請條件、辦理流程、法律效力等重點內容，讓您在面對親人需要協助時，能夠活用輔助宣告制度。

輔助宣告是什麼？有什麼法律效力？

輔助宣告是一種法律機制，用來保護因精神障礙或心智缺陷而辨識能力減弱的人。透過輔助宣告，法院可指定輔助人協助受輔助宣告人進行特定法律行為，以保障其權益。

（一）輔助宣告的定義

根據民法第15條之2，輔助宣告適用於因精神障礙或其他心智缺陷，致使其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力減弱者。法院會依聲請，就受輔助宣告之人及輔助之範圍為宣告。

受輔助宣告人在行為能力方面仍保有一定程度的自主權，僅在特定法律行為上需要輔助人的同意。

（二）輔助宣告的法律效力

根據民法規定，受輔助宣告者被視為限制行為能力人。這意味著他們在進行某些重要的法律行為時，需要得到輔助人的同意才能生效。

以下是受輔助宣告者在未獲輔助人同意時，所為法律行為的效力：

法律行為未獲同意時的效力
消費借貸效力未定，須由輔助人事後承認或法院許可
訴訟行為效力未定，須由輔助人事後承認或法院許可
處分不動產效力未定，須由輔助人事後承認或法院許可
純獲法律上利益的行為無須得輔助人同意，行為有效
基於日常生活所需的行為無須得輔助人同意，行為有效

值得注意的是，若受輔助宣告者從事純獲法律上利益或基於日常生活所需的行為，則無須得到輔助人的同意，該行為仍然有效。這項規定保障了限制行為能力人在日常生活中的自主權，同時也避免過度限制其行為能力。

1.輔助宣告說明影片

（三）輔助宣告可以溯及既往嗎？

成年人（18歲）在受輔助宣告前，是具有完全行為能力，就算智力有所欠缺，所為的法律行為依舊是有效的，不用經過輔助人同意（註），也就是說，受輔助宣告只能向後生效，沒有辦法溯及適用。

所以如果遇到親友有智力減退、失智、中風、精神疾患、住院神智不清等狀況，建議審慎考量盡快洽詢專業律師聲請輔助宣告，以免損害擴大，尤其是擔心親友遭詐騙處分財產時，更是要注意！

註：臺灣高等法院暨所屬法院113年法律座談會民事類提案第1號：「受輔助宣告者於受輔助宣告前所為之法律行為，應否經輔助人同意？」（該院於2025年3月8日更新）

（四）輔助宣告與監護宣告的差異

監護宣告者會完全喪失行為能力，所有法律行為均須由法定代理人代為處理。而受輔助宣告人則僅在特定法律行為上需要輔助人的同意，如訂立契約、贈與或處分重要財產等。在其他方面，受輔助宣告人仍可自主進行法律行為。

宣告類型行為能力法定代理人適用情況
監護宣告完全喪失監護人全權代理嚴重精神障礙或心智缺陷
輔助宣告部分保留輔助人僅在特定行為上同意輕度至中度精神障礙或心智缺陷

輔助宣告的聲請條件

以下就輔助宣告的聲請資格和受輔助宣告人的精神狀況要件進行說明。

（一）誰可以聲請輔助宣告？

根據民法規定，以下人士可以向法院聲請輔助宣告：

  • 本人
  • 配偶
  • 四親等內親屬
  • 最近一年同居之其他親屬
  • 檢察官
  • 主管機關
  • 社會福利機構

這些聲請人通常是受輔助宣告人的最近親屬或關係人，能夠近距離觀察到受輔助宣告人的生活狀況和精神狀態，並在必要時提供協助。此外，檢察官、主管機關和社會福利機構也被賦予聲請權，以保障弱勢群體的權益。

（二）受輔助宣告人的精神狀況要件

受輔助宣告人必須符合以下精神狀況要件：

  • 患有精神障礙或心智缺陷
  • 辨識行為效果的意思能力和判斷能力顯有不足
  • 尚未達到完全無法為意思表示或受意思表示的程度

（三）常見的輔助宣告聲請情況

在現今社會中，許多長者和心智障礙者因為各種原因，需要他人的協助來管理自身的財產和生活。輔助宣告制度提供了一個適當的法律途徑，讓這些需要幫助的人能夠在從事重要的法律行為時，得到適當的輔助和保護，減少被他人利用或詐騙的風險。

以下是兩種常見的輔助宣告聲請情況：

  1. 長者罹患輕度失智症
    當長者罹患輕度老年癡呆時，雖然仍能自理日常生活，但在辨識能力和判斷力方面可能有所降低。為了保障他們的權益，家屬可以考慮為長者聲請輔助宣告。透過輔助宣告，長者在從事重大財產處分或簽訂契約等行為時，需要得到輔助人的同意，以避免做出不利於自身的決定。

  2. 精神障礙者需要協助處理財產
    有些精神疾病患者雖然病情穩定，生活可以自理，但在處理財產方面可能缺乏足夠的判斷能力。為了保護他們的財產安全，家屬可以為其聲請輔助宣告。透過輔助宣告，精神障礙者在進行重要的財產處分時，需要獲得輔助人的同意，以確保財產不會被不當使用或流失。

下表列出了長者和精神障礙者在聲請輔助宣告時需要注意的事項：

聲請對象需要注意的事項
長者評估長者的失智程度和生活自理能力
選擇適當的輔助人，通常為家屬或信任的親友
與長者溝通，取得其同意和理解
精神障礙者評估精神障礙者的病情穩定程度和財產管理能力
選擇合適的輔助人，通常為家屬或專業社工
與精神障礙者溝通，尊重其意願和自主權

輔助宣告的聲請流程

當您決定為親人聲請輔助宣告時，需要依照法定程序進行。首先，您必須準備好所有必要的文件，包括醫療診斷證明書和財產清冊等。

接下來，您需要向受輔助宣告人住所地的法院提出聲請。法院收到聲請後，通常會委託醫院對受輔助宣告人進行鑑定，以評估其精神狀況。同時，法院調查官也會進行訪視調查，深入了解受輔助宣告人的生活狀況，並提交詳細的報告。

在收集到足夠的證據和資料後，法官會審查案件，並作出裁定。如果裁定受理輔助宣告，法院將發給相關證明書。拿到證明書後，輔助人應及時前往戶政事務所辦理戶籍登記，以完成整個聲請流程。

（一）準備聲請文件

  • 醫療診斷證明書，證明受輔助宣告人的精神狀況
  • 財產清冊，列明受輔助宣告人的財產狀況
  • 聲請人和受輔助宣告人的身分證明文件
  • 其他相關證明文件，如受輔助宣告人的住所證明等

（二）向法院提出聲請

  1. 確定受輔助宣告人住所地的管轄法院
  2. 填寫輔助宣告聲請書，並附上所有必要文件
  3. 向法院提交聲請書及相關文件
  4. 等待法院受理並安排後續審理程序

（三）法院審理程序

在審理過程中，法院會進行訪視調查，由社工或法院調查官對受輔助宣告人的生活狀況進行了解。同時，法院也會要求進行精神鑑定，由精神科專業醫師對受輔助宣告人的精神狀態做出評估。

程序內容
鑑定法院委託醫院對受輔助宣告人進行精神狀況鑑定，並出具鑑定報告
訪視調查法院調查官深入了解受輔助宣告人的生活狀況，並提交詳細報告
裁定法官綜合各方面證據和資料，審慎作出是否受理輔助宣告的裁定
戶籍登記輔助宣告裁定生效後，輔助人應及時前往戶政事務所辦理相關登記

（四）輔助宣告的審理時間

聲請輔助宣告需要經過法院的審理程序，從向法院提交聲請狀到法院做出裁定通常需要一段時間。根據實務經驗，整個過程平均需要5到8個月。

審理時間的長短也與家屬間的溝通協調有關。若家屬對於由誰擔任輔助人達成共識，可以縮短法院的審理時間。法院通常會盡量在法定期限內完成審理，避免超過裁定期限而遭到催辦。

審理程序所需時間
提交聲請狀1～2週
法院訪視調查2～3個月
精神鑑定1～2個月
法院裁定1～2個月
總計5～8個月

聲請輔助宣告要多久？

（五）輔助宣告生效後的戶籍登記

當法院裁定輔助宣告生效後，輔助人需要在規定的時間內向受輔助宣告人戶籍所在地的戶政事務所聲請輔助登記，讓相關單位能夠掌握受輔助宣告人的狀況。

1.輔助宣告登記的時間限制

根據民法規定，輔助人應於法院裁定確定之日起三個月內，持法院發給的裁定確定證明書前往辦理輔助登記。如果未能在期限內完成登記，輔助宣告將失去其效力。因此，輔助人必須留意時間，及時完成登記手續。

2.輔助宣告登記的方式

輔助登記的流程如下：

  • 輔助人攜帶法院發給的裁定確定證明書
  • 前往受輔助宣告人住所地的戶政事務所
  • 填寫輔助登記聲請書
  • 出示輔助人的身分證明文件
  • 戶政事務所受理並完成輔助登記

完成輔助登記後，受輔助宣告人聲請印鑑證明時，戶政機關會在其印鑑證明上加註「輔助宣告」字樣。這樣可以讓第三方知悉受輔助宣告人的狀態，並在與其進行法律行為時多加留意。

輔助宣告登記須知說明
聲請期限裁定確定之日起三個月內
聲請文件裁定確定證明書
聲請地點受輔助宣告人住所地戶政事務所
登記後效力印鑑證明加註「輔助宣告」字樣

受輔助宣告人的權利義務

輔助宣告並非剝奪受輔助宣告人的自主權，而是在特定情況下提供必要的協助。受輔助宣告人仍享有基本的生活自主權，可以自行做出日常生活中的決定，如飲食、起居、社交等。在財產管理方面，受輔助宣告人也保留一定程度的自主權，可以處理日常的財務事務。

（一）受輔助宣告人保留的行為能力

受輔助宣告人在法律上仍視為具有行為能力的成年人，可以獨立從事以下行為：

  • 簽訂日常生活中的合約，如購物、訂餐等
  • 管理自己的收入和日常開支
  • 參與社交活動和娛樂活動
  • 行使選舉權和其他公民權利

（二）受輔助宣告人需要輔助人同意的行為

然而，對於某些重大的法律行為，受輔助宣告人需要獲得輔助人的同意才能進行，以保護其權益。

這些行為包括：

法律行為說明
訴訟行為提起訴訟、應訴、上訴等
處分不動產出售、抵押、贈與不動產等
舉債行為借款、擔保等
營業行為開設公司、加入合夥等
遺產分割參與遺產繼承、分割等

若受輔助宣告人在未經輔助人同意的情況下進行上述行為，該行為的效力將處於未定狀態，需由輔助人或法院許可後方能生效。

輔助人的職責

輔助人在輔助宣告生效後，肩負著重要的職責。他們需要在維護受輔助宣告人權益的同時，也要尊重其自主性。讓我們進一步了解輔助人的權限和義務。

（一）輔助人的權限

輔助人的主要權限是對受輔助宣告人在民法第15條之2所列舉的事項上，行使同意權。

這些事項涵蓋了：訴訟行為、和解、領受給付、動產或不動產的處分行為等。輔助人在行使同意權時，應衡量受輔助人的身心狀況、生活及財產狀況，以維護其權益為原則。

（二）輔助人的義務

除了權限之外，輔助人也肩負著照顧受輔助宣告人的義務。這包括了解其生活狀況，並提供必要的協助和關懷。輔助人應積極協助受輔助人處理日常事務，如：陪同就醫、協助財務管理等，以確保其生活品質。

此外，輔助人也有義務定期向法院報告受輔助宣告人的身心狀況和生活照顧情形，幫助法院了解受輔助人的權益是否受到妥善維護，必要時可進行調整。輔助人切記不得濫用職權或怠忽職守，應以受輔助人的最佳利益為依歸。

撤銷或變更輔助宣告的方式

當受輔助宣告人的撤銷原因消失，例如心智能力恢復正常時，法院應根據聲請權人的請求，撤銷輔助宣告。一旦法院批准撤銷，輔助宣告即告失效。

然而，如果受輔助宣告人仍需要監護，法院可以根據聲請將輔助宣告改為監護宣告。聲請權人與聲請輔助宣告的資格相同，必須向原宣告之法院提出聲請。

撤銷或變更輔助宣告的程序如下：

  1. 聲請權人向原宣告之法院提出撤銷或變更輔助宣告的聲請。
  2. 法院審查聲請，並決定是否需要進一步調查或召開聽證會。
  3. 法院作出裁定，撤銷輔助宣告或將其變更為監護宣告。
  4. 裁定生效後，受輔助宣告人恢復完全行為能力或接受監護，輔助人的職責終止。

撤銷或變更輔助宣告的過程中，法院會充分考慮受輔助宣告人的實際情況和需求，以保障其合法權益。

輔助宣告是一項兼顧身心保護與自主生活的法律制度，透過指定輔助人協助心智能力稍有不足者處理法律事務。這個制度在尊重當事人意願自主生活的同時，也能提供必要的協助和監督，確保他們的權益不受侵害。

以上就是有關輔助宣告的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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