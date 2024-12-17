輔助宣告有什麼條件限制？律師教你快速聲請和辦理撇步！

（一）輔助宣告的定義

（一）輔助宣告的定義

根據民法第15條之2，輔助宣告適用於因精神障礙或其他心智缺陷，致使其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力減��弱者。法院會依聲請，就受輔助宣告之人及輔助之範圍為宣告。

受輔助宣告人在行為能力方面仍保有一定程度的自主權，僅在特定法律行為上需要輔助人的同意。