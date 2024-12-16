監護宣告怎麼辦理？有哪些條件？律師：這幾點不可缺漏！

監護宣告是什麼？監護宣告有什麼法律效力？
監護宣告是一種法律程序，旨在保護因精神障礙或心智缺陷而無法為意思表示或辨識其效果的成年人。透過監護宣告，法院會指定一位監護人來管理受監護宣告人的事務，以確保其權益受到保障。
（一）監護宣告的定義
（一）監護宣告的定義
根據民法規定，監護宣告是指法院對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果的成年人，經聲請後，所為的監護宣告。受監護宣告的人即成為無行為能力人，其法律行為須由監護人代為處理��。
監護宣告的意義在於保護精神或心智有缺陷的成年人，避免其因無法辨識自己行為的後果而受到損害。透過監護人的協助，受監護宣告人可以在生活與財產管理方面獲得照顧與保障。
（二）監護宣告的目的
（二）監護宣告的目的
監護宣告的主要目的包括：
- 保護受監護宣告人的人身安全與健康
- 管理受監護宣告人的財產，避免不當的損失或浪費
- 代表受監護宣告人進行法律行為，如簽訂契約、參與訴訟等
- 為受監護宣告人的利益做出重大決定，如醫療、住所安排等
（三）誰可以聲請監護宣告？
（三）誰可以聲請監護宣告？
根據民法規定，有多種身分的人都可以向法院提出監護宣告的聲請。最常見的監護宣告聲請人是失智長輩或身心障礙者的家屬，包括配偶、四親等內的親屬，以及最近一年同居的其他親屬。這些家屬通常最了解當事人的情況，也最關心他們的權益。
除了家屬之外，檢察官也可以聲請監護宣告。當檢察官發現有人可能符合監護宣告的條件，卻沒有家屬願意或能夠提出聲請時，檢察官可以主動介入，以保護當事人的權益。不過，實務上檢察官聲請監護宣告的情況並不常見。
此外，社會福利機構也有權聲請監護宣告。當社福機構在提供服務的過程中，發現有人可能需要監護宣告的保護時，可以向法院提出聲請。社福機構聲請監護宣告的情況雖然不多，但在某些案例中可能發揮關鍵作用。
總括來說，監護宣告的聲請人可以是：
- 本人
- 配偶
- 四親等內親屬
- 最近一年同居之其他親屬
- 檢察官
- 直轄市或縣市主管機關
- 社會福利機構
不過，在實務上，大多數的監護宣告聲請還是由家屬提出，檢察官和社福機構的聲請相對較少。
（四）監護宣告對當事人的影響
（四）監護宣告對當事人的影響
監護宣告對當事人的影響是全面性的，它將使受監護宣告人成為無行為能力人，受監護宣告人自己所為的法律行為原則上無效，其法律行為必須由法定代理人代為進行。
一旦法院裁定監護宣告，受監護宣告人的行為能力將受到極大的限制。受監護宣告人將喪失訂立契約、管理財產、訴訟行為等權利，這些權利將由監護人行使。
監護宣告對當事人的影響可以從以下幾個方面來看：
|影響層面
|具體影響
|法律行為能力
|成為無行為能力人，法律行為須由法定代理人代為進行
|財產管理權
|喪失管理自己財產的權利，改由監護人管理
|訴訟行為
|無法獨立進行訴訟，須由監護人代為訴訟
|身份權益
|在某些身份權益上受到限制，如結婚、收養子女等
受監護宣告人的行為能力和自主權受到全面的限制，其法律行為須由監護人這一法定代理人全權代為處理，這一影響將持續到監護宣告被撤銷或變更為止。
聲請監護宣告的條件
要聲請監護宣告，必須符合特定的法律條件，以下是三個主要的監護宣告條件：
（一）精神障礙或其他心智缺陷
（一）精神障礙或其他心智缺陷
受監護宣告的對象必須患有精神障礙或其他心智缺陷，如失智症、重度智能障礙或長期昏迷成為植物人狀態。這些情況會嚴重影響個人的認知、判斷力和自主能力。
（二）無法為意思表示或受意思表示
（二）無法為意思表示或受意思表示
由於上述障礙或缺陷，受監護宣告的人無法清晰地表達自己的意願，或無法理解他人向其表達的意思。這導致他們在日常生活和法律事務中難以作出有效的決定。
（三）不能辨識其意思表示效果
（三）不能辨識其意思表示效果
即使受監護宣告的人能夠以某種方式表達意願，但他們可能無法完整理解其決定或行為的後果。這會導致他們作出不符合自身最佳利益的選擇。
下表總結了常見符合監護宣告條件的情況：
|情況
|描述
|失智症
|記憶喪失、認知功能衰退
|重度智能障礙
|智商極度偏低、自理能力不足
|植物人
|大腦嚴�重受損、完全喪失意識
監護宣告的目的就是為了協助上述無法自主作出決定的人提供必要的法律保護和支援。
（四）案例分析：聲請監護宣告的實際運作
（四）案例分析：聲請監護宣告的實際運作
監護宣告在實務上的運作，可以透過幾個真實案例來了解。
當一個人長期昏迷，無法為自己的事務作出決定時，其家屬可以向法院聲請監護宣告。法院審理後，可能會選任配偶與子女為共同監護人，負責管理昏迷者的財產，並為其簽署住院、手術同意書等重要文件，以確保昏迷者的利益受到保障，財產得到妥善管理。
另一個常見的情況是獨居老人罹患失智症，生活無法自理。若鄰居或社福單位發現此情形，可協助老人聲請監護宣告。法院可能會選任社工或其他合適的人選擔任監護人，負責照顧失智老人的日常起居、管理其財產，並為其做出重要決定。
|監護宣告案例
|聲請監護宣告原因
|選任監護人
|監護人職責
|長期昏迷病人
|無法為自己事務做決定
|配偶、子女
|管理財產、簽署重要文件
|罹患失智症獨居老人
|生活無法自理
|社工或其他合適人選
|照顧日常起居、管理財產
監護宣告的聲請程序
當家人或關係人發現有親屬可能因精神障礙或心智缺陷而無法為意思表示或受意思表示時，可以向法院聲請監護宣告。
以下是聲請監護宣告的詳細步驟：
（一）向家事法院提出聲請
（一）向家事法院提出聲請
聲請人應依法準備相關文件，包括聲請書、醫療證明、財產清冊等，向受監護宣告對象住所地的家事法院提出聲請。法院收到聲請後，會進行初步審查，確認聲請是否合乎規定。
（二）法院審理與醫師精神鑑定
（二）法院審理與醫師精神鑑定
法院受理監護宣告聲請後，會進行訪視調查，了解受監護宣告對象的生活狀況與實際需求。同時，法院會[委請鑑定人](https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1717-1-1-20.html?Query=UV9EVFN5c0BVOztRX0RUQ2xhc3MxTmFtZUAlZTclOWIlYTMlZTglYWQlYjclZTglYmMlOTQlZTUlOGElYTklZTUlYWUlYTMlZTUlOTElOGE7O1FfRE1UaXRsZUA7Ow== "司法院監護、輔助宣告鑑定人（機關）參考名冊")對受監護宣告對象進行鑑定，評估其心智能力是否符合監護宣告的要件。
如果受監護宣告的對象因不良於行無法前往醫院接受鑑定，部分醫院也有院外鑑定的服務，但距離有限，費用約莫落在1萬至3萬左右。
（三）法院裁定與戶籍登記
（三）法院裁定與戶籍登記
法院綜合訪視調查與精神鑑定的結果，認為有理由為監護宣告時，會作出裁定，並於裁定中選定監護人及會同開具財產清冊之人。裁定確定後，聲請人應向受監護宣告對象戶籍地的戶政機關辦理監護宣告�登記，並公告之，使監護宣告生效。
|聲請監護宣告流程
|說明
|向家事法院提出聲請
|準備聲請書、醫療證明、財產清冊等文件
|法院審理與精神鑑定
|法院訪視調查，委請精神專科醫師鑑定
|法院裁定與戶籍登記
|法院裁定監護宣告，選定監護人，辦理戶籍登記並公告
（四）律師建議：監護宣告聲請注意事項
（四）律師建議：監護宣告聲請注意事項
在聲請監護宣告時，為了讓法院能夠迅速掌握個案背景，聲請人應諮詢監護宣告律師的協助，撰擬詳盡的聲請書，並提供相關事證，如病歷和診斷證明書等聲請監護宣告應備文件。同時，事先與醫院聯繫安排鑑定事宜，可以幫助程序更加順利進行。
此外，民眾也可以在意識清楚時，預立意定監護契約，決定未來的監護方式，增加自主性。
意定監護契約可以包含以下內容：
- 指定監護人
- 監護人的權限範圍
- 監護方式的偏好
- 醫療決策的指示
- 財產管理的方式
在選擇監護宣告律師時，應注意以下幾點：
|考量因素
|說明
|專業經驗
|選擇有豐富監護宣告案件經驗的律師
|溝通能力
|律師應能夠清楚解釋法律程序和可能結果
|同理心
|律師應能夠體諒當事人及家屬的困境和需求
|收費方式
|選擇收費透明合理的律師，避免不必要的經濟負擔
監護人的選任與職責
在監護宣告程序中，監護人的選任需要考量多方面因素，以確保受監護人能夠獲得妥善的照顧與保護。
（一）法院選任監護人的考量因素
（一）法院選任監護人的考量因素
監護人的選任並非僅限於家屬。法院在選任監護人時，會綜合考慮多方面因素，包括與受監護宣告人的關係、監護能力、意願等。在某些情況下，法院可能會選任社福機構擔任監護人，以確保受監護宣告人的權益得到充分保障。
法院在選任監護人時，會綜合評估以下幾點：
- 受監護人的身心狀況與實際需求
- 監護人候選人與受監護人的親屬關係
- 監護人候選人的品行、能力與意願
- 受監護人的生活與財產狀況
在某些情況下，法院可能會選任多位監護人共同執行監護職務，以提供更全面的保護，有助於分擔責任，並確保決策的客觀性。
（二）監護人的權責與限制
（二）監護人的權責與限制
一旦被選任，監護人須忠實履行職責，以受監護人的最佳利益為依歸，監護人的主要職責包括：
- 管理受監護人的財產與收支
- 為受監護人的生活、醫療等事務做出決定
- 定期向法院報告受監護人的狀況
然而，監護人的權力並非毫無限制。處分不動產等重大事項，必須事先獲得法院許可。此外，法院有權對監護人的工作進行監督，以防止濫用職權的情況發生。
考量到監護工作的繁重性，法院可依聲請酌發監護人酌金，以合理補償監護人的付出，有助於鼓勵更多合適的人選擔任監護人，為受監護人提供服務。
監護宣告與輔助宣告的區別
監護宣告和輔助宣告都是為了保護心智能力有所欠缺的人，但兩者在適用情況和法律效果上有所不同。相較於監護宣告，輔助宣告的要件較為寬鬆，適用於心智能力雖有欠缺但未達監護宣告程度的人。
（一）輔助宣告的適用情況
（一）輔助宣告的適用情況
輔助宣告適用於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果的能力，顯有不足，但未達監護宣告程度者。
換言之，受輔助宣告的人仍保有一定程度的行為能力，只是在特定事項上需要他人的協助與同意。
（二）輔助人的職責與權限
（二）輔助人的職責與權限
受輔助宣告的人為限制行為能力人，就民法第15條之2所列各款事項，須經輔助人同意始生效力。
這些事項包括：
- 訂立或終止租賃契約、借款契約
- 訂立僱傭契約
- 訂立贈與或和解契約
- 提起訴訟或進行仲裁
- 其他法律行為
與監護人不同的是，輔助人沒有法定代理權，僅在上述特定事項上享有同意權。因此，受輔助宣告人的行為能力受限制的範圍較小，仍保有部分自主權。
（三）監護宣告與輔助宣告的主要差異
（三）監護宣告與輔助宣告的主要差異
下表比較監護宣告與輔助宣告的主要差異：
|監護宣告
|輔助宣告
|適用對象
|心智能力顯著減損
|心智能力欠缺但未達監護宣告程度
|當事人行為能力
|無行為能力
|限制行為能力
|監護人/輔助人權限
|法定代理權
|特定事項同意權
監護宣告相關常見問題
對於監護宣告，許多人可能有一些疑問和擔憂。以下我們將解答常見的問題，幫助您理解監護宣告的相關規定。
（一）監護宣告對繼承權的影響
（二）如何撤銷或變更監護宣告？
（二）如何撤銷或變更監護宣告？
當受監護宣告或輔助宣告之原因消滅時，法院應依聲請撤銷宣告。如果受監護宣�告人已無監護必要，而僅須輔助時，法院也可以變更為輔助宣告。
通常是由原聲請人提出撤銷或變更之聲請，需要檢具相關事證以證明監護原因消滅或輔助原因已消滅。法院在審理過程中，會評估受監護人或受輔助人的現況，以確定是否符合撤銷監護宣告或變更為輔助宣告的條件。
以下是撤銷或變更監護宣告的幾個重要考量因素：
- 受監護人的心智能力是否已經恢復到可以為意思表示或受意思表示
- 受監護人是否能夠辨識其意思表示的效果
- 受監護人的生活自理能力是否有所提升
- 監護人或輔助人的監護或輔助是否已經不再必要
當法院認為撤銷監護宣告或變更為輔助宣告的條件成立時，會發出裁定，並通知戶政機關更新相關登記資料。受監護人或受輔助人的法律行為能力也會隨之恢復或調整。
|情況
|程序
|結果
|監護原因消滅
|聲請撤銷監護宣告
|恢復完全行為能力
|輔助原因消滅
|聲請撤銷輔助宣告
|恢復完全行為能力
|僅須輔助，不需監護
|聲請變更為輔助宣告
|部分行為能力受限
監護宣告結語
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