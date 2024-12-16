監護宣告怎麼辦理？有哪些條件？律師：這幾點不可缺漏！

（三）誰可以聲請監護宣告？

（三）誰可以聲請監護宣告？

根據民法規定，有多種身分的人都可以向法院提出監護宣告的聲請。最常見的監護宣告聲請人是失智長輩或身心障礙者的家屬，包括配偶、四親等內的親屬，以及最近一年同居的其他親屬。這些家屬通常最了解當事人的情況，也最關心他們的權益。

除了家屬之外，檢察官也可以聲請監護宣告。當檢察官發現有人可能符合監護宣告的條件，卻沒有家屬願意或能夠提出聲請時，檢察官可以主動介入，以保護當事人的權益。不過，實務上檢察官聲請監護宣告的情況並不常見。

此外，社會福利機構也有權聲請監護宣告。當社福機構在提供服務的過程中，發現有人可能需要監護宣告的保護時，可以向法院提出聲請。社福機構聲請監護宣告的情況雖然不多，但在某些案例中可能發揮關鍵作用。

總括來說，監護宣告的聲請人可以是：

本人

配偶

四親等內親屬

最近一年同居之其他親屬

檢察官

直轄市或縣市主管機關

社會福利機構

不過，在實務上，大多數的監護宣告聲請還是由家屬提出，檢察官和社福機構的聲請相對較少。