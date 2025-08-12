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遺囑執行人

遺囑執行人要做什麼事？誰可以擔任？律師幫你了解法律規定

離婚/繼承雷皓明律師發佈 2025-08-12更新 2026-08-26
雷皓明律師
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本文目錄

遺囑執行人的主要職務是依照被繼承人的意思來執行遺囑，根據遺囑內容進行遺產分配的相關事宜。本文中，資深民事律師將為您介紹相關法律規定，包括誰可以擔任、需要做哪些事情，以及實務上的重要注意事項，讓您完整了解什麼是遺囑執行人。

什麼是遺囑執行人？法律地位與重要性解析

遺產繼承的複雜過程中，遺囑執行人具有獨特的法律地位與職責。當家人離世後，如何確保其最後意願得到完整實現，往往成為繼承人面臨的重要課題。遺囑執行人正是在這個關鍵時刻，扮演著執行逝者意願的重要角色。

（一）遺囑執行人法律定義

根據我國民法規定，遺囑執行人是指遺囑生效後，依照遺囑內容執行各項事務的專責人員。這個角色具有明確的法律依據，擁有代表遺產進行各種法律行為的權限。

遺囑執行人可以透過三種方式產生：

  • 由遺囑直接指定，這是最常見的方式
  • 如果遺囑未指定執行人，可由親屬會議選定合適人選
  • 當親屬會議無法達成共識時，利害關係人可向法院聲請指定

（二）遺囑執行人要做什麼？

在遺產分配過程中，遺囑執行人承擔著多項重要職責。他們需要進行遺產清查，確保所有財產都納入分配範圍。同時還要處理債務清償、稅務申報等複雜事務。

遺囑執行人的另一個關鍵任務是協調各方繼承人的利益。當繼承人之間出現意見分歧時，執行人需要依照遺囑內容進行公正的調解與執行，減少家庭糾紛，確保遺產分配過程順利進行。

（三）與其他繼承相關人員的差異

許多人容易混淆遺囑執行人與其他繼承相關人員的角色。為了幫助大家更清楚理解，以下表格詳細比較了不同角色的職責與權限：

角色類型主要職責權限範圍法律地位
遺囑執行人執行遺囑內容、管理遺產代表遺產進行法律行為具有主動執行權
繼承人接受遺產、履行債務享有繼承權利被動接受遺產
遺產管理人暫時管理遺產保管財產、處理緊急事務臨時性管理角色
見證人見證遺囑簽署過程無執行權限僅具見證功能

值得注意的是，遺囑執行人並非必要設置。如果遺囑內容簡單，繼承人之間關係和諧，也可以由繼承人自行執行遺囑內容。然而，在複雜的遺產案件中，專業的遺囑執行人能夠有效減少糾紛，確保遺產分配過程更加順利。

誰可以當遺囑執行人？資格條件與限制規定

在台灣的法律體系中，遺囑執行人的資格條件有明確的規定和限制。

民法對於誰能擔任這個重要角色，設定了嚴格的標準，以確保遺囑能被妥善執行，同時也保護繼承人的權益不受損害。

（一）完全行為能力的基本要求

根據民法第1210條的明確規定，擔任遺囑執行人必須具備完全行為能力。這是最基本的資格條件之一。

完全行為能力意味著必須是成年人，且心智健全。能夠獨立進行法律行為和承擔相應責任。

遺囑執行人資格

（二）法律明文禁止擔任的情況

民法明確禁止以下三類人擔任遺囑執行人：

  • 未成年人：缺乏完整的法律行為能力
  • 監護宣告之人：無法獨立進行法律行為
  • 輔助宣告之人：行為能力受到限制

這些法律規定的背後邏輯很簡單，遺囑執行涉及複雜的財產管理和法律程序。

需要執行人具備足夠的能力來應對各種挑戰，包括債務清償、稅務申報等專業事務。

（三）實務上的適任考量因素

雖然繼承人可以擔任遺囑執行人，但實務上需要謹慎考慮，利益衝突是最主要的風險因素。

專業人士通常是更理想的選擇：

專業類別優勢特點適用情況
律師熟悉法律程序，處理糾紛能力強複雜遺產或有爭議案件
代書精通不動產登記，費用相對較低以不動產為主的遺產
公證人具備公信力，程序嚴謹需要高度公正性的案件
金融專業人士擅長投資理財，資產管理經驗豐富包含大量金融資產的遺產

選擇專業人士的好處是能以中立立場處理執行事務，避免因個人利益產生偏頗執行的問題。

這些專業人士不僅具備相關知識，也能有效降低執行過程中的風險，確保遺囑內容得到忠實履行。

（四）選擇遺囑執行人的實務建議與風險防範

選擇合適的遺囑執行人是遺產規劃的重要環節，基於實務建議，優先考慮具備法律或財務專業背景的人士，如律師、代書或會計師，這些專業人士能有效處理複雜的法律程序，減少執行過程中的糾紛。

中立性是另一個關鍵考量，雖然繼承人可以擔任執行人，但實務上常引發利益衝突。曾有案例顯示，繼承人擔任執行人後遭其他繼承人提起確認遺囑真偽、不當得利返還等訴訟，造成家庭紛爭。

1.遺囑執行人費用

遺囑執行人有權請求合理報酬，金額通常由雙方協議決定，無法協議時由法院參考律師公會收費標準酌定，一般落在3萬至8萬元之間，複雜案件的報酬可能更高。

2.遺囑執行人風險防範

風險防範方面，建議在遺囑中明確規定執行人的權限範圍。執行人應詳實記錄所有執行過程，保留相關憑證，以備日後查證。

選擇執行人時，品格和責任心比專業能力更為重要，確保能忠實執行遺囑內容，維護所有相關人員的合法權益。

遺囑執行人要做什麼事？主要職責與執行範圍

遺囑執行人的職責範圍涵蓋遺產管理的各個層面，從財產清查到最終分配都需要專業處理。這些工作不僅需要遵循法律規定，更要確保遺囑內容得到忠實執行。

執行人的工作可以分為三個主要階段。每個階段都有特定的法律要求和執行程序。了解這些職責內容，有助於選擇合適的執行人選。

（一）遺產清查與財產管理

遺囑開視是遺產執行人的首要工作。執行人必須在適當時機開啟遺囑，確認遺囑內容的真實性。這個程序通常需要在相關人員見證下進行。

編制遺產清冊是遺產管理的核心工作。執行人需要詳細調查被繼承人的所有財產，包括：

  • 不動產：房屋、土地、建物等
  • 動產：現金、珠寶、車輛、家具等
  • 金融資產：銀行存款、股票、債券、保險等
  • 債權債務：應收帳款、借貸關係等

財產保護與管理也是重要職責。執行人必須妥善保管所有遺產，避免財產損失或價值減損。必要時可以委託專業機構協助管理特殊財產。

（二）債務清償與稅務申報

處理被繼承人的債務是法定義務。執行人需要確認所有債務的真實性和金額，並按照法律順序進行清償。這項工作直接影響最終的遺產分配結果。

遺產稅申報是遺產管理中不可忽視的環節。即使遺囑中沒有明確記載，執行人也有權利和義務處理稅務申報。申報期限通常為六個月，逾期可能面臨罰鍰。

稅務計算需要專業知識。執行人可以委託會計師或稅務專家協助處理複雜的稅務問題，確保申報內容的正確性。

（三）遺產分配與移交執行

遺產分配是執行人最關鍵的職責。必須嚴格按照遺囑內容進行分配，不得擅自更動或偏私。分配過程需要詳細記錄，以備日後查核。

遺贈物的交付也屬於執行範圍。執行人需要確保特定物品或金額準確交付給指定受益人。交付時應取得收據或證明文件。

不動產過戶登記手續

不動產移轉需要辦理正式的過戶登記。執行人必須準備完整的文件，包括遺囑正本、遺產清冊、稅務完納證明等。向地政事務所申請過戶登記。

過戶程序通常需要數週時間。執行人應提前規劃時程，避免延誤影響其他遺產管理工作。

金融資產轉移程序

銀行存款的移轉需要提供死亡證明書和遺囑等文件。各家銀行的程序略有不同，執行人應事先了解相關規定。

股票和債券的轉移較為複雜。需要透過證券商或銀行信託部門辦理，可能涉及手續費和稅務問題。

其他財產權利變更

智慧財產權、商標權等無形資產的移轉需要特別處理。執行人應諮詢專業人士，確保權利變更的合法性。

保險理賠金的請領也是常見工作。執行人需要向保險公司提出理賠申請，並協助受益人完成相關程序。

車輛過戶、會員權益轉移等細節工作同樣重要。這些看似瑣碎的職責，都需要執行人細心處理，確保遺囑執行的完整性。

遺囑執行人的指定與變更程序

民法對於遺囑執行人的選定與變更訂有完整的規範機制，這些指定程序確保遺囑能夠順利執行，同時保障所有利害關係人的權益。

遺囑執行人的產生方式相當多元化。最直接的方法是由遺囑人親自指定，其次可透過親屬會議選定，最後則由法院依法指定。每種方式都有其適用的時機和條件。

（一）立遺囑時的指定方式

遺囑人在立遺囑時擁有完全的自主權來選擇執行人。可以指定一位執行人，也可以同時指定多位執行人共同執行。

實務上常見的做法是設立順位制度。例如指定第一順位執行人為配偶，第二順位為子女，第三順位為信任的親友。這種安排能有效避免主要執行人無法履行職務時的困擾。

指定時應在遺囑中明確記載執行人的姓名、身分證字號等基本資料。同時可以賦予執行人特定的權限範圍，讓指定程序更加完善。

（二）法院指定執行人的條件

當遺囑未指定執行人，或親屬會議無法達成共識時，利害關係人可向法院聲請指定。法院會綜合考量多項因素來選定適當人選。

法院主要考量的條件包括申請人的品格操守、財務狀況、與繼承人的關係等。專業能力也是重要考量，特別是涉及複雜財產或商業經營的案件。

根據民法規定，法院指定的執行人享有與遺囑指定執行人相同的法律地位和權限。指定過程中會充分聽取各方意見，確保選任結果公正合理。

（三）執行人辭任與更換的法律程序

在特定情形下遺囑執行人可以辭任或被更換，民法第1218條明確規範了變更的法律依據和程序。

當執行人怠於執行業務或有其他重大事由時，利害關係人得請求親屬會議改選他人，這種重大事由包括：執行人喪失行為能力、品格操守有問題，或明顯無法勝任職務等情況。

若執行人是由法院指定，則需向原指定法院聲請另行指定新的執行人。整個程序都必須依照民法規定進行，確保遺囑執行的連續性和合法性。

無論是主動辭任或被動更換，都需要完成適當的交接程序。新舊執行人應詳細交接所有相關文件和財產，避免影響遺囑的正常執行。

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