特留分扣減權是什麼？要怎麼把屬於自己的遺產拿回來？

什麼是特留分與繼承人的基本權益

特留分制度的存在，確保了每位法定繼承人都能獲得最基本的遺產保障。這個制度就像是法律為每個繼承人設置的安全網，不管被繼承人如何分配遺產，都不能完全剝奪繼承人的基本權益。

在台灣的繼承法律中，特留分扮演著平衡個人意願與家庭保障的重要角色。它讓被繼承人在分配遺產時保有一定自由度。同時也確保家庭成員不會因為遺囑內容而完全失去繼承權益。

（一）特留分法律定義與保障目的

民法1223條明確規定了特留分的具體比例和適用對象。這條法律的核心精神是保護繼承人的基本生活需求。特留分不僅是法律條文，更是社會倫理和家庭責任的體現。

特留分的保障目的主要有三個層面。首先是經濟保障，確保繼承人能獲得基本的經濟支持。其次是維護家庭和諧，避免因遺產分配不當而產生家庭糾紛。

最後是體現法律的公平原則。讓每個法定繼承人都能享有合理的繼承權益。這種保障機制反映了我國法律對家庭倫理的重視。

（二）不同繼承人的特留分比例

根據民法1223條的規定，不同身分的繼承人享有不同比例的特留分保障。這個比例設計考慮了親屬關係的親疏遠近和實際需要。

2026年2月17日，兄弟姊妹特留分被正式刪除。

繼承人身分 特留分比例 應繼分基礎 實際保障範圍 直系血親卑親屬（子女） 應繼分的1/2 與配偶平均分配 重要保障 配偶 應繼分的1/2 與子女平均分配 重要保障 父母 應繼分的1/2 遺產的1/2 重要保障 兄弟姊妹 應繼分的1/2 基本保障 祖父母 應繼分的1/3 應繼分的1/3 基本保障

從表格可以看出，直系血親卑親屬、配偶和父母的保障比例較高。這反映了法律對核心家庭成員的特別保護。兄弟姊妹和祖父母的比例相對較低，但仍有基本保障。

舉例來說，如果一位父親過世留下1500萬遺產，繼承人僅有兩位子女。每位子女的應繼分是750萬。那麼每個子女的特留分就是375萬（750萬的1/2）。

（三）特留分與應繼分的差異

很多人容易混淆特留分和應繼分這兩個概念。其實它們有明確的區別和不同的法律作用。了解這個差異對保護自己的權益非常重要。

應繼分是指繼承人在沒有遺囑情況下，依法應該繼承的遺產比例。它是法定繼承的基礎，代表了繼承人的完整繼承權利。應繼分會因為繼承人的數量和身分而有所變化。

特留分則是在有遺囑情況下，繼承人仍能保有的最低繼承額度。它是應繼分的一部分，通常是應繼分的1/2或1/3。特留分具有強制性，不能被遺囑完全排除。

簡單來說，應繼分是「應該得到的」，特留分是「至少要得到的」。當遺囑分配的財產少於特留分時，繼承人就可以行��使扣減權來保護自己的權益。