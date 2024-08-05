遺產繼承卡關？其他繼承人不合作怎辦？律師說明繼承法規！

遺產繼承有什麼法律規定？順序怎麼看？
遺產繼承涉及範圍包羅萬象，既包括動產如金錢及股票，也包含不動產如房產等。由於繼承事宜涉及範圍廣泛且複雜，處理過程需特別小心謹慎，以防未來出現任何麻煩。關於如何進行遺產繼承，以及需要哪些準備，接下來我們將逐步為您詳細說明。
（一）民法規定的繼承順位
（一）民法規定的繼承順位
根據民法第1138條與第1144條，繼承人分為「配偶」和「血親」兩種。配偶在分配夫妻剩餘財產後，擁有相互繼承遺產的權利，是「當然繼承人」。扣除剩餘財產後，遺產需與血親的第一順位繼承者按比例分配。
1.血親繼承人的順位排序
血親繼承涉及較多人數，須按血緣親疏排序繼承順序：
- 第一順位繼承人：直系卑親屬（包括被繼承人的子女、養子女、非婚生子女、孫子女，依民法第1139條規定，以親等近者為先）。
- 第二順位繼承人：父母（若被繼承人為被收養者，且過世時收養關係仍在，則養父母為第二順位，生父母無繼承權）。
- 第三順位繼承人：兄弟姊妹（包括同父同母、同父異母、同母異父及收養的兄弟姊妹）。
- 第四順位繼承人：祖父母（包括祖父母及外祖父母，若為收養情況，則養父母的父母有資格）。
對於有較多家庭成員的情況，可以透過網路查找如何製作繼承系統圖，並將之整理成一份「遺產繼承表」，以明確劃分並保障每位繼承人的權利。
2.繼承順位�說明影片
（二）應繼分：應該繼承到的額度
（三）特留分：繼承遺產的最低限度
（三）特留分：繼承遺產的最低限度
假如存在遺囑，而被繼承人在遺囑中明顯偏心某些繼承人，該如何處理呢？雖然遺囑具有最高的效力，但如果繼承人的法定繼承權未被剝奪，根據民法的「特留分」規定，必須保留一定比例的遺產給予繼承人。如果繼承人認為自己的合法遺產受到侵害，也不必過度失望。
依據民法第1146條的規定，繼承人在發現遺產分配不公時，可以在2年內�發起「侵害特留分訴訟」，爭取拿回應得的遺產部分。這樣的法定規範有助於為繼承人提供了一定的保障，確保繼承人能夠獲得公正的遺產分配。
（四）代位繼承：當第一順位繼承人不能繼承時
（四）代位繼承：當第一順位繼承人不能繼承時
在未留遺囑的情形下，經常會遇到原本應繼承的第一順位繼承人已經去世的情況。此時，遺產將由原繼承人的直系卑親屬，也就是其子女或孫輩繼承遺產。
此外，如果原繼承人因為民法第1145條（故意致被繼承人或應繼承人於死、以詐欺或脅迫更改遺囑等）而喪失繼承權，其繼承權也將由其直系卑親屬承接。這樣確保了遺產能在家族內部繼續傳承，即便首要繼承人無法履行繼承權。
遺產繼承怎麼辦理？可以自己辦嗎？
（一）財產繼承可以自己辦理嗎？
（一）財產繼承可以自己辦理嗎？
處理遺產繼承確實可以自行進行！然而，在沒有遺囑且存在多位繼承人的情況下，繼承人需要進行協商以分割遺產。
（二）繼承登記流程
（二）繼承登記流程
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戶政事務所
首先，繼承人應前往戶政事務所，申請「除戶證明書」以證實被繼承人的死亡。
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國稅局
在辦理除戶後，接著到國稅局確認被繼承人的遺產總額，並在了解遺產總額後，申報遺產稅。
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地方稅稽徵機關
申報遺產稅之後，需至地方稅稽徵機關確認需繳納的地價稅與房屋稅。
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地政事務所
完成上述步驟後，繼承人應前往地政事務所進行產權移轉登記，同時確保攜帶以下文件：
- 土地登記申請書
- 登記遺產清冊1份
- 繼承系統表1份
- 不動產的所有權狀（正本）
- 被繼承人的除互戶籍資料、全體繼承人限戶戶籍資料各1份
- 遺產稅繳清證明書
- 遺產分割協議書（如果有分割遺產）
- 有辦理拋棄繼承者，記得附證明
（三）遺產繼承有辦理期限嗎？
（三）遺產繼承有辦理期限嗎？
在遺產繼承方面，原則上並無時效限制，因為繼承事實從被繼承人去世的那一刻便已發生。然而，存在幾項重要的時效規定需要留意：
1.遺產繼承報稅時限
被繼承人去世後，繼承人需在6個月內向被繼承人戶籍所在地主管稽徵機關申報遺產稅。如逾期未申報，除需補繳稅款外，還要依照核定稅額罰2倍以下罰緩。
若涉及不動產，同樣需要在6個月內向地政事務所辦理繼承登記，否則每逾期1個月，罰款將增加最高可達登記費的20倍。
2.土地繼承時效
除了6個月內沒申請繼承登記會有罰緩外，期間��也不能拿去抵押、出租等等，若超過1年仍未進行繼承登記，地政機關將公告3個月並通知繼承人辦理登記。
若之後仍無人申請登記，地政機關將對該土地及建物進行列冊管理，為期15年。一旦期限屆滿，國有財產署將公開拍賣該資產。拍賣所得價款將被保存10年，若期間內無人主張權利申領，則該所得價款將歸入國庫。
3.繼承權被排除的救濟期限
如果發現自己應有繼承權卻被其他繼承人排除，可以在知道自己有繼承權後的2年內或從事實發生後的10年內，根據民法第1146條提起民事訴訟，要求恢復繼承權。一旦超過這些時效，將無法透過法律途徑進行救濟。
4.遺產侵占或侵害的返還時效
若發現應繼承的財產被第三方透過其他繼承人佔有或侵害，可在繼承開始後的15年內依民法第767條要求返還！如果涉及盜領存款或偽造文書，對方可能還會涉及刑事責任。
- 親屬侵占的追訴時效為發現後6個月內。
- 偽造文書罪的追訴時效為事發後20年內。
遺產繼承時的特殊狀況：意見分歧、債務過多
（一）繼承人間意見不合怎麼辦？
（一）繼承人間意見不合怎麼辦？
在完成遺產分割協議書並進行登記之前，若遇到任何繼承人拒絕配合，或因意見分歧導致分配過程陷入僵局，此時可以透過提起民事訴訟，請求法院介入處理遺產分割的相關問題。
（二）遺產的債務過多時怎麼辦？
（二）遺產的債務過多時怎麼辦？
債務過多時，可以選擇拋棄繼承！
1.拋棄繼承的意思
若繼承的僅是債務而無資產，無需過度擔心，透過拋棄繼承或限定繼承可有效保護自己。拋棄繼承，如其名，意指放棄全部的繼承權利，包括資產與債務，這通常在債務大於資產時發生。
律師建議，若清楚債務遠超過資產，則應果斷選擇拋棄繼承，以免未來為財務問題所苦。值得注意的是，拋棄繼承有一定期限，繼承人必須在得知繼承權後3個月內完成相關手續，避免因錯過期限而後悔。
2.辦理拋棄繼承的必備資料
- 拋棄繼承聲請書，簽名並加蓋印章
- 被繼承人的戶籍謄本
- 拋棄人的戶籍謄本、印鑑證明及印鑑章
- 繼承系統表，包括所有相關親屬的資訊
- 非訟費用新台幣1,500元（寄件時如有開匯票則不需要）
（三）限定繼承的限定是指什麼？
（三）限定繼承的限定是指什麼？
1.限定繼承的意思
當繼承的資產與債務相當時，是否需要辦理限定繼承呢？
目前民法已修改為全面限定繼承，這意味著，當債務超過繼承財產時，繼承人最多只需用該財產的總額來償還債務，超出部分的債務則無需承擔。
舉例來說，如果繼承的財產是50萬元，而債務為500萬元，繼承人只需償還所得遺產的50萬元。
2.限定繼承的辦理流程
目前�雖然民法規定限定繼承不需特別辦理，但實務上仍需謹慎處理各項細節，以防不慎踩雷。
其中一個關鍵就是提交遺產清冊，根據民法第1156條規定，繼承人應於得知繼承權後3個月內陳報遺產清冊，但在這3個月內，繼承人可向法院聲請延長此期限。
以上就是有關遺產繼承的法律知識，如果對於繼承遺產還有問題，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！