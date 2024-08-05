遺產繼承卡關？其他繼承人不合作怎辦？律師說明繼承法規！

（三）遺產繼承有辦理期限嗎？

（三）遺產繼承有辦理期限嗎？

在遺產繼承方面，原則上並無時效限制，因為繼承事實從被繼承人去世的那一刻便已發生。然而，存在幾項重要的時效規定需要留意：

1.遺產繼承報稅時限

被繼承人去世後，繼承人需在6個月內向被繼承人戶籍所在地主管稽徵機關申報遺產稅。如逾期未申報，除需補繳稅款外，還要依照核定稅額罰2倍以下罰緩。

若涉及不動產，同樣需要在6個月內向地政事務所辦理繼承登記，否則每逾期1個月，罰款將增加最高可達登記費的20倍。

2.土地繼承時效

除了6個月內沒申請繼承登記會有罰緩外，期間��也不能拿去抵押、出租等等，若超過1年仍未進行繼承登記，地政機關將公告3個月並通知繼承人辦理登記。

若之後仍無人申請登記，地政機關將對該土地及建物進行列冊管理，為期15年。一旦期限屆滿，國有財產署將公開拍賣該資產。拍賣所得價款將被保存10年，若期間內無人主張權利申領，則該所得價款將歸入國庫。

3.繼承權被排除的救濟期限

如果發現自己應有繼承權卻被其他繼承人排除，可以在知道自己有繼承權後的2年內或從事實發生後的10年內，根據民法第1146條提起民事訴訟，要求恢復繼承權。一旦超過這些時效，將無法透過法律途徑進行救濟。

4.遺產侵占或侵害的返還時效

若發現應繼承的財產被第三方透過其他繼承人佔有或侵害，可在繼承開始後的15年內依民法第767條要求返還！如果涉及盜領存款或偽造文書，對方可能還會涉及刑事責任。