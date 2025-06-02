暫時處分是什麼意思？憲法跟家事法的暫時處分有什麼不同？

家事事件法中的暫時處分

在家事事件法中，暫時處分是一項重要的法律救濟手段。當當事人面臨急迫情況，需要法院立即介入以保障權益時，可以向法院聲請暫時處分。暫時處分的目的是在本案判決確定前，暫時地決定當事人之間的權利義務關係，以避免當事人的權益受到不可彌補的損害。

（一）家事暫時處分的要件與限制

家事暫時處分必須符合以下幾項要件：

急迫性：非立即核發，不足以確保本案的聲請

明確性：內容必須具體、明確、可執行

關連性：必須是可以達成本案聲請的目的，不可以跟本案的聲請毫無關連

必要性：不可以逾越必要的範圍

此外，家事暫時處分還有一些限制。例如，暫時處分不能超出本案聲請的範圍，也不能對第三人產生不利影響。法院在審理暫時處分時，會當權衡當事人之間的利益，並考慮暫時處分對當事人及其家庭生活的影響。

（二）家事暫時處分聲請狀範例

以下是一個家事暫時處分聲請狀的範例：

聲請人 張小婷 相對人 李大明 聲請事項 相對人應於本裁定送達後三日內支付聲請人新台幣2萬元之扶養費，並於每月5日前支付當月份扶養費

相對人應於每週六上午9時至下午5時，允許聲請人與未成年子女陳小寶進行探視會面，並提供適當之會面地點 聲請原因 聲請人與相對人於民國115年3月協議離婚，約定相對人每月支付聲請人2萬元扶養費，並允許聲請人每週探視會面一次。但相對人於離婚後即未依約定給付扶養費，且連續三週未讓聲請人與子女會面。為維護聲請人及子女權益，特向法院聲請核發暫時處分裁定

（三）常見的家事非訟事件聲請暫時處分的情況

常見的家事非訟事件中需要聲請暫時處分的情況包括：

在離婚訴訟中，為了保護未成年子女的利益，可以聲請暫時將子女親權判給一方行使。

在遺產繼承爭議中，為了防止繼承人隱匿或處分遺產，可以聲請禁止繼承人處分遺產的暫時處分。

在監護宣告事件中，為了保護受監護宣告人的人身安全和財產權益，可以聲請指定臨時監護人的暫時處分。

1.未成年子女相關事件中的暫時處分案例

在未成年子女的相關事件中，法院可能會透過暫時處分的方式，來保護孩子的最佳利益，以下是幾個常見的案例：

未成年子女的戶籍與就學案例



案例1：小孩和父親A住在台北市，台北市小學註冊的期限即將到來，但母親B不同意小孩遷移戶籍。法院認為，若不及時註冊就學，將對小孩的教育權益造成不利影響，因此有必要核發暫時處分，裁定小孩的戶籍遷移和就學事項暫時由父親A決定。

未成年子女親權行使與會面交往案例



案例2：小孩平時與生母同住，但生父在與小孩會面後，拒絕讓小孩回到原本的住處，只允許小孩與生母進行短暫的視訊通話，甚至拒絕讓外祖父母與小孩視訊。法院認為，小孩不應長期缺乏父愛或母愛，因此有核發暫時處分的必要，以確保孩子的親權行使與會面交往權益。

案例3：第一審法院已訂定父親B與小孩會面交往的方式，但父親B以母親A可能不配合會面為由，聲請暫時處分。然而，法院經審查後認為，母親A並未表現出排斥小孩與父親B會面的態度，因此沒有必要核發暫時處分。

2.扶養費給付事件中的暫時處分案例

在扶養費給付的家事事件中，當一方因病痛、脫產或其他原因導致生活困難，卻無法及時獲得應得的扶養費時，可以向法院聲請核發暫時處分。法院會根據個案情況，審慎評估是否有必要核發暫時處分。

以下是兩個扶養費給付事件中的暫時處分案例：

A向法院聲請核發暫時處分，要求B禁止處分不動產，以確保扶養費的給付。A擔心B會脫產，導致自己陷入生活困難。但法院審理後發現，B曾經給付A 113萬元，且A目前並無生活困難，B也沒有脫產的跡象。因此，法院認為沒有核發暫時處分的必要。 60歲的A罹患多種疾病，沒有財產收入，難以維持生活。A向法院聲請暫時處分，要求子女B、C每月給付生活費和醫藥費。法院審理後認為，A確實有生活困難，核發生活費的暫時處分有其必要。但醫院評估A目前無需立即接受手術，因此醫藥費部分的暫時處分聲請則被駁回。

由這兩個案例可見，法院在審理扶養費給付事件的暫時處分聲請時，會綜合考量聲請人的生活狀況、健康情況，以及相對人是否有脫產或拒絕給付扶養費的情形，以判斷是否有核發暫時處分的必要性。

3.監護宣告事件中的暫時處分案例

在監護宣告事件中，法院有時會核發暫時處分，以保護受監護宣告聲請人的權益。例如，當聲請人的健康或財產可能面臨危險時，法院可能會在監護人確定前，先行指定臨時的照顧者或限制財產的處分。然而，法院在審理暫時處分聲請時，會仔細評估是否存在急迫的危險，以及暫時處分的必要性。

在一個案例中，聲請人主張受監護宣告聲請人的健康有危險，要求��在監護人確定前擔任主要照顧者並禁止其他子女阻撓探視。但法院認為受監護宣告聲請人的健康狀況並無急迫危險，且探視安排非監護宣告事件應處理的事項，因此駁回了暫時處分的聲請。

另一個案例則涉及一位失智的受監護宣告聲請人，聲請人要求法院禁止受監護宣告聲請人及其關係人處分財產，以免在監護人確定前遭到不當花用。法院考量到受監護宣告聲請人高齡失智，應無自行或委託處分財產的能力，且仍需支付生活和醫療開銷，為避免其財產遭侵奪，認為有核發暫時處分的必要。

總的來說，法院在監護宣告事件中核發暫時處分時，會權衡各種因素，包括受監護宣告聲請人的健康與財產狀況、危險的急迫性、暫時處分的必要性等，以確保受監護宣告聲請人的最佳利益得到保障。