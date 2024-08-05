遺囑怎麼寫才有法律效力？律師說明遺囑定義和有效寫法！

遺囑怎麼寫才有法律效力？
許多人或許會質疑：立遺囑真的有必要嗎？有用嗎？
事實上，遺願本身在法律上並無效力，真正具有法律效益的是遺囑，但必須遵循民法關於預立遺囑的規範，才能發揮其效力。讓我們首先了解一下當前民法對立遺囑的形式、方法及其限制的具體規定
（一）遺囑法律效力
（二）自行寫遺囑的注意事項
（二）自行寫遺囑的注意事項
- 完成遺囑內容撰寫後，別忘了記下年、月、日，並需親筆簽名。
- 如果遺囑內容有所塗改，記得要再次簽名確認。
- 為防止數字被篡改，建議以國字大寫形式書寫數字。
遺囑有哪些種類？
（一）自書遺囑
（一）自書遺囑
1.自書遺囑內容
自書遺囑為立遺囑中最普遍的形式，其步驟包括：
- 遺囑人應親筆書寫整份遺囑，明確記載遺產分配的細節與繼承人名單。
- 在遺囑文件上標明立遺囑的具體日期，包括年、月、日。
- 遺囑人需在文末親自簽名確認。
- 自書遺囑一旦完成便具有法律效力。為進一步確保效力，遺囑人可選擇到公證人處進行自書遺囑的認證。
2.自書遺囑的認證流程
- 遺囑人必須親自前往辦理認證手續。
- 遺囑全文應由遺囑人親手書寫，並在文件上簽名，標明遺囑完成的日期（年、月、日）。
- 需準備至少三份遺囑副本，一份為親筆正本，其餘可以是複印件。這些副本分別交由公證人、公證人全聯會保管，以及遺囑人自行保管。
（二）公證遺囑
（二）公證遺囑
公證遺囑是一種比較繁瑣但產生爭議的機率較小的遺囑形式，需要特別注意的是，遺囑公證與公證遺囑是不同的；前者是將已經寫好的遺囑帶至公證人處進行認證，而公證遺囑則是在公證人面前直接完成遺囑的整個過程。
公證遺囑的具體步驟如下：
- 遺囑人必須指定至少兩名見證人。
- 遺囑人應當在公證人前口述其遺囑內容。
- 公證人負責將遺囑內容記錄並宣讀以及解釋，並在公證書中的「公證之本旨及依據法條」欄位記載。
- 待遺囑人確認無誤後，必須記錄當日的年、月、日。
- 最終，遺囑人、見證人及公證人都需在同一份文件上簽名。
為確保公證遺囑的法律效力避免因格式問題而失效，應使用固定格式的公證書，並應在公證處購買。
（三）密封遺囑
（三）密封遺囑
密封遺囑適合那些希望在生前對遺囑內容保持絕對保密的人，步驟如下：
- 遺囑人可自行手寫遺囑或委託他人幫忙撰寫。撰寫完畢後，遺囑人應在遺囑上親自簽名。
- 然後，遺囑人應將遺囑文件密封（如放入信封中），並在封口處簽名以確認。
- 需要一名公證人及至少兩名見證人。
- 在公證人面前，遺囑人需提交已密封的遺囑，並聲明該遺囑表達自己的真實意願（若非親自撰寫，則應告知公證人遺囑的實際撰寫者姓名及地址）。
- 公證人將在遺囑的封面上註明遞交「遺囑的日期」、「遺囑人的陳述」。
- 最後，遺囑人、見證人及公證人�都需在相關文件上簽字確認。
（四）代筆遺囑
（四）代筆遺囑
代筆遺囑適用於那些無法親筆書寫或不識字的遺囑人，步驟如下：
- 遺囑人應選定至少三名見證人。
- 遺囑人口述其遺囑的內容，由一名見證人負責記錄、宣讀及解釋這些內容。
- 遺囑人在確認記錄內容無誤後，代筆人應記下立遺囑的具體日期，即年、月、日，並親自簽名。
- 遺囑人（若無法親簽，可使用指印）和所有見證人需在該文件上共同簽名確認。
至於代筆遺囑的認證問題：儘管沒有法律明文規定代筆遺囑必須進行認證，但為了避免將來對遺囑效力的受到質疑，遺囑人可以選擇到公證人處進行代筆遺囑認證。
（五）口授遺囑
（五）口授遺囑
口授遺囑適用於遺囑人身處生命危急或其他特殊狀況，無法採用其他4種遺囑形式時使用，但也是最容易產生爭議的一種遺囑形式，具體步驟如下：
- 遺囑人應指定至少兩名見證人。
- 遺囑人口頭表達遺囑內容。
- 由一名見證人記錄遺囑內容，並註明立遺囑的具體日期（年、月、日）。
- 所有見證人在遺囑文件上簽名確認。
- 若採用錄音方式記錄遺囑，則需全體見證人口述確認遺囑的真實性，並口述記錄各自姓名，以及將整個過程錄音且將錄音帶密封，並記錄密封的日期。
- 錄音帶封口處也需所有見證人簽名。
重要注意事項：依民法第1196條規定：「口授遺囑，自遺囑人能依其他方式為遺囑之時起，經過三個月而失其效力。」
即表示一旦遺囑人的健康狀態回復穩定且無其他特別情況，便應重新訂立遺囑。否則，原先的遺囑在3個月後會失去其法律效力。
另根據民法第1197條的規定，遺囑人逝世後的3個月內，口授遺囑必須經由一名見證人或利害關係人在「親屬會議」中確認遺囑真實性。若對親屬會議的結論持有異議者，則有權向法院提出聲請，要求法院進行判定，未經這一確認程序的口授遺囑將無法發揮其法律效力。
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遺囑一般會涵蓋以下4種內容：
（一）指定應繼分
只要遵循法定特留分的規定，遺囑人有權自主確定各個繼承人的遺產分配比例。
（二）遺產的分割或禁止分割
遺囑人除了能夠明確指定繼承份額外，還能決定每件遺產的歸屬，或規定某些遺產在一定時間內（最多不超過10年）禁止分割。
（三）授予遺贈、捐贈財團
在法定特留分的原則下，遺囑人可透過遺贈將財產部分轉移給非繼承人，例如個人、法人或團體等，甚至用於公益捐獻。
（四）喪葬後事意願
根據《殯葬管理條例》第61條，成年人且有行為能力者可以通過遺囑來表達其喪葬意願。雖然該條款未明確指出家屬若忽略此意願會面臨什麼後果，但若遺囑人明確表達了其喪葬意願，則可大幅減少繼承人之間的相關爭議。
（五）遺囑範例
遺囑
立遺囑人○○○，民國○○○年○○月○○日生，台中市人��，身分證字號○○○，依民法規定，自書遺囑內容如下：
一、不動產部份
（一）位於台中市○○區○○段○○地號土地及地上建物〈門牌號碼○○○○〉○樓住宅，所有持分由長子○○○單獨全部繼承。
二、動產部份
（一）本人所有股票及名下汽車由長女○○○〈民國○○○年○○月○○日生，台中市人，身分證字號○○○○○○○〉單獨全部繼承。
（二）銀行存款及其他一切財產，由長子及長女平均繼承。
三、指定配偶○○○為遺囑執行人。
四、遺產分配照上述
立遺囑人：○○○〈親自簽名〉
中華民國○○○年○○月○○日
另外，以下事項也務必留意：
- 代筆遺囑和公證遺囑：必須包含見證人的簽名。
- 公證遺囑：應將遺囑的內容詳細記錄在公證書的「公證之本旨及依據法條」欄位中。
遺囑常見疑問一次解答！
（一）遺囑見證人條件
（一）遺囑見證人條件
依據民法1198條，遺囑見證人應具備的條件如下：
- 年齡需滿18歲。
- 不應處於受監護或輔助宣告。
- 不可是繼承人、繼承人的配偶或其直系血親。
- 不可是受遺贈人、受遺贈人的配偶或其直系血親。
- 不可是公證人、代行公證職務人的同居人、助理人或受僱人。
（二）遺囑失效的常見原因
（二）遺囑失效的常見原因
1.自書遺囑非本人親筆書寫
自書遺囑須由遺囑人自己手寫，以保證內容的真實性。如果遺囑是經由打字或他人代書完成，則因真實性難以確認而可能被認定為無效。
2.公證遺囑、代筆遺囑及口授遺囑未親口陳述
這3種遺囑形式都要求遺囑人必須親口陳述遺囑內容。若遺囑內容是由他人宣讀，而遺囑人僅以點頭或簡單回答作同意為確認，則不符合相關法律規定，遺囑可能因此成為無效。
3.見證人資格不符
見證人需要符合一定的資格要求（如前所述），如資格不符，遺囑可能因此成為無效。
4.簽名方式不正確
對於必須由遺囑人親筆完成的自書遺囑和密封遺囑，需要遺囑人的親筆簽名，不能以指印或印章來代替。而對於代筆遺囑、口授遺囑及公證遺囑，如果遺囑人因不識字或身體原因無法親筆簽名，則可使用指印，但依然不能使用印章。
（三）遺囑公證費用
（三）遺囑公證費用
公證遺囑的費用在整體立遺囑費用中占據了相當大的比例，主要根據遺產價值決定，遺產價值越高，公證費用便會相對增加（具體收費標準可參考司法院網站）。 例如：
- 若遺產價值在1,000萬至2,000萬元之間，公證費用約為8,000元。
- 若遺產價值在2,000萬至3,000萬元之間，公證費用約為10,000元。
- 密封遺囑的公證費用通常為1,000元。
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