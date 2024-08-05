喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
遺囑怎麼寫才有法律效力？

遺囑怎麼寫才有法律效力？律師說明遺囑定義和有效寫法！

離婚/繼承雷皓明律師發佈 2024-08-05更新 2026-10-07
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

生前預立遺囑可以明確規劃遺產分配，防止未來家人因財產問題產生糾紛。但遺囑怎麼寫才有法律效力？為什麼常常會聽到遺囑無效的新聞？本文中資深律師為您詳細解析遺囑的種類、撰寫遺囑的重點，幫助您掌握遺囑的法律規定。

遺囑怎麼寫才有法律效力？

許多人或許會質疑：立遺囑真的有必要嗎？有用嗎？

事實上，遺願本身在法律上並無效力，真正具有法律效益的是遺囑，但必須遵循民法關於預立遺囑的規範，才能發揮其效力。讓我們首先了解一下當前民法對立遺囑的形式、方法及其限制的具體規定

（一）遺囑法律效力

1.誰有資格立遺囑？

根據民法第1186條的規定，立遺囑的人必須滿16歲

2.遺囑的法律效力何時生效？

撰寫遺囑的目的，在於生前書面明文規劃遺產的分配，包括確定遺產的繼承人人及分配的比例等⋯⋯這些安排直到去世後才會具有法律效力。

  • 特別提醒：被繼承人生前，遺囑是沒有法律效力的，僅在其去世後生效

3.遺囑是否需要執行人？

儘管民法中設有遺囑執行人的機制，但立遺囑不一定需要指定執行人。

4.遺囑的用紙

遺囑所用的紙張沒有特定的規定，但需要注意的是，遺囑建議不要先打字後複印，必須親手書寫

（二）自行寫遺囑的注意事項

  • 完成遺囑內容撰寫後，別忘了記下年、月、日，並需親筆簽名
  • 如果遺囑內容有所塗改，記得要再次簽名確認。
  • 為防止數字被篡改，建議以國字大寫形式書寫數字。

遺囑有哪些種類？

遺囑有哪些種類？

（一）自書遺囑

1.自書遺囑內容

自書遺囑為立遺囑中最普遍的形式，其步驟包括：

  1. 遺囑人應親筆書寫整份遺囑，明確記載遺產分配的細節與繼承人名單。
  2. 在遺囑文件上標明立遺囑的具體日期，包括年、月、日。
  3. 遺囑人需在文末親自簽名確認。
  4. 自書遺囑一旦完成便具有法律效力。為進一步確保效力，遺囑人可選擇到公證人處進行自書遺囑的認證。

2.自書遺囑的認證流程

  • 遺囑人必須親自前往辦理認證手續。
  • 遺囑全文應由遺囑人親手書寫，並在文件上簽名，標明遺囑完成的日期（年、月、日）。
  • 需準備至少三份遺囑副本，一份為親筆正本，其餘可以是複印件。這些副本分別交由公證人、公證人全聯會保管，以及遺囑人自行保管。

（二）公證遺囑

公證遺囑是一種比較繁瑣但產生爭議的機率較小的遺囑形式，需要特別注意的是，遺囑公證與公證遺囑是不同的；前者是將已經寫好的遺囑帶至公證人處進行認證，而公證遺囑則是在公證人面前直接完成遺囑的整個過程。

公證遺囑的具體步驟如下：

  1. 遺囑人必須指定至少兩名見證人。
  2. 遺囑人應當在公證人前口述其遺囑內容。
  3. 公證人負責將遺囑內容記錄並宣讀以及解釋，並在公證書中的「公證之本旨及依據法條」欄位記載。
  4. 待遺囑人確認無誤後，必須記錄當日的年、月、日。
  5. 最終，遺囑人、見證人及公證人都需在同一份文件上簽名。

為確保公證遺囑的法律效力避免因格式問題而失效，應使用固定格式的公證書，並應在公證處購買。

（三）密封遺囑

密封遺囑適合那些希望在生前對遺囑內容保持絕對保密的人，步驟如下：

  1. 遺囑人可自行手寫遺囑或委託他人幫忙撰寫。撰寫完畢後，遺囑人應在遺囑上親自簽名。
  2. 然後，遺囑人應將遺囑文件密封（如放入信封中），並在封口處簽名以確認。
  3. 需要一名公證人及至少兩名見證人。
  4. 在公證人面前，遺囑人需提交已密封的遺囑，並聲明該遺囑表達自己的真實意願（若非親自撰寫，則應告知公證人遺囑的實際撰寫者姓名及地址）。
  5. 公證人將在遺囑的封面上註明遞交「遺囑的日期」、「遺囑人的陳述」。
  6. 最後，遺囑人、見證人及公證人都需在相關文件上簽字確認。

（四）代筆遺囑

代筆遺囑適用於那些無法親筆書寫或不識字的遺囑人，步驟如下：

  1. 遺囑人應選定至少三名見證人。
  2. 遺囑人口述其遺囑的內容，由一名見證人負責記錄、宣讀及解釋這些內容。
  3. 遺囑人在確認記錄內容無誤後，代筆人應記下立遺囑的具體日期，即年、月、日，並親自簽名。
  4. 遺囑人（若無法親簽，可使用指印）和所有見證人需在該文件上共同簽名確認。

至於代筆遺囑的認證問題：儘管沒有法律明文規定代筆遺囑必須進行認證，但為了避免將來對遺囑效力的受到質疑，遺囑人可以選擇到公證人處進行代筆遺囑認證。

（五）口授遺囑

口授遺囑適用於遺囑人身處生命危急或其他特殊狀況，無法採用其他4種遺囑形式時使用，但也是最容易產生爭議的一種遺囑形式，具體步驟如下：

  1. 遺囑人應指定至少兩名見證人。
  2. 遺囑人口頭表達遺囑內容。
  3. 由一名見證人記錄遺囑內容，並註明立遺囑的具體日期（年、月、日）。
  4. 所有見證人在遺囑文件上簽名確認。
  5. 若採用錄音方式記錄遺囑，則需全體見證人口述確認遺囑的真實性，並口述記錄各自姓名，以及將整個過程錄音且將錄音帶密封，並記錄密封的日期。
  6. 錄音帶封口處也需所有見證人簽名。

重要注意事項：依民法第1196條規定：「口授遺囑，自遺囑人能依其他方式為遺囑之時起，經過三個月而失其效力。」

即表示一旦遺囑人的健康狀態回復穩定且無其他特別情況，便應重新訂立遺囑。否則，原先的遺囑在3個月後會失去其法律效力。

另根據民法第1197條的規定，遺囑人逝世後的3個月內，口授遺囑必須經由一名見證人或利害關係人在「親屬會議」中確認遺囑真實性。若對親屬會議的結論持有異議者，則有權向法院提出聲請，要求法院進行判定，未經這一確認程序的口授遺囑將無法發揮其法律效力。

遺囑要寫哪些內容？遺囑範例免費提供給您！

遺囑一般會涵蓋以下4種內容：

（一）指定應繼分

只要遵循法定特留分的規定，遺囑人有權自主確定各個繼承人的遺產分配比例。

（二）遺產的分割或禁止分割

遺囑人除了能夠明確指定繼承份額外，還能決定每件遺產的歸屬，或規定某些遺產在一定時間內（最多不超過10年）禁止分割。

（三）授予遺贈、捐贈財團

在法定特留分的原則下，遺囑人可透過遺贈將財產部分轉移給非繼承人，例如個人、法人或團體等，甚至用於公益捐獻。

（四）喪葬後事意願

根據《殯葬管理條例》第61條，成年人且有行為能力者可以通過遺囑來表達其喪葬意願。雖然該條款未明確指出家屬若忽略此意願會面臨什麼後果，但若遺囑人明確表達了其喪葬意願，則可大幅減少繼承人之間的相關爭議。

（五）遺囑範例


遺囑

立遺囑人○○○，民國○○○年○○月○○日生，台中市人，身分證字號○○○，依民法規定，自書遺囑內容如下：

一、不動產部份

（一）位於台中市○○區○○段○○地號土地及地上建物〈門牌號碼○○○○〉○樓住宅，所有持分由長子○○○單獨全部繼承。

二、動產部份

（一）本人所有股票及名下汽車由長女○○○〈民國○○○年○○月○○日生，台中市人，身分證字號○○○○○○○〉單獨全部繼承。

（二）銀行存款及其他一切財產，由長子及長女平均繼承。

三、指定配偶○○○為遺囑執行人。

四、遺產分配照上述

立遺囑人：○○○〈親自簽名〉

中華民國○○○年○○月○○日

另外，以下事項也務必留意：

  • 代筆遺囑和公證遺囑：必須包含見證人的簽名。
  • 公證遺囑：應將遺囑的內容詳細記錄在公證書的「公證之本旨及依據法條」欄位中。

遺囑常見疑問一次解答！

（一）遺囑見證人條件

依據民法1198條，遺囑見證人應具備的條件如下：

  1. 年齡需滿18歲。
  2. 不應處於受監護或輔助宣告
  3. 不可是繼承人、繼承人的配偶或其直系血親
  4. 不可是受遺贈人、受遺贈人的配偶或其直系血親
  5. 不可是公證人、代行公證職務人的同居人、助理人或受僱人。

（二）遺囑失效的常見原因

1.自書遺囑非本人親筆書寫

自書遺囑須由遺囑人自己手寫，以保證內容的真實性。如果遺囑是經由打字或他人代書完成，則因真實性難以確認而可能被認定為無效。

2.公證遺囑、代筆遺囑及口授遺囑未親口陳述

這3種遺囑形式都要求遺囑人必須親口陳述遺囑內容。若遺囑內容是由他人宣讀，而遺囑人僅以點頭或簡單回答作同意為確認，則不符合相關法律規定，遺囑可能因此成為無效。

3.見證人資格不符

見證人需要符合一定的資格要求（如前所述），如資格不符，遺囑可能因此成為無效。

4.簽名方式不正確

對於必須由遺囑人親筆完成的自書遺囑和密封遺囑，需要遺囑人的親筆簽名，不能以指印或印章來代替。而對於代筆遺囑、口授遺囑及公證遺囑，如果遺囑人因不識字或身體原因無法親筆簽名，則可使用指印，但依然不能使用印章。

（三）遺囑公證費用

公證遺囑的費用在整體立遺囑費用中占據了相當大的比例，主要根據遺產價值決定，遺產價值越高，公證費用便會相對增加（具體收費標準可參考司法院網站）。 例如：

  • 若遺產價值在1,000萬至2,000萬元之間，公證費用約為8,000元。
  • 若遺產價值在2,000萬至3,000萬元之間，公證費用約為10,000元。
  • 密封遺囑的公證費用通常為1,000元。

以上就是有關遺囑的相關資訊，如果對於遺囑問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

離婚/繼承2026-10-30

結婚證人要找誰？律師：可不是人人都能當！

閱讀全文
離婚/繼承2026-10-29

輔助宣告有什麼條件限制？律師教你快速聲請和辦理撇步！

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

跨國離婚怎麼離？外籍配偶離婚程序家事律師一次解析！

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

暫時處分是什麼意思？憲法跟家事法的暫時處分有什麼不同？

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

外遇蒐證該自己來還是找徵信社？離婚律師：小心觸犯刑法！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

離婚/繼承2026-10-30

結婚證人要找誰？律師：可不是人人都能當！

結婚見證人的任務，就是要親自見聞，以證明簽署結婚契約的雙方在結婚當時具有結婚的真意。所謂結婚的真意是指，雙方當事人內心確實了解結婚的意義，彼此真心想要締結婚姻，並且建立共同生活關係。雖然民法對結婚證書證人的資格沒有特別限制，但也不是隨便找個人就能勝任。

閱讀全文
離婚/繼承2026-10-29

輔助宣告有什麼條件限制？律師教你快速聲請和辦理撇步！

當您的親人因輕微精神障礙或心智缺陷，導致無法完全處理自己的事務時，輔助宣告可以提供協助與保障。透過法院審理並選任輔助人，受輔助宣告人在特定法律行為上能獲得必要的支持，同時保有最大程度的自主權。本文將詳細說明輔助宣告的定義、聲請條件、辦理流程、法律效力等重點內容，讓您在面對親人需要協助時，能夠活用輔助宣告制度。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

跨國離婚怎麼離？外籍配偶離婚程序家事律師一次解析！

和外籍配偶走到離婚，最讓人卡住的常常不是要不要離，而是該用哪一國法律、流程怎麼跑、文件要備哪些。跨國離婚比一般離婚多了管轄權、準據法、文件驗證和外國判決承認幾道關卡。這篇會把外籍配偶協議與裁判程序，連同各步驟的作業地點和應備文件一起講清楚。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

暫時處分是什麼意思？憲法跟家事法的暫時處分有什麼不同？

台灣法律體系中，暫時處分可分為家事事件法和憲法訴訟法兩種類型。家事事件法中的暫時處分，適用於法院已受理的家事非訟事件，例如離婚、監護權、扶養費等案件；而憲法訴訟法中的暫時處分，則是憲法法庭為避免憲法保障的權利或公益遭受難以回復的重大損害，在具有急迫必要性且無其他防免手段的情況下，對相關事項所為的裁定。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

外遇蒐證該自己來還是找徵信社？離婚律師：小心觸犯刑法！

當懷疑另一半外遇，很多人會想要自行蒐集外遇證據，例如在對方房間裝設監視器、放置錄音筆，或是偷偷翻拍手機的聊天紀錄。然而你是否想過這些行為可能觸犯會刑法？委託徵信社進行外遇蒐證能降低法律風險嗎？本文將深入分析外遇蒐證的法律界線，提醒您在捍衛自身權益的同時，也要謹慎避免觸法。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-02

遺產繼承卡關？其他繼承人不合作怎辦？律師說明繼承法規！

遺產繼承的順序是什麼？是否能自己辦理繼承程序？其他繼承人不配合怎麼辦？關於遺產繼承的種種疑問，包括財產繼承的範圍、有無遺囑的差別、繼承順位的順序、拋棄繼承和限定繼承等問題，本文中資深民事律師將進行詳細解答！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook