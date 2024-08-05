遺囑怎麼寫才有法律效力？律師說明遺囑定義和有效寫法！

（一）遺囑法律效力

（一）遺囑法律效力

1.誰有資格立遺囑？

根據民法第1186條的規定，立遺囑的人必須滿16歲。

2.遺囑的法律效力何時生效？

撰寫遺囑的目的，在於生前書面明文規劃遺產的分配，包括確定遺產的繼承人人及分配的比例等⋯⋯這些安排直到去世後才會具有法律效力。

特別提醒：被繼承人生前，遺囑是沒有法律效力的，僅在其去世後生效！

3.遺囑是否需要執行人？

儘管民法中設有遺囑執行人的機制，但立遺囑不一定需要指定執行人。

4.遺囑的用紙

遺囑所用的紙張沒有特定的規定，但需要注意的是，遺囑建議不要先打字後複印，必須親手書寫。