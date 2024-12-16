分割共有物要怎麼做？有哪些方式？律師指導正確做法！

什麼是分割共有物？
共有物指的是由兩人或多人共同擁有所有權的財產。在日常生活中，我們常見的共有財產包括夫妻共同持有的房產、兄弟姐妹繼承的土地等。共有人對共有物享有使用、收益和處分的權利，但同時也需承擔共同管理和維護的義務。
當共有人之間對共有物的使用、收益或處分產生爭議，或者共有人希望單獨擁有共有物的一部分時，就可以進行共有物的分割。分割共有物的目的在於將共有物轉化為各共有人單獨所有，以利財產的有效利用和管理，並避免共有人之間的爭議。
（一）共有物的定義
（一）共有物的定義
根據民法第817條規定，共有物是指數人按其應有部分，對於一物享有所有權的狀態。共有物的所有權屬於所有共有人，每個共有人對共有物享有應有部分的權利。應有部分可以是平等的，也可以是不平等的，視共有人的約定或法律規定而定。
（二）分割共有物的目的
（二）分割共有物的目的
分割共有物的主要目的包括：
- 解決共有人之間對共有財產使用、收益或處分的爭議
- 提高共有財產的利用效率，實現財產價值最大化
- 滿足共有人單獨擁有財產的需求，增強財產的可處分性
- 明確共有人的權利義務，簡化財產管理程序
透過分割共有物，每個共有人可以獲得單獨所有的財產，自主決定財產的使用、收益和處分，不再受其他共有人的制約。這不僅有利於共有人權益的保護，也有助於促進財產的流通和利用。
分割共有物的種類
當共有人對於共有物的分割方式有不同意見時，可以透過協議或裁判的方式來進行分割。
協議分割是指全體共有人就分割方法達成一致，而裁判分割則是透過法院的判決來確定分割方式，��以下就這兩種分割共有物的方式進行說明：
（一）協議分割
（一）協議分割
協議分割是指全體共有人就分割共有物的方法達成合意，可以自行決定分割的具體方式。這種方式較具彈性，共有人可以根據各自的需求和意願，選擇最適合的協議分割方法。
常見的協議分割方式包括：
- 平均分割：將共有物平均分割，每位共有人獲得等值的部分。
- 按份分割：根據各共有人的持分比例進行分割。
- 補償分割：部分共有人取得較大份額的共有物，並以金錢補償其他共有人。
（二）裁判分割
（二）裁判分割
當共有人無法就分割方式達成協議時，任一共有人可向法院提起共有物分割訴訟，由法院判決如何分割共有物。
在訴訟分割共有物的過程中，法院會考慮以下因素：
|考量因素
|說明
|共有物的性質
|不動產、動產或其他財產權
|共有人的需求
|共有人對共有物的使用需求
|分割的可行性
|共有物是否可以實際分割
|權利義務的公平性
|分割後各共有人的權利義務是否公平
裁判分割的結果具有強制力，可以避免任一共有人阻礙分割程序的進行。但相較於協議分割，裁判分割的彈性較小，共有人對分割結果的控制力也較低。
分割��共有物的方法
共有物的分割方式有多種選擇，法院會根據共有物的性質、使用現況及共有人利益等因素，決定採取最適合的分割方法。以下介紹幾種常見的分割共有物方式：
（一）原物分割予全體共有人
（一）原物分割予全體共有人
原物分割是指將共有物以實物方式分割，並分配給所有共有人。這是分割共有物的原則方式，適用於共有物可以切割或劃分的情況，如土地、房屋等不動產。在進行共有物原物分割時，應確保每位共有人獲得的份額與其應有部分相當。
（二）原物分割予部分共有人並金錢補償
（二）原物分割予部分共有人並金錢補償
若共有物難以平均分割，或分割後價值有差異，法院可能判決將原物分割給部分共有人，並對未受分配或分配較少的共有人給予共有物金錢補償。這種方式兼顧了原物分割與利益平衡，確保每位共有人的權益。
（三）變價分割
（三）變價分割
當共有物難以實物分割，或分割後價值顯不相當時，法院可能採取變價分割的方式。變價分割是指將共有物出售，並將所得價金按共有人應有部分分配。這種方法適用於共有物無法切割，或切割後各份額價值差距過大的情況。
（四）原物分割兼變價分割
（四）原物分割兼變價分割
在某些情況下，法院可能同時採取原物分割與變價分割。部分共有物以實物方式分割給共有人，其餘部分則出售並將價金分配。這種方式綜合了前述分割方法的優點，兼顧共有人的實際需求與經濟利益。
以下表格總結了各種分割共有物的方法及其特點：
|分割方法
|適用情況
|優點
|原物分割予全體共有人
|共有物可切割或劃分
|維持共有物的完整性，每位共有人獲得實物
|原物分割予部分共有人並金錢補償
|共有物難以平均分割，或分割後價值有差異
|兼顧原物分割與利益平衡
|變價分割
|共有物無法切割，或切割後價值差距過大
|將共有物價值轉換為金錢，便於分配
|原物分割兼變價分割
|部分共有物可分割，部分需變價
|綜合不同分割方式，兼顧實際需求與經濟利益
共有物分割協議流程
當共有人決定分割共有物時，需要經過一系列的法律程序和步驟。首先，共有人應該協商並達成共有物分割協議，明確規定分割的方式、各方獲得的權利和義務等內容。
接下來，共有人需要簽訂共有物分割協議書，詳細記錄分割的具體事項，包括：
- 分割標的物的描述
- 分割後各共有人取得的權利範圍
- 分割方式（如原物分割或變價分割）
- 互負擔保責任
- 相關費用的分擔
另共有物如為不動產的情況，在準備好共有物分割協議書後，共有人尚需要備齊以下文件，向共有物所在地的地政事務所申請辦理共有物分割移轉登記：
|文件名稱
|說明
|共有物分割協議書
|由全體共有人簽署的分割協議書正本
|身分證明文件
|共有人的身分證、護照或其他身分證明文件影本
|土地或建物所有權狀
|共有物的所有權狀正本
|測量成果圖
|共有物分割後的測量成果圖
|申請書
|共有物分割移轉登記申請書，由共有人填寫並簽名
地政事務所受理申請後，將進行共有物分割地政程序，審查相關文件的合法性和完整性。待程序完成後，共有人即可取得分割後的個別所有權狀，完成共有物分割的法律手續。
（一）分割共有物登記應備文件
（一）分割共有物登記應備文件
在辦理共有物分割登記時，共有人需要準備的文件：包括分割協議書、申請書、共有人身分證明文件、土地或建物所有權狀、測量成果圖以及用印文件等。
分割協議書是共有人就分割方式達成一致意見後所簽署的書面文件，內容應詳細記載分割的標的物、分割方式及各共有人分得的權利範圍。申請書則是向地政事務所提出申請時所填寫的表格，需註明申請人資訊、分割標的及申請事由等。
此外，共有人還需提供身分證明文件，如身分證、護照或居留證等，以供地政機關核對身分。另外，原有的土地或建物所有權狀也需一併檢附，作為分割登記的基礎文件。
若分割涉及土地或建物面�積、界址的變更，則需提供相關的測量成果圖，以利地政機關審查。用印文件則是指共有人於申請書、協議書等文件上蓋章或簽名，以示同意並負擔相關法律責任。
值得注意的是，若是透過法院裁判而進行的分割共有物，除了上述文件外，還需額外檢附確定判決書或和解筆錄，以證明分割的合法性。
最後，在申請共有物分割登記時，申請人應依規定繳納登記規費、印花稅、土地增值稅等相關稅費。地政事務所在審查文件無誤後，會將分割後的權利內容登載於登記簿，並核發新的所有權狀給各共有人，完成整個分割登記的程序。
分割共有物訴訟
當共有人之間無法就共有物的分割達成協議時，任何一個共有人都可以向法院提起共有物分割訴訟程序，以尋求法院的裁判來解決分割問題。這是解決共有人之間分歧，保障各方權益的重要途徑。
（一）提起分割共有物訴訟的要件
（一）提起分割共有物訴訟的要件
要提起分割共有物訴訟，必須滿足以下條件：
- 原告必須是共有人之一
- 訴訟標的必須是可分割的共有物
- 訴訟請求應明確指出分割的方法
只有具備這些要件，法院才會受理分割共有物訴訟，並進行實質審理和裁判。
分割共有物的注意事項
分割共有物是一個複雜的過程，需要考慮到許多法律和實務上的細節。在進行分割時，共有人應該特別注意以下幾點，以確保分割的順利進行和自身權益的保障。
（一）分割後產權變動
（一）分割後產權變動
分割共有物後，原共有人的權利狀態將發生改變。分割部分視為共有人之間互相移轉，因此需要辦理相應的產權變更登記，並及時完成登記手續，以避免日後產生爭議。
（二）稅務問題
（二）稅務問題
共有物分割可能涉及多項稅負，包括土地增值稅、契稅、印花稅和所得稅等。共有人應該事先評估分割可能產生的稅務影響，並尋求專業人士的建議，以制定合理的節稅方案。
以下是共有物分割常見的稅種及其計算方式：
|稅種
|計算方式
|土地增值稅
|按土地漲價總數額的20%~40%課徵
|契稅
|按土地、房屋分割部分的價值的3%~6%課徵
|印花稅
|按分割協議書或判決書的0.1%課徵
|所得稅
|按分割所得扣除成本後的淨額課徵
除了上述常見稅賦外，還應考慮到分割過程中可能產生的其他費用，如測量費、訴訟費等。共有人應該全面評估共有物分割風險和成本，並提前做好財務安排。
不能分割共有物的情形
雖然分割共有物是共有人的權利，但在某些情況下，共有物可能不適合或無法進行分割。這些情形包括共有物依其性質或使用目的不能分割、共有人約定不分割期限，以及法律另有規定等。
當共有人約定不分割共有物的期限時，原則上不得超過5年。但如果是共有不動產且訂有管理約定，約定不分割期限最長可達30年。即使共有人已經約定不分割，如有重大事由，仍然可以隨時請求分割共有物。
此外，某些共有物因其特性或用途，本身就不適合進行分割。例如：
- 具有特殊意義或紀念價值的共有物
- 分割後會嚴重影響其功能或價值的共有物
- 法律明文規定不得分割的共有物
面對這些情形，共有人應該尋求其他解決方案，例如協商輪流使用或委託管理等，以維護共有物的完整性和共有人的權益。如果共有人對是否應該分割共有物有爭議，建議尋求律師的專業意見，以釐清法律問題並找到最適合的處理方式。
分割共有物結語
分割共有物可以有效地解決共有人之間的利益衝突，無論是透過協議分割還是訴訟分割，都需要謹慎評估各種方案，選擇最適合的分割方式。尋求共有物分割法律諮詢，可以讓您更清楚地了解自己的權益，避免在分割過程中遭受損失。
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