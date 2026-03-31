否認子女之訴怎樣才能提？成功機率高嗎？資深家事律師解答

什麼是「否認子女之訴」？法律定義與適用情境
在婚姻關係中出生的孩子，法律會自動推定為夫妻雙方的婚生子女，但這項推定並非不可推翻。當您發現孩子可能不是親生時，台灣法律提供了一個正式的法律程序來釐清真相。這個程序就是「否認子女之訴」，它是推翻親子關係的唯一合法途徑。
簡單來說，否認子女之訴就是透過向法院提起訴訟，請求法院確認某個被推定為婚生子女的孩子，實際上並非夫妻的親生子女。這項法律程序會直接影響到家庭成員之間的身分關係。
（一）否認子女之訴的民法依據
否認子女之訴的法律定義主要來自於民法第1063條的規定。這個條文是整個否認訴訟制度的核心法源依據，內容包含三個重要層面。
首先，民法第1063條第1項規定：「妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。」這條法律建立了基本的親子關係推定原則。只要妻子是在婚姻期間懷孕，法律就直接認定孩子是夫妻的婚生子女。
接著，第2項規定：「前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。」這一項賦予了特定人提起否認訴訟的權利。也就是說，雖然法律有推定，但當事人可以用證據來推翻這個推定。
最後，第3項明確規範了時效限制：「前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起一年內為之。」這個一年時效是提告時必須特別注意的關鍵要件。
值得注意的是，否認子女之訴屬於「形成訴訟」的一種。這表示一旦法院判決確定，親子關係就會溯及既往地消滅，就像這段親子關係從一開始就不存在一樣。
（二）婚生推定制度與否認訴訟的關係
婚生推定制度是台灣民法為了保護家庭穩定性而設計的重要機制。這個制度的立法目的，是為了避免子女的身分長期處於不確定狀態，同時維護婚姻家庭的和諧關係。
從法律的角度來看，婚生推定制度優先考量的是子女的最佳利益。讓在婚姻中出生的孩子直接取得婚生子女身分，可以確保他們享有完整的法律保障，包括扶養權、繼承權等各項權益。
然而，法律推定與生物學上的血緣事實，有時候確實會出現不一致的情況。當丈夫發現妻子外遇懷孕，或是子女長大後想確認真實血緣時，就會面臨身分安定性與血緣真實性之間的衝突。
否認子女之訴就是在這兩個價值之間尋求平衡的「糾錯機制」。它一方面尊重親子關係推定的原則，不讓親子身分輕易被質疑；另一方面也提供了推翻錯誤推定的管道，讓真相有機會被還原。
因此，否認��訴訟並非要破壞婚生推定制度，而是作為這個制度的必要補充。它讓法律推定更具彈性，在特殊情況下能夠回歸血緣事實的真相。
（三）實務上常見的提告情境案例
在實務操作中，提起否認子女之訴的情境相當多元。了解這些常見案例，可以幫助您判斷自己的情況是否適合提告。
1.第一種情境：丈夫發現妻子外遇懷孕
這是最典型的案例類型。丈夫發現妻子與他人有婚外情，並在此期間懷孕生子。即使雙方都知道孩子不是丈夫親生，法律仍會推定為婚生子女。此時丈夫必須透過否認訴訟來解除這層親子關係。
2.第二種情境：長期分居期間妻子懷孕
夫妻因感情不睦分居多年，期間妻子與他人交往並懷孕生子。雖然雙方實際上已無夫妻生活，但因婚姻關係尚未解除，孩子仍會被推定為夫之子女。丈夫可在知悉後提起否認之訴。
3.第三種情境：妻子坦承孩子非丈夫親生
有些案例中，妻子會主動告知丈夫孩子的真實生父另有其人。在這種情況下，妻子本身也可以作為原告提起否認訴訟，不一定要由丈夫提告，如臺灣彰化地方法院113年度親字第26號民事判決，就是由妻子所提的否認子女之訴。
4.第四種情境：子女成年後想確認真實血緣
有些子女在成年後，因為外貌特徵或其他原因懷疑自己的身世。依據最高法院91年度台上字第1222號 民事判決（家事類）子女可直接提起確認親子關係不存在之訴，不受否認子女之訴的限制。
5.第五種情境：繼承糾紛引發身分質疑
在遺產繼承過程中，其他繼承人可能會質疑某位婚生子女的真實身分。雖然其他繼承人本身不能提告，但可能促使有權提告的人（如父親生前或子女本人）啟動否認程序。
誰有資格提起否認子女之訴？
在決定提起否認子女之訴之前，您必須先了解自己是否符合當事人適格的要件。並非所有人都能隨意提起這項訴訟，法律對提告資格有明確的規範。
根據民法第1063條及家事事件法第64條的規定，具備否認權人身分的人才能向法院提起訴訟。這些規定是為了在保障親子關係穩定性與追求血緣真實之間取得平衡。
目前法律承認的提告權利人主要包括三類：夫妻雙方、受婚生推定的子女本人，以及特殊情況下繼承權受侵害的人。以下將逐一說明各類提告權人的具體權利範圍。
（一）法律上父親的否認權利
丈夫是最早被法律賦予否認權的人。當他發現或懷疑妻子所生的孩子並非自己親生時，有權在一定期限內提起否認子女之訴。
這裡所謂的「知悉」並不是指單純的懷疑或猜測。法院實務上要求必須有具體事證支持，例如DNA親子鑑定報告顯示排除親子關係。單憑外貌不像、血型不符等情況，通常不足以構成法律上的「知悉」。
丈夫的提告權利從知悉子女非親生之日起算，必須在兩年內向法院提起訴訟。如果超過這個時效，即使後來取得更確切的證據，通常也無法再行使否認權。
（二）母親是否具備提告資格
早期民法僅允許丈夫提起否認之訴，但在民國74年修法後，妻子也取得了否認權人的地位。這項修正反映出性別平等的法律精神。
妻子提起否認子女之訴的實務情境通常包括：
- 婚姻關係存續期間與他人發生關係而懷孕，希望確立生父身分
- 離婚後發現子女實�際上是前夫以外之人所生
- 丈夫不願或無法提起訴訟時，為子女利益主動提告
- 希望解除子女與名義上父親的法律關係，以利生父認領
母親的提告時效同樣是從知悉子女非夫所生之日起兩年內。值得注意的是，如果母親明知子女非夫所生卻故意隱瞞，日後提告時可能會影響法院對其主張的信用評價。
（三）子女成年後的獨立提告權
民國96年的修法是否認子女之訴制度的重大變革。這次修正賦予子女本人獨立的提告資格，不再需要透過法定代理人代為行使權利。
這項修正的立法理由包括：
- 聯合國兒童權利公約第7條保障兒童有知道親生父母的權利
- 基於兒童最佳利益原則，應讓子女有機會確認真實血緣
- 避免父母因各種考量而不提告，損害子女權益
7歲以上的未成年子女即具有獨立的程序能力，可以自行向法院提起否認之訴。不需要得到父母或法定代理人的同意，也不會因為父母反對而影響訴訟進行。
如果子女在未成年時就已經知悉自己非婚生，可以選擇等到成年後再提告。時效計算會從成年那天重新起算兩年，這樣的設計是為了避免未成年人因思慮未周而倉促行使權利。
此外，法律還規定了一種特殊的提告情形。當否認權人（夫或妻）在法定期間內或期間開始前就已經死亡時，繼承權受侵害之人得在被繼承人死亡後6個月內提起否認之訴。這項規定是為了保護其他繼承人的權益。
（四）生父可以提告嗎？
特別值得說明的是，依據司法院大法官釋字第587號解釋，生父不得提起否認之訴。即使生父能證明自己才是孩子的親生父親，也無權主動提起訴訟破壞他人的婚姻家庭關係。生父只能等待否認權人提告成功後，再依法辦�理認領程序。
否認子女之訴的時效限制有多長？
了解否認子女之訴的時效規定，是保障自身權益的第一步，也是最關鍵的一步。許多當事人因為不清楚起訴期限而錯失提告機會，即使手上握有充分證據也無法獲得法院受理。台灣民法對於否認子女之訴設有嚴格的時效限制，這是為了維護身分關係的安定性，避免親子關係長期處於不確定狀態。
本節將詳細說明法定時效的計算方式、起算時點的判斷標準，以及超過期限後是否還有救濟途徑。掌握這些資訊能幫助您及時採取行動，避免因時間延誤而喪失法律上的主張權利。
（一）民法第1063條規定的除斥期間
根據民法第1063條第3項規定，否認子女之訴必須自知悉該子女非為婚生子女之時起2年內提起。這裡要特別澄清的是，法定期間為2年而非1年，許多人對此有所誤解，導致錯誤計算時間。這個2年期間在法律上稱為「除斥期間」，性質與一般的「消滅時效」不同。
除斥期間有以下重要特性，必須特別留意：
- 不能中斷或延長：與一般時效不同，除斥期間一旦開始計算就不會因任何事由而中斷或延長，即使提起調解或進行協商也不影響期間進行
- 法院職權審查：法院會主動審查是否超過除斥期間，即使對方當事人未提出時效抗辯，法院仍會依職權駁回起訴
- 過期即喪失權利：一旦超過2年時效，提告權利即告消滅，無法再透過任何方式恢復
- 從寬認定原則：實務上法院對於「知悉時點」的認定會傾向保護提告人，不會輕易認定已經知悉
- 正因為除斥期間的嚴格性，許多案件敗訴的原因並非證據不足，而是超過了法定起訴期限。因此建議一旦懷疑子女非親��生，應儘快諮詢律師並評估是否進行親子鑑定，避免拖延時間導致權利消滅。
（二）起算時點：何時算「知悉」非親生
知悉時點的判斷是否認子女之訴實務中最具爭議的問題，直接影響時效限制的計算。民法所稱的「知悉」並非指單純的懷疑或猜測，而是要有明確的事實依據足以確信子女非為親生。
法院在判斷知悉時點時，通常會考量以下情況：
- 取得DNA鑑定報告：這是最明確的知悉時點，從收到正式鑑定報告載明排除親子關係之日起算2年
- 配偶明確承認：妻子坦承子女非夫所生，或提供具體證據證明與他人發生關係的時間點
- 醫療證明文件：取得證明自己不孕、或子女血型與雙方血型無法吻合等醫學證據的時點
- 第三人告知並提供證據：他人提供照片、影片或其他足以證明婚外情的具體證據
值得注意的是，單純的懷疑或聽聞傳言不算知悉。例如僅因子女外貌不像自己而起疑，或聽聞鄰居閒言閒語，這些都不構成法律上的「知悉」。但如果當事人已經有合理懷疑卻刻意不去驗證，拖延多年後才進行鑑定，法院可能會從較早的時點起算。
實務上也曾出現這樣的案例：丈夫長年懷疑子女非親生但未採取行動，直到離婚訴訟中才進行鑑定。法院認定其知悉時點應從取得鑑定報告時起算，而非從最初懷疑時計算，最終判決未逾除斥期間而准許提告。
（三）子女成年後的時效特別規定
考量未成年子女的心智發展與法律行為能力，民法對於子女本人提起否認之訴設有特別保護規定。如果子女在未成年時期已經知悉自己並非法律上父親的親生子女，法律允許其在成年後仍有2年時效可以提告。
這項規定的立法目的在於：
- 保護未成年人權益：未成�年子女可能因心智未成熟、經濟依賴或情感因素，不知如何或不敢行使否認權利
- 給予充分考慮時間：成年後子女有獨立判斷能力，可以自主決定是否要否認法律上的親子關係
- 避免時效過早消滅：如果從未成年時起算，子女可能在未成年期間就喪失提告權利，有失公平
根據現行民法規定，台灣的成年年齡已於2023年1月1日起下修為18歲。因此子女如果在18歲之前知悉非親生，可以等到滿18歲之後的2年內提起訴訟。舉例來說，若子女在16歲時得知真相，則可以在18歲至20歲之間提告，不受原本2年期限的限制。
但要注意的是，如果子女是在成年之後才知悉非親生，則仍須遵守一般的2年時效規定，從知悉之日起算2年內提告。這項特別規定僅保護在未成年期間知悉的情況。
（四）超過時效還能提告嗎？例外情形解析
超過除斥期間後原則上已經喪失提告權利，法院會直接駁回起訴。但實務上部分當事人會嘗試改提「確認親子關係不存在之訴」，希望透過不同的訴訟類型來突破時效限制，這在司法實務上引發不同見解。
目前法院對此存在兩派意見：
|法院立場
|核心論點
|判決傾向
|部分高等法院
|基於血緣真實原則與子女最佳利益，親子關係應回歸真實血緣關係
|允許逾期後改提確認之訴，給予當事人救濟機會
|最高法院多數見解
|維護身分關係安定性，避免架空除斥期間的立法目的
|不允許以確認之訴規避時效限制，應嚴格遵守法定期間
|折衷見解
|視個案情況判斷，考量子女年齡、知悉時間、延誤原因等因素
|個案審酌是否有正當理由逾期，但仍屬少數
從最高法院�近年的判決趨勢來看，傾向採取嚴格維護除斥期間的立場。法院認為如果允許當事人在逾期後改提其他訴訟，將使時效限制形同虛設，違背立法者設定期間的原意。因此實務上透過此途徑獲得救濟的成功率相當低。
另外有一種特殊情況值得注意：如果涉及繼承權爭議，繼承權受侵害的人可以在被繼承人死亡後6個月內提起否認之訴。這是為了保護其他繼承人的權益，避免非親生子女不當取得遺產，其起算時點與一般情形不同。
綜合以上分析，最安全的做法仍是務必在法定2年期間內提告。一旦懷疑子女非親生，應立即：
- 諮詢專業家事律師，確認起訴期限的計算方式
- 儘快安排DNA親子鑑定，取得明確證據
- 完整保存所有相關證據資料，包括通訊紀錄、照片等
- 在確認非親生後立即準備訴訟，不要拖延
千萬不要心存僥倖認為超過時效後還有其他救濟途徑，實務上法院對於逾期案件的審查非常嚴格。把握法定期間內提告，才是保障自身權益的唯一可靠方式。
提起否認子女之訴需要準備哪些證據？
想要成功提起否認子女之訴，您需要準備充分且具說服力的證據來支持您的主張。證據準備的完整程度直接影響訴訟結果，因此在正式提告前，建議您先諮詢專業律師，了解需要蒐集哪些資料。法院在審理這類案件時非常謹慎，畢竟判決會直接影響親子關係的存續，所以證據的品質與數量都很重要。
一般而言，否認子女之訴的證據可分為核心證據和輔助證據兩大類。核心證據主要是指能直接證明血緣關係的科學鑑定，而輔助證據則是用來佐證受胎期間的各種情況。兩者相互配��合，能讓您的主張更有說服力。
（一）DNA親子鑑定報告：最關鍵的證據
DNA親子鑑定是現代否認子女之訴中最重要且最具決定性的證據。這項科學檢驗透過比對父母與子女的基因序列，能以高達99.99%以上的準確度判定是否存在血緣關係。當鑑定結果排除親子關係時，法院幾乎都會採信這項證據。
您可以選擇在提告前自行前往醫學中心或法務部認可的鑑定機構進行檢驗。提前取得鑑定報告有助於評估勝訴機會，也能讓訴訟進行得更順利。不過，即使您手上還沒有報告，也可以先提起訴訟，再向法院聲請命相關人接受鑑定。
選擇鑑定機構時，建議挑選具有公信力的單位，例如台大醫院、榮總、長庚等醫學中心，或取得ISO認證的專業鑑定實驗室。這些機構出具的報告較容易被法院採納。血緣鑑定的費用通常介於每人8，000至20，000元之間，視檢驗項目與機構而定。
（二）其他輔助證據：懷孕期間證明、通訊紀錄等
除了親子檢驗之外，您還需要準備各種輔助證據來支持您的主張。這些證據雖然無法直接證明血緣關係，但能幫助法院了解案件的完整背景，特別是證明在受胎期間您與配偶沒有性交的可能性。
第一類是「無受胎可能性」的相關證明。如果您能證明在子女受胎期間，您與配偶長期分居或根本沒有見面機會，這對案件會很有幫助。具體證據包括：租屋契約、工作派駐證明、監獄服刑證明、出入境紀錄(顯示您在國外)、醫療證明(如結紮手術、不孕症診斷)等。
第二類是懷孕期間的推算證據。根據民法規定，推定受胎期間是從子女出生日往前回溯第181日至302日之間。如果您能證明實際受胎時間落在這個區間之外，或是證明在這段期間您確實不可能與配偶發生性關係，都是有力的證據。
第三類是通訊與對話紀錄。配偶坦承外遇或孩子非親生的LINE對話、簡訊、電子郵件、錄音檔案等，都可以作為證據使用。不過要注意，這些紀錄必須是合法取得的，不能透過駭入他人帳號或非法竊聽等方式取得。
以下表格整理了常見的證據類型與其特性：
|證據類型
|重要程度
|取得難度
|參考費用
|說明
|DNA親子鑑定報告
|極高(必備)
|中等
|8,000-20,000元/人
|最具科學公信力的直接證據，準確度達99.99%以上
|出入境紀錄
|高
|低
|免費(至移民署申請)
|可證明受胎期間不在台灣，無受胎可能性
|通訊對話紀錄
|中高
|視情況
|0元(自行保存)
|配偶坦承或相關對話，需注意取得合法性
|分居或服刑證明
|高
|低至中
|數百元(申請規費)
|證明長期無同居事實或受胎期間在監服刑
|醫療證明文件
|高
|低
|數百元(診斷證明費)
|結紮、不孕症等醫療證明，可證明無生育可能
（三）如何聲請法院命對方配合鑑定
實務上常遇到的問題是：配偶或子女拒絕配合進行DNA親子鑑定該怎麼辦？根據家事事件法的規定，法院可以依職權或依當事人的聲請，命相關人接受親子檢驗。這是法律賦予您的重要權利。
當對方不願意配合時，您可以在訴訟中向法院提出「親子檢驗聲請狀」。在聲請狀中，您需要說明為何需要進行鑑定、建議的鑑定機構、以及希望檢驗的對象(配偶、子女或第三人)。法院審酌後，通常會發函命相關人到指定機構接受檢驗。
如果對方無正當理由拒絕配合鑑定，會產生對其不利的法律�效果。法院可能會根據家事事件法第51條規定，推定拒絕鑑定的一方是因為害怕結果對自己不利，進而採信您的主張。這種「不利推定」在實務上對原告相當有幫助。
不過要注意，如果對方有正當理由(例如子女年幼且身體狀況不佳、或有其他健康考量)，法院可能會准許延期或採用其他方式處理。因此在聲請時，最好能說明鑑定的必要性與急迫性。
（四）證據保全與蒐集的合法性注意事項
在進行證據準備時，合法性是您必須特別注意的重點。即使證據內容對您有利，但如果取得方式違法，不僅可能不被法院採納，您自己還可能因此觸犯刑法，得不償失。
以下是幾個必須避免的違法蒐證行為：
- 非法錄音或錄影：未經對方同意，在私人空間(如住家)裝設針孔攝影機或錄音設備
- 侵入住宅：未經許可進入他人住處翻找證據或拍照
- 竊取物品：私自拿走配偶的手機、電腦或文件
- 駭入帳號：破解對方的社群媒體、電子郵件或通訊軟體帳號
- 跟蹤騷擾：過度跟監配偶的行蹤，造成對方恐懼或不安
合法的蒐證方式包括：保存自己手機中的對話紀錄、申請戶政或移民署的公開文件、在公共場所的合理拍攝、經對方同意的錄音等。如果您是在雙方對話過程中進行錄音，這通常是合法的，因為您本身就是對話的一方。
建議您在蒐集證據前，先諮詢專業家事律師。律師能根據您的具體情況，指導您如何合法且有效地取得所需證據。特別是在處理通訊紀錄、私人文件等敏感資料時，專業的法律建議能幫您避開許多法律風險。
此外，某些重要證據可能會隨時間消失或滅失，例如通訊對話可能被刪除、文件可能被銷毀。在這種情況下，您可以考慮向法院聲請「證據保全」，由法院提前固定證據，避免日後證據滅失而影響訴訟結果。證據保全程序需要律師協助處理，但在關鍵時刻可能是保護您權益的重要手段。
勝訴後會產生哪些法律效果？
判決確定不是結束，而是一連串法律關係重整的開始。許多當事人以為法院判決勝訴就大功告成，其實這只是第一步。判決確定後會引發多項法律效果，涉及身分關係、財產權利、戶籍登記等各個層面，需要當事人進一步處理。
以下將詳細說明否認子女之訴勝訴後，會產生哪些具體的法律變化。這些改變不僅影響原告與子女之間的關係，也可能牽動其他家庭成員的權利義務。
（一）親子關係溯及既往消滅
否認子女之訴的判決具有「溯及既往」的特殊效力。這表示法院不是認定「從現在開始你們不是父子」，而是宣告「從一開始就不是父子」。這段親子關係在法律上被視為從未存在過，所有基於此關係產生的權利義務都要重新檢視。
這種溯及效力源自於否認之訴屬於「形成判決」的性質。一旦判決確定，親子關係消滅的效力對所有人都有約束力，不只是當事人之間有效。這就是法律上所說的「對世效」，任何人都必須承認這個事實。
實務上這意味著什麼呢？舉例來說，如果孩子已經18歲，過去這18年裡所有以「父子關係」為基礎的法律行為，都要重新評估其效力。包括過去的監護決定、財產贈與、保險受益人指定等，都可能受到影響。
不過要注意的是，雖然法律上親子關係消滅，但判決不會改變已經發生的事實狀態。例如過去一起生活的記憶、情感連結，這些都是判決無法抹除的現實。
（二）扶養費返還請求權
這是當事人最關心的實務��問題之一。如果原告多年來支付了孩子的教育費、生活費、醫療費等開銷，判決確定後可以要回來嗎？答案需要分兩個層次來看。
首先，未來的扶養義務立即終止。判決確定後，原告不需要再繼續支付任何扶養費。如果之前有協議或法院裁定的扶養費給付，都會因為親子關係不存在而失去法律依據。
至於過去已經支付的費用能否追回，情況就比較複雜了。原則上，如果能證明當初是在「被欺騙」的情況下支付，可以向應負責任的一方請求返還。例如母親明知孩子不是丈夫親生卻刻意隱瞞，丈夫可以向母親主張不當得利返還或損害賠償。
但如果是以下情況，扶養費返還請求可能會遇到困難。第一，原告知情後仍自願繼續支付，法院會認定這是自願給予，不能事後要求返還。第二，時間過太久已超過請求權時效（通常是15年），也可能無法追回。
實務上關於扶養費返還的爭議較大，法院會個案審查。有些法官會考量「子女利益」，認為已經用於孩子成長的費用不宜返還。因此建議如果要追討過去的扶養費，最好另案提起民事訴訟，準備完整的支付證明和欺騙證據。
（三）繼承權利的喪失
親子關係消滅後，雙方的繼承權也會隨之喪失。這是雙向的影響：子女無法再繼承原父親的遺產，原父親也無法繼承子女的財產。這項法律效果對雙方都具有約束力。
如果在否認判決確定之前就已經發生繼承事件，問題會變得更複雜。假設原父親已經過世，孩子已經分配到部分遺產，這時候其他繼承人可以基於「繼承權受侵害」提起訴訟要求返還。法律允許真正的繼承人在知悉權利受侵害後兩年內提告。
反過來說，如果是子女先過世，原父親已經繼承了子女的財產，判決�確定後同樣會面臨返還問題。子女的生父或其他合法繼承人可以要求返還不當得利。
這也是為什麼家事事件法特別規定，「繼承權受侵害人」也有權提起否認子女之訴。例如原父親的其他子女、父母等，如果發現某個「孩子」其實不是親生的，可能會稀釋自己的繼承份額，就可以主動提告。
建議如果涉及遺產繼承問題，務必盡快處理否認之訴。拖得越久，財產關係越複雜，後續清算會更加困難。
（四）姓氏與戶籍登記的變更程序
判決確定後，法律關係雖然改變了，但戶籍資料不會自動更新。當事人必須主動到戶政事務所辦理相關登記，才能讓戶籍記錄反映真實的法律狀態。這是很重要的行政程序，不能忽略。
辦理戶籍變更需要準備以下文件：判決書正本、判決確定證明書（向法院書記官申請）、當事人身分證、印章、戶口名簿等。由子女或其法定代理人親自到戶籍地的戶政事務所辦理「父姓名刪除」登記。
如果孩子原本是隨父姓，父親欄位刪除後通常需要改姓。根據民法規定，這時候孩子應該改從母姓，除非生父已經辦理認領。姓氏變更會影響到身分證、健保卡、學生證等所有證件，都需要陸續更換。
完成戶籍變更後，如果生父願意認領，就可以進行下一步的認領登記。生父認領後，孩子可以從母姓改為生父姓（但須經母親同意），並取得婚生子女身分。整個身分關係才算真正確定下來。
以下表格整理了否認子女之訴勝訴後的主要法律效果，幫助您快速掌握各項變化：
|法律效果項目
|具體內容
|生效時點
|注意事項
|親子關係
|溯及既往消滅，視為從未存在
|判決確定時立即生效
|具有對世效力，對所有��人有約束力
|扶養義務
|未來扶養義務終止，過去費用視情況可請求返還
|判決確定後終止
|返還請求需另案處理，注意時效限制
|繼承權利
|雙方互相喪失繼承權
|判決確定時喪失
|已發生的繼承可能需要返還財產
|監護權
|原父親喪失親權，由母親單獨監護
|判決確定時轉移
|生父認領前由母親行使親權
|戶籍登記
|需辦理父姓名刪除及可能的改姓
|當事人申請後辦理
|不會自動變更，須主動申請辦理
特別提醒的是，雖然法律關係改變了，但實際生活中的情感連結、相處記憶並不會因為判決而消失。如何處理判決後的家庭關係，如何向孩子說明這些變化，都是需要謹慎思考的現實問題。建議在執行這些法律程序的同時，也要考慮尋求家庭諮商或心理輔導的協助。