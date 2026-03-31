否認子女之訴怎樣才能提？成功機率高嗎？資深家事律師解答

什麼是「否認子女之訴」？法律定義與適用情境

在婚姻關係中出生的孩子，法律會自動推定為夫妻雙方的婚生子女，但這項推定並非不可推翻。當您發現孩子可能不是親生時，台灣法律提供了一個正式的法律程序來釐清真相。這個程序就是「否認子女之訴」，它是推翻親子關係的唯一合法途徑。

簡單來說，否認子女之訴就是透過向法院提起訴訟，請求法院確認某個被推定為婚生子女的孩子，實際上並非夫妻的親生子女。這項法律程序會直接影響到家庭成員之間的身分關係。

（一）否認子女之訴的民法依據

否認子女之訴的法律定義主要來自於民法第1063條的規定。這個條文是整個否認訴訟制度的核心法源依據，內容包含三個重要層面。

首先，民法第1063條第1項規定：「妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。」這條法律建立了基本的親子關係推定原則。只要妻子是在婚姻期間懷孕，法律就直接認定孩子是夫妻的婚生子女。

接著，第2項規定：「前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。」這一項賦予了特定人提起否認訴訟的權利。也就是說，雖然法律有推定，但當事人可以用證據來推翻這個推定。

最後，第3項明確規範了時效限制：「前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起一年內為之。」這個一年時效是提告時必須特別注意的關鍵要件。

值得注意的是，否認子女之訴屬於「形成訴訟」的一種。這表示一旦法院判決確定，親子關係就會溯及既往地消滅，就像這段親子關係從一開始就不存在一樣。

（二）婚生推定制度與否認訴訟的關係

婚生推定制度是台灣民法為了保護家庭穩定性而設計的重要機制。這個制度的立法目的，是為了避免子女的身分長期處於不確定狀態，同時維護婚姻家庭的和諧關係。

從法律的角度來看，婚生推定制度優先考量的是子女的最佳利益。讓在婚姻中出生的孩子直接取得婚生子女身分，可以確保他們享有完整的法律保障，包括扶養權、繼承權等各項權益。

然而，法律推定與生物學上的血緣事實，有時候確實會出現不一致的情況。當丈夫發現妻子外遇懷孕，或是子女長大後想確認真實血緣時，就會面臨身分安定性與血緣真實性之間的衝突。

否認子女之訴就是在這兩個價值之間尋求平衡的「糾錯機制」。它一方面尊重親子關係推定的原則，不讓親子身分輕易被質疑；另一方面也提供了推翻錯誤推定的管道，讓真相有機會被還原。

因此，否認��訴訟並非要破壞婚生推定制度，而是作為這個制度的必要補充。它讓法律推定更具彈性，在特殊情況下能夠回歸血緣事實的真相。

（三）實務上常見的提告情境案例

在實務操作中，提起否認子女之訴的情境相當多元。了解這些常見案例，可以幫助您判斷自己的情況是否適合提告。

1.第一種情境：丈夫發現妻子外遇懷孕

這是最典型的案例類型。丈夫發現妻子與他人有婚外情，並在此期間懷孕生子。即使雙方都知道孩子不是丈夫親生，法律仍會推定為婚生子女。此時丈夫必須透過否認訴訟來解除這層親子關係。

2.第二種情境：長期分居期間妻子懷孕

夫妻因感情不睦分居多年，期間妻子與他人交往並懷孕生子。雖然雙方實際上已無夫妻生活，但因婚姻關係尚未解除，孩子仍會被推定為夫之子女。丈夫可在知悉後提起否認之訴。

3.第三種情境：妻子坦承孩子非丈夫親生

有些案例中，妻子會主動告知丈夫孩子的真實生父另有其人。在這種情況下，妻子本身也可以作為原告提起否認訴訟，不一定要由丈夫提告，如臺灣彰化地方法院113年度親字第26號民事判決，就是由妻子所提的否認子女之訴。

4.第四種情境：子女成年後想確認真實血緣

有些子女在成年後，因為外貌特徵或其他原因懷疑自己的身世。依據最高法院91年度台上字第1222號 民事判決（家事類）子女可直接提起確認親子關係不存在之訴，不受否認子女之訴的限制。

5.第五種情境：繼承糾紛引發身分質疑

在遺產繼承過程中，其他繼承人可能會質疑某位婚生子女的真實身分。雖然其他繼承人本身不能提告，但可能促使有權提告的人（如父親生前或子女本人）啟動否認程序。