孫子可以扶養祖父母嗎？外公外婆的扶養申報怎麼做？

外祖父母是否屬於可申報扶養的直系尊親屬？
在討論外祖父母是否可以申報扶養之前，我們需要先了解直系血親尊親屬和直系姻親尊親屬的定義和範圍。這將有助於我們更清楚地認識外祖父母在扶養申報中的地位。
（一）直系血親尊親屬的法律定義
直系血親尊親屬是指與本人有直接血緣關係的尊親屬，包括：
- 父母
- 祖父母
- 外祖父母
這些親屬都與本人有直接的血緣關係，屬於直系血親尊親屬的範疇。
（二）直系姻親尊親屬的法律定義
直系姻親尊親屬是指配偶的直系血親尊親屬，包括：
- 岳父母
- 公婆
這些親屬雖然與本人沒有直接的血緣關係，但因為婚姻關係而成為直系姻親尊親屬。
根據以上定義，我們可以得出以下結論：
|親屬關係
|是否屬於直系血親尊親屬
|是否屬於直系姻親尊親屬
|是否可以申報扶養
|外祖父母
|是
|否
|是
|岳父母
|否
|是
|是
|公婆
|否
|是
|是
（三）申報扶養外祖父母的好處和影響
申報扶養外祖父母可以為您帶來以下好處：
- 減輕稅務負擔：每申報一位扶養親屬，您可以獲得一定金額的扶養減稅優惠，降低您的應納稅額。
- 體現孝道：透過申報扶養，您可以表達對外祖父母的關愛和孝心，履行家庭責任。
- 提高社會福利：申報扶養有助於提高社會福利支出，促進世代間的互助和關懷。
值得注意的是，申報扶養外祖父母可能會對您的家庭財務產生一定影響。您需要仔細評估自己的經濟狀況，確保有能力承擔扶養責任。同時，也要與其他家庭成員溝通協調，避免因扶養問題引發糾紛。
申報扶養外祖父母的條件
為了讓外祖父母享有被扶養的權益，在申報扶養時需要符合一些基本的扶養條件。這些條件主要涉及外祖父母的年齡要求和所得限制。符合這些條件的外祖父母，才能被納入扶養申報的範圍。
（一）年齡要求
申報扶養的外祖父母必須符合以下其中一項年齡要求：
- 年滿60歲
- 未滿60歲但無謀生能力
對於未滿60歲但無謀生能力的外祖父母，需要提供相關證明文件，如身心障礙證明或醫療證明，以確認其無謀生能力的狀態。
（二）所得限制
除了年齡要求外，外祖父母的所得也是申報扶養時需要考慮的重要因素。根據規定，外祖父母的當年度所得額不得超過財政部公告的每人基本生活所需費用金額。這個金額每年都會進行調整，以反映實際的生活成本變化。
如果外祖父母的所得超過了財政部公告的每人基本生活所需費用，就不能被申報為受扶養人。因此，在申報扶養之前，需要仔細評估外祖父母的所得情況，確保符合所得限制的要求。
（三）未滿60歲無謀生能力外祖父母的認定標準
對於未滿60歲的外祖父母，如果他們的所得額低於一定標準，或是持有身心障礙證明，就可以被認定為無謀生能力，並且可以被申報扶養。這樣的規定，讓更多有需要幫助的外祖父母能夠得到子女的照顧和支持。
1.�所得額標準：114年度為新臺幣213,000元
根據財政部公告，114年度每人基本生活所需費用金額為新臺幣213,000元。如果外祖父母的當年度所得額未超過這個數字，就符合了無謀生能力的認定標準之一。這個標準每年都會進行調整，以確保能夠反映實際的生活所需。
2.身心障礙證明或精神衛生法規定之病人
除了所得額標準外，如果外祖父母領有身心障礙證明，或是屬於精神衛生法規定的病人，也可以被認定為無謀生能力。這些證明和身份，代表著外祖父母的身心狀況可能影響到他們的工作和生活能力，需要子女提供更多的關懷和照顧。
總的來說，未滿60歲的外祖父母，只要符合所得額標準或是持有相關證明，就可以被認定為無謀生能力，並且被納入扶養的範圍。這項規定體現了社會對於弱勢長輩的關懷，讓子女能夠盡孝道，照顧年邁的外祖父母。
扶養長輩常見問題與注意事項
在申報扶養外祖父母時，經常會遇到一些問題和需要注意的事項。以下我們將針對幾個常見的情況進行說明，幫助您更好地了解和處理相關問題。
（一）多個子女可以一起扶養外祖父母嗎？
當有多個子女時，可以通過協商達成一致，共同分攤扶養外祖父母的責任。通常有以下幾種方式：
- 平均分攤：將扶養費用平均分攤給每個子女。
- 輪流扶養：每年由不同的子女負責扶養外祖父母。
- 按經濟能力分攤：根據每個子女的經濟能力，分攤不同比例的扶養費用。
無論採取哪種分攤方式，都需要子女之間充分溝通，達成共識，並在申報扶養時提供相關證明文件。
申報扶養外祖父母是一項合法的減稅優惠，可以幫助納稅義務人減輕稅務負擔。只要外祖父母符合年齡和所得限制等條件，就可以被納入扶養申報的範圍。透過了解外祖父母扶養申報的流程和所需文件，納稅義務人可以順利完成申報手續，享受減稅的好處。
對於未滿60歲但無謀生能力的外祖父母，也有特定的認定標準，包括所得額標準和身心障礙證明等。多個子女可以協商分攤扶養外祖父母的責任，但需注意扶養義務與卹養金的關係，避免重複申報或遺漏重要資訊。
總而言之，外祖父母扶養申報是一項善用稅法優惠的方式，不僅可以減輕自己的稅務負擔，也能夠為外祖父母提供更好的生活照顧。只要符合資格並按照規定流程申報，就能夠合法享受這項減稅優惠，達到互利共贏的效果。