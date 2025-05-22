孫子可以扶養祖父母嗎？外公外婆的扶養申報怎麼做？

申報扶養外祖父母的條件

為了讓外祖父母享有被扶養的權益，在申報扶養時需要符合一些基本的扶養條件。這些條件主要涉及外祖父母的年齡要求和所得限制。符合這些條件的外祖父母，才能被納入扶養申報的範圍。

（一）年齡要求

申報扶養的外祖父母必須符合以下其中一項年齡要求：

年滿60歲

未滿60歲但無謀生能力

對於未滿60歲但無謀生能力的外祖父母，需要提供相關證明文件，如身心障礙證明或醫療證明，以確認其無謀生能力的狀態。

（二）所得限制

除了年齡要求外，外祖父母的所得也是申報扶養時需要考慮的重要因素。根據規定，外祖父母的當年度所得額不得超過財政部公告的每人基本生活所需費用金額。這個金額每年都會進行調整，以反映實際的生活成本變化。

如果外祖父母的所得超過了財政部公告的每人基本生活所需費用，就不能被申報為受扶養人。因此，在申報扶養之前，需要仔細評估外祖父母的所得情況，確保符合所得限制的要求。

（三）未滿60歲無謀生能力外祖父母的認定標準

對於未滿60歲的外祖父母，如果他們的所得額低於一定標準，或是持有身心障礙證明，就可以被認定為無謀生能力，並且可以被申報扶養。這樣的規定，讓更多有需要幫助的外祖父母能夠得到子女的照顧和支持。

1.�所得額標準：114年度為新臺幣213,000元

根據財政部公告，114年度每人基本生活所需費用金額為新臺幣213,000元。如果外祖父母的當年度所得額未超過這個數字，就符合了無謀生能力的認定標準之一。這個標準每年都會進行調整，以確保能夠反映實際的生活所需。

2.身心障礙證明或精神衛生法規定之病人

除了所得額標準外，如果外祖父母領有身心障礙證明，或是屬於精神衛生法規定的病人，也可以被認定為無謀生能力。這些證明和身份，代表著外祖父母的身心狀況可能影響到他們的工作和生活能力，需要子女提供更多的關懷和照顧。

總的來說，未滿60歲的外祖父母，只要符合所得額標準或是持有相關證明，就可以被認定為無謀生能力，並且被納入扶養的範圍。這項規定體現了社會對於弱勢長輩的關懷，讓子女能夠盡孝道，照顧年邁的外祖父母。