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廖懿涵律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

廖懿涵

資深律師高雄所
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律師介紹

廖懿涵律師長期投入法律實務工作，秉持專業、細心與同理心的態度，陪伴當事人面對人生中各種重要而艱難的法律問題。法律案件往往不只是單純的權利義務爭議，背後更牽涉家庭關係、財產安排、人生規劃，甚至是當事人對未來生活的期待。因此，廖律師重視的不僅是法律條文與訴訟策略，更在於理解當事人的真正需求，透過充分溝通釐清事實，協助當事人在複雜的法律關係中找到適合自己的解決方向。廖律師具有民事、刑事、家事及非訟等多元案件的實務經驗，面對不同類型的法律爭議，能從案件整體情勢出發，分析法律風險與可能結果，並依照個案需求制定適切的處理策略。在家事案件中，她尤其重視當事人的情緒與家庭關係，除了處理法律上的權利義務，也關注親子關係、財產分配及未來生活安排，盡可能降低法律紛爭對當事人及家人的傷害。她相信，律師的角色不只是站在法庭上替人主張權利，更是當事人在迷惘與困難時，能夠信賴並共同面對問題的專業夥伴。面對案件，她堅持以事實為基礎、以法律為依據，協助當事人看清問題本質，避免因一時情緒或資訊不足而做出影響自身權益的決定。對廖懿涵律師而言，每一個案件都是一段值得被認真對待的人生故事。她以專業守護權益，以溝通建立信任，以務實的法律思維陪伴當事人尋找最適合的道路，期盼在法律的協助下，讓每一位來尋求協助的人，都能更有力量地面對眼前的困境，並走向更穩定的未來。

學歷

  • 國立臺北大學法律系司法組學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 長慶聯合律師事務所 法務
  • 長慶聯合律師事務所 實習律師
  • 家事親職協調訓練初階完訓

專長

◼︎訴訟事件 ・民事訴訟事件 ・刑事訴訟案件 ・家事訴訟非訟事件 ・遺產分割事件 ・消費爭議事件 ・訴願及一般行政訴訟事件 ◼︎不動產與營運工程 ・營運工程爭議事件 ・不動產契約及履約爭議 ・土地房屋糾紛處理 ・分割共有物 ◼︎契約撰擬與審閱 ◼︎保全程序事件強制執行事件

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