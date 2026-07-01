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洪琬琪律師｜台中所所長律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

洪琬琪

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律師介紹

洪琬琪律師於民國 104 年考取律師執照，於執業期間累積極為豐富且多元的實務經驗，承辦案件涵蓋大宗且複雜的家事事件（如婚姻紛爭、親權酌定與遺產繼承）、一般民事糾紛及各類刑事案件。面對每位當事人的委託，洪律師始終秉持「謹慎」與「細心」的態度深入研析案情細節，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略，面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭，全方位架構穩固的法律屏障。針對案件的優劣勢與潛在風險，洪律師亦會提供客觀透徹的剖析，協助當事人在關鍵時刻看清全貌並做出明智取捨。洪律師深信，每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，優質的法律服務不只是法條的適用，更包含對「人」的細緻關懷。因此，洪律師極為重視與當事人之溝通，用心聆聽當事人的真實想法與情緒需求，始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取符合期待的最佳利益，期望能成為當事人在訴訟風浪中最堅實且有溫度的後盾，讓當事人在面對法律挑戰時，能感到扎實的安心與溫暖。

學歷

  • 國立中正大學法學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 吉常同法律事務所 律師
  • 巽耘法律事務所 律師
  • 家事親職協調訓練 初階、進階 完訓
  • 勞動部職場霸凌調查專業人士資格

專長

◼︎家事事件 ・家事訴訟策略分析及訴訟代理 ・家事非訟案件策略分析及代理 ・遺產分割繼承事件 ・離婚協議婚姻中協議婚前協議撰擬 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎債務催收及清理 ・保全程序（假扣押）事件 ・強制執行事件 ・支付命令本票裁定等 ◼︎契約撰擬及審閱 ◼︎協商調解程序

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