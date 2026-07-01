方心瑜律師｜資深顧問律師

簡介

方心瑜律師於民國99年司法官考試及格，在法務部司法官訓練所53期結業後，先後任職臺南、新北及臺北地方檢察署檢察官長達10年。在地檢署偵查及公訴組除一般刑事案件外，亦曾經手國軍貪汙案件、比特幣吸金案件、健保詐欺案件、證交法特別背信案件、銀行法案件、洗錢防制法案件、性侵害案件、兒少保護案件，並受有兒童及心智障礙之性侵害被害人訊問認證。除上述刑事案件外，另於113年至美國華盛頓大學攻讀智慧財產權碩士學位，在智慧財產權碩士學程中，涉獵專利、商標、著作權、營業秘密及相關合約審閱，累積案件分析與契約審查能力，能結合理論與實務，協助企業進行智慧財產權管理與風險控管。 因長期處理婦幼與家庭相關案件，培養出高度耐心與細膩度，能同理弱勢當事人的需求並以清楚專業的方式溝通。具備良好的爭議解決與跨專業合作經驗，能在高壓情境下維持專業冷靜，協助當事人找到最佳法律解決方案。