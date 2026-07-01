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孫少輔律師｜合夥律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

孫少輔

合夥律師台北所
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律師專訪

「其實法律從業者一直都在參與每個人這輩子最重大的事件，差別在於法官是旁觀者，只能在遠遠地方看著，而律師衝在第一線，陪著當事人一起處理。」

閱讀專訪

律師介紹

孫少輔律師於民國98年司法官、律師考試及格，在法務部司法官訓練所51期結業後，先後任職屏東及新北地方法院擔任法官一職達7年，曾獲法官學院選送赴美國進修研究，隨後取得實任法官資格，其間經手刑事案件近2,000件。 於108年轉任律師，於112年加入喆律法律事務所，以累積的訴訟實務經驗，提供專業建議、協助當事人爭取有利結果。近年致力於企業法治，擔任上市櫃公司獨立董事、法律顧問，協力公司擬定策略、處理紛爭、維護權益。 從事律師業務之餘，至國立高雄師範大學、中山大學擔任講師、回司法官學院分享經驗、受邀至各大媒體推廣法律普及；從在野法曹的不同角度，深入觀察社會、法律、人性，將所知所學貢獻社會。

學歷

  • 國立臺灣大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 合夥律師
  • 昊鼎國際法律事務所高雄所主持律師
  • 屏東縣政府訴願審議委員會委員
  • 全國律師聯合會第1、2屆智慧財產委員會委員
  • 國立高雄師範大學兼任講師
  • 三聯科技股份有限公司（5493）獨立董事
  • 遊戲橘子數位科技股份有限公司（6180）法律顧問
  • 博田國際醫院法律顧問
  • 司法院法官學院選送赴美國進修研究
  • 臺灣新北地方法院刑事庭法官（兼金融專股）
  • 臺灣屏東地方法院刑事庭法官（兼智慧財產、強制處分專股）
  • 法務部司法官訓練所51期結業

專長

◼︎刑事訴訟領域 ・刑事一般案件 ・經濟刑法白領犯罪領域：證券交易法銀行法洗錢防制法等 ・公務員刑法：貪汙治罪條例政府採購法等 ・刑事特別法：毒品危害防制條例槍砲彈藥刀械管制條例詐欺犯罪危害防制條例等 ・醫療糾紛智慧財產（營業秘密法著作權法）等 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・商務契約撰擬與審閱 ・勞資法規與勞資契約遵循 ◼︎一般訴訟及紛爭解決 ・民事一般案件 ・家事一般案件 ・行政一般案件 ・勞資糾紛商業糾紛律師函契約撰擬及審閱

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