孫少輔律師｜合夥律師

簡介

孫少輔律師於民國98年司法官、律師考試及格，在法務部司法官訓練所51期結業後，先後任職屏東及新北地方法院擔任法官一職達7年，曾獲法官學院選送赴美國進修研究，隨後取得實任法官資格，其間經手刑事案件近2,000件。 於108年轉任律師，於112年加入喆律法律事務所，以累積的訴訟實務經驗，提供專業建議、協助當事人爭取有利結果。近年致力於企業法治，擔任上市櫃公司獨立董事、法律顧問，協力公司擬定策略、處理紛爭、維護權益。 從事律師業務之餘，至國立高雄師範大學、中山大學擔任講師、回司法官學院分享經驗、受邀至各大媒體推廣法律普及；從在野法曹的不同角度，深入觀察社會、法律、人性，將所知所學貢獻社會。