跳脫法官圍城：孫少輔攜手喆律 走出斜槓律師之路

渾然天成的法律人 走親民的司法路線
孫少輔律師的司法之路，始於對「話語能量」的追求。他自求學時期便曉得「說服」是一種藝術，不僅具備伶俐的口才，更需要挖掘並掌握事情背後的道理，才能將討論昇華為思辨，而非淪為無意義的口水戰，再加上年少受到名偵探柯南與金田一少年事件簿的影響，他也十分熱衷於剖析事件、將線索與事實條理化，因此，為了習得更全面的辯論技巧，加強自己引經據典的能力，便一腳踏入法律領域。
回首當年的決定，孫律師俏皮表示，當初年輕不懂事，以為學好法律就能在口舌之爭中占上風，入學後才發現法律系的教學內容跟他想的完全不一樣，比起言語機鋒更著重在法律背後道理的理解、推導，不僅「好無聊」，即便初窺專業學術知識，在實際生活應用上還是存在很大的差距。
不過基於看動漫萌生的正義感，孫少輔當年仍以法官為目標，憑著自身才學與勤奮努力取得台大法律系學士文憑，並於民國98年通過司法官、律師考試，在法務部司法官訓練所51期結業擔任法官後，還獲法官學院選送赴美國西雅圖華盛頓大學進修研究，而他也不負眾望發揮了積極好學的性格，在參訪之際旁聽了許多課程，還主動克服語言障礙，與美國法官、執行官等進行實務上的交流，探討刑度準則議題，並完成相關報告，不僅開拓了視野、收穫了知識，還在同期法官中第一批取得實任資格。
但這次跨國交流也讓孫少輔意識到台灣司法體系的不足之處，並思考因法官「自由心證」而導致量刑不一致的問題，以及可能產生民眾不信任法律的後果，這些想法就像種子深埋在他的內心，彼時的他還不曉得，經過7年的灌溉，未來會萌生一股新力量。孫少輔回溯當下，提到自己只是勇於把握每次機會，並盡力做到盡善盡美。
專攻刑事案件 法官之路成果豐碩
專攻刑事案件 法官之路成果豐碩
談及就任初期那段時光，孫少輔大方分享一些法官界有趣的現象，提到菜鳥法官多半都從刑事庭開始做起，而這個領域與生命、人身自由有諸多牽扯，常常一個決斷就導致當事人被剝奪權利，判決結果甚至會直接影響一個人或整個家庭的後半生。由於刑事法官不僅要有足夠的氣場、清晰的邏輯，還得訓練自己擁有強大的心理素質，以便承受每次決策帶來的重大壓力，因此不少法官會尋求宗教慰藉，或在擁有一定資歷後選擇轉任民事庭法官，但孫少輔不同於其他同僚，隨著資歷逐漸成長，當轉換領域的機會來到他面前時，他卻選擇留下來。
「比起民事案件，我更喜歡法家思想、喜歡刑法簡潔、直接的邏輯，雖然任職刑事庭法官普遍來說壓力較大，但我從沒想過要離開，也明白每個決斷的重量，既然我做了選擇，就會面對並承擔伴隨而來的結果。」孫少輔維持一貫的沉穩和自信，說出的一字一句都承載著他的堅持，而他後續的表現也證明自己所言不虛，努力不懈地在這個位置做出了優秀的成績。
7年來，孫少輔先後任職屏東及新北地方法院，經手超過2,000件刑事案件，過程確實辛苦勞累，但大量累積的實務經驗讓他站穩腳步，在刑法、刑事特別法、白領犯罪（智慧財產權、證券交易法）、公務員犯罪（賄賂、圖利）等越發精進；也屢獲所屬機關的�肯定，歷年來考績均為良好。
不擺高姿態 大小案一律用心以待
不擺高姿態 大小案一律用心以待
孫少輔做事喜歡簡潔有力，但並不馬虎，不論大小案件均認真以對，他曾經手重大金融訴訟案、大量毒品運輸案（箱裝K他命入關、海上運輸海洛因）、社會矚目案件（民意代表收取廠商回扣、黑幫角頭談判開槍兇殺、 整片山頭被挖空的水土保持案件）；也審理過偷雞、砍牛樟木、亂丟廢棄物等非都會型的案件。細說庭上的經過，他總是神采奕奕，雖然法官的事務有時多到令他分身乏術，但孫少輔不擺高姿態，總是盡己所能融入當地環境，即使遇到困難也會盡力解決。
不過，嚴肅的庭上偶爾也會出現讓精明法官投降的意外，在閩南語盛行的屏東地院，就曾出現「語言不通」的有趣狀況，僅會基礎閩南語的他為了能更順利地與當事人對談，一向都是勇敢開口表達、盡力用對方習慣的方式來溝通，儘管努力練習，但彆扭的腔調和卡卡的語速常常讓他在開口後便得到當事人的「體諒」，自動轉用台灣國語溝通；當碰上只會講「歌仔戲等級」閩南語的當事人，更只能摸摸鼻子無奈求助通譯，可即便如此，也從不影響孫少輔的審理及專業判斷。
好學及求知若渴一直是支持孫少輔在司法之路前進的動力，不過一路走來能量滿滿的他，卻在任職第7年後有了心路轉折。
離開權力殿堂 披律師袍走向��當事人
「法官這個圈子可以比喻做圍城，外面的人想進去，裡面的人想出來。」這是孫少輔在司法體系打滾多年後所下的註解。
法官的權力確實很大，但在其職業特性與台灣制度的框架下，很難跳脫侷限，雖然穩定，但日復一日的繁忙與一成不變的工作型態，導致一眼就能看見職涯的盡頭，這對熱愛挑戰的孫少輔而言無疑違背了自己的本性；另外法官本該是透過法律解決民眾問題的角色，擁有完整的決定權，卻因為沒有相對的制衡與監督機制而導致「天龍人化」，加上業務量繁重，雖然是案件最重要的裁決者，卻離當事人非常遙遠，無法詳細了解事發經過，還必須在有限的時間內作決斷，這些都讓孫少輔感到束縛，也開始思考不同的可能性。
「人生只有一次，生命精華在於體驗各種生活。」 有感於個人生涯有限，當這個念頭閃過腦海，7年前埋藏在內心的種子萌芽成一個決定，讓孫少輔決定放下法官的權杖，轉向律師跑道，與民眾站在一起，迎接新挑戰。
內化法官經歷 以優勢克服阻礙
內化法官經歷 以優勢克服阻礙
卸下法官一職，身分轉變後的首波衝擊便是決定權限的落差，孫少輔坦言「律師在案件上要配合法官的節奏」這狀態確實讓他一開始不太習慣，畢竟在案件中，法官有絕對的主導權與決定權，一旦內心有了決斷，律師要改變這位「王者」想法的機率很低，但身為律師，是最了解當事人與整起事件的角色，「如何讓法官看見更多事實」與「為當事人爭取最大利益」成了每一�次出庭的考驗。
對孫少輔而言，考驗不會成為阻礙，挑戰能使他熱血沸騰，於是他將多年任職法官的審理經驗內化成自身優勢，提升自己精準掌握案件證據調查方向、抓住判決重點的能力，並不遺餘力地擔任法官與當事人之間溝通的橋樑；由於過往也有不少與其他法官合作審案的機會，讓他習得如何從隻字片語判斷不同法官在面對案件時的態度，甚至知悉法官猶豫或考慮的點在哪，以便研擬最佳策略逐一擊破，同時避免打錯方向或浪費時間。
律師的積極度有時也是官司成敗的關鍵！孫少輔回顧目前律師生涯中的亮點，舉了個成就感十足的例子：有次他的當事人被繼女控告持刀傷害，所有的證據都指向繼女說謊，原本一審判定無罪，沒想到二審的法官卻持相反態度，開庭就是一頓怒罵、教訓當事人，眼看法官心證過於偏頗，孫少輔沒有放棄，他反覆從庭審中察覺法官閱覽證據文件時可能的盲點，即使二審辯論終結後，仍將兩大箱的文件內容濃縮成一張狀紙，用放大的字級、截圖將關鍵證據指出後上呈，得知案件全貌、如同大夢初醒的法官立即改變態度，再開辯論、重新審理，最終還當事人一個清白。
掌握原則 用真誠獲取信賴
掌握原則 用真誠獲取信賴
除了追尋突破、自我實現之外，對孫少輔來說，選擇走法律之路的那抹使命感和責任感始終不曾褪去，其實法律從業者一直都在參與每個人這輩子最重大的事件，差別在於法官是旁觀者，只能在遠遠地方看著，而律師衝在第一線，陪著當事人一起處理，不僅要梳理事件脈絡、找出應對方法，還得承接當事人情緒與全盤的信任，這�些都是律師無法擺脫的壓力源，但孫少輔樂於面對這項挑戰，因為一旦成功幫忙當事人度過難關，其伴隨而來的成就感無價。
當然律師並不像電視劇或電影演的這般美好，也並非事事順心，甚至在備戰之前還得先確保當事人說的是否為「實話」，若沒有與客戶建立充分的信任，律師很有可能帶著錯誤的資訊跟對手打仗，孫少輔難免吃過這樣的虧，知道代價與浪費的時間成本有多高，因此他從不吝多花時間與當事人談話、討論、建立信任感，用最快的方式得知當事人的顧慮與期待、從最佳利益的角度分析並研擬策略，也發揮強大的溝通能力翻譯法條跟法官的想法給當事人，同時照顧他們的情緒，因此大多能成功把跟當事人之間的「交鋒」化為實質的「交流」，確保案件順利推動。
「辯護其實有很多種形式，處理刑事被告案件並不是無罪才是贏，有時候小輸是贏、緩刑也是贏，端看當事人是否真有犯罪行為，以及涉及的傷害程度。」孫少輔實事求是，也有自己的原則與立場，若當事人有明確的犯罪事實，他只接受讓當事人全盤承認並跟對方和解這樣的答辯方向，若要扭曲事實強改結果，他寧可拒絕協助也不願違背良心，即使金錢在前都不能使之動搖。
秉持這份熱情與信念，孫少輔在律師圈也走出了自己一條路，不過一條龍處理案件的方式迫使他必須處理諸多繁雜的行政手續及細節，日子久了難免略感疲憊，在他思索如何改善困境時，眼前又出現了轉機。
遇見喆律 將所學專業徹底發揮
在高雄闖出名號，這些年因家庭考量，執業重心回到台北後，孫少輔不乏合夥或合署等邀約，雖然個性上喜歡、也適合團隊合作，但在找尋夥伴團隊這塊�他格外重視理念契合度與組織經營模式，2023年在舊識黃杰律師的介紹下，他認識了喆律法律事務所。
喆律「為當事人圓滿解決法律爭議」的理念與貼近民眾、積極推廣「人人都能使用的優質法律服務」很貼合孫少輔的原則，他指出，傳統律師大部分靠人脈找案源，接觸的圈子思維模式都類似，久而久之形成舒適圈，雖然省力但無趣，半封閉的性質也會讓有需要的民眾不得其門而入，而喆律打破了法律高牆，透過網路提供民眾法律資源、傳播知識，幫助更多民眾了解法律、勇於爭取權益，同時讓律師走出高塔，創造無限可能。
除此之外，孫少輔細數喆律吸引他的特色，明確點出「喆律有良好的升遷、薪資制度，善用科技有系統地簡化作業流程，能把當事人、案件資料的管理做到最好，而有規劃的體制與完整訓練模式不只節省成本、降低大家的工作量，部門合作也讓律師的專業能獲得最大發揮，這是一套對人、對組織都能永續經營的方式。」有賴這套經營模式的成功，喆律在家事領域收穫佳評，近幾年欲將觸角延伸至民事、刑事領域，幫更多民眾解決困擾。得知這個願景，孫少輔欣然接受邀請，決定加入這個大家庭。
工作之餘 致力推廣法律 發展興趣
工作之餘 致力推廣法律 發展興趣
對孫少輔來說，把能量集中、充分發揮在專業上還有其他好處，一直以來「學習、嘗試」都是他的生活期許，結合法律專業，他曾受聘至國立高雄師範大學、中山大學擔任講師、回司法官學院與學弟妹分享經驗、受邀至各大媒體推廣法律普及，在私領域則將滑雪從個人興趣提升至教練��等級，足以見他的自我要求與實踐力。
「我希望自己每年可以學習一項新事物，每兩年可以把那件事情學會，多多體驗人生，並將所學回饋社會。」提到未來期許，他侃侃而談，重視效率與時間規劃的他正一步一腳印的朝心目中的理想生活邁進。
喆律恪守本業，但不固守傳統、勇於創新，而孫少輔也有顆年輕、好學、樂於嘗新的心，雙方一拍即合、攜手合作，期盼讓彼此的專業相輔相成，帶領更多有志之士在刑事領域大放異彩。