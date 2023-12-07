跳脫法官圍城：孫少輔攜手喆律 走出斜槓律師之路

渾然天成的法律人 走親民的司法路線

孫少輔律師的司法之路，始於對「話語能量」的追求。他自求學時期便曉得「說服」是一種藝術，不僅具備伶俐的口才，更需要挖掘並掌握事情背後的道理，才能將討論昇華為思辨，而非淪為無意義的口水戰，再加上年少受到名偵探柯南與金田一少年事件簿的影響，他也十分熱衷於剖析事件、將線索與事實條理化，因此，為了習得更全面的辯論技巧，加強自己引經據典的能力，便一腳踏入法律領域。

回首當年的決定，孫律師俏皮表示，當初年輕不懂事，以為學好法律就能在口舌之爭中占上風，入學後才發現法律系的教學內容跟他想的完全不一樣，比起言語機鋒更著重在法律背後道理的理解、推導，不僅「好無聊」，即便初窺專業學術知識，在實際生活應用上還是存在很大的差距。

不過基於看動漫萌生的正義感，孫少輔當年仍以法官為目標，憑著自身才學與勤奮努力取得台大法律系學士文憑，並於民國98年通過司法官、律師考試，在法務部司法官訓練所51期結業擔任法官後，還獲法官學院選送赴美國西雅圖華盛頓大學進修研究，而他也不負眾望發揮了積極好學的性格，在參訪之際旁聽了許多課程，還主動克服語言障礙，與美國法官、執行官等進行實務上的交流，探討刑度準則議題，並完成相關報告，不僅開拓了視野、收穫了知識，還在同期法官中第一批取得實任資格。

但這次跨國交流也讓孫少輔意識到台灣司法體系的不足之處，並思考因法官「自由心證」而導致量刑不一致的問題，以及可能產生民眾不信任法律的後果，這些想法就像種子深埋在他的內心，彼時的他還不曉得，經過7年的灌溉，未來會萌生一股新力量。孫少輔回溯當下，提到自己只是勇於把握每次機會，並盡力做到盡善盡美。