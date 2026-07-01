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劉明潔律師｜資深顧問律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

劉明潔

資深顧問律師台北所
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律師介紹

劉明潔律師曾先後任職屏東地方法院、新北地方法院，歷任刑事庭、民事庭法官。在近十年的法官生涯中，劉明潔律師承辦案件超過3000件，橫跨民事、刑事各類訴訟類型。除一般案件外，並先後兼任貪瀆、軍事、智慧財產、原住民、強制處分、金融等專業法庭法官，經手案件涵蓋高額民事訴訟、重大刑案，以及結構複雜的金融犯罪案件。長年審理高難度、高專業門檻的案件，讓她練就精準的證據判讀能力與細膩的法律邏輯思辨。

劉明潔律師也因此獲得司法實務界的高度肯定，曾二度受邀至司法官學院與受訓學員分享法官辦案心得；並獲新北地方法院指派，擔任司法官學院受訓學員的民事、刑事審判實務指導老師，同時也是臺北大學、輔仁大學研究所民事審判實務課程的指導老師。

劉明潔律師加入本所執業後，本於多年法官資歷及熟悉的審判視角，讓劉明潔律師在為當事人規劃訴訟策略時，能更早看清案件的關鍵與風險所在，也更精準地判斷哪些主張真正能打動法官。劉明潔律師也將多年審判經驗中累積的風險判斷能力，提前運用在非訟領域，協助當事人在簽約、交易、決策等關鍵時刻，事先擬定完善的法律策略、預先防範潛在爭議。

秉持一貫專業、嚴謹、細膩的辦案態度，劉明潔律師以豐富的審判經驗為根基，無論是訴訟中的攻防佈局，或是訴訟前的風險預防，都能陪伴當事人面對每一個關鍵決策，並致力於為每一位當事人，找到最妥適、最有利的解決方案。

學歷

  • 國立臺灣大學 法律學研究所商法組 碩士
  • 國立臺灣大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深顧問律師
  • 新北地方法院職業安全及衛生防護委員會委員某上市公司職場霸凌調查小組外部專業委員
  • 臺灣新北地方法院民事庭法官（兼任金融專股、工程專股）
  • 臺灣新北地方法院刑事庭法官（兼任金融專庭）
  • 臺灣屏東地方法院刑事庭法官（兼任貪瀆專股、軍事專股、智財專股、原住民專庭、強制處分專庭）
  • 法務部司法官學院學習司法官學院受訓學員刑事審判實務、民事審判實務指導老師
  • 輔仁大學、台北大學法律研究所民事審判實務課程指導老師
  • 中銀律師事務所 實習律師

專長

◼︎重大刑事案件 ・槍砲彈藥刀械管制條例案件 ・毒品危害防制條例案件 ・詐欺犯罪防制條例案件 ・一般刑事案件辯護 ◼︎金融暨經濟犯罪 ・證券詐欺案件 ・非常規交易案件 ・特別背信案件 ・財報不實案件 ・非法吸金案件 ・地下匯兌案件 ◼︎貪污治罪案件 ・公務員貪瀆案件辯護 ・選罷案件 ◼︎民事訴訟 ・損害賠償訴訟 ・履約糾紛事件 ・工程履約爭議 ・商業紛爭處理 ◼︎智慧財產權案件 ・專利權爭議 ・商標權爭議 ・著作權爭議 ◼︎企業法律顧問 ・企業日常法律諮詢 ・公司治理與內控法遵 ・契約撰擬與審閱 ・交易與投資風險評估 ◼︎企業內部教育訓練 ・職場霸凌防治講座 ・性騷擾防治法遵訓練 ・員工法遵教育訓練 ・企業風險管理講座 ◼︎非訟法律服務 ・紛爭預防與策略規劃

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