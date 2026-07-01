劉明潔律師｜資深顧問律師

劉明潔律師曾先後任職屏東地方法院、新北地方法院，歷任刑事庭、民事庭法官。在近十年的法官生涯中，劉明潔律師承辦案件超過3000件，橫跨民事、刑事各類訴訟類型。除一般案件外，並先後兼任貪瀆、軍事、智慧財產、原住民、強制處分、金融等專業法庭法官，經手案件涵蓋高額民事訴訟、重大刑案，以及結構複雜的金融犯罪案件。長年審理高難度、高專業門檻的案件，讓她練就精準的證據判讀能力與細膩的法律邏輯思辨。

劉明潔律師也因此獲得司法實務界的高度肯定，曾二度受邀至司法官學院與受訓學員分享法官辦案心得；並獲新北地方法院指派，擔任司法官學院受訓學員的民事、刑事審判實務指導老師，同時也是臺北大學、輔仁大學研究所民事審判實務課程的指導老師。

劉明潔律師加入本所執業後，本於多年法官資歷及熟悉的審判視角，讓劉明潔律師在為當事人規劃訴訟策略時，能更早看清案件的關鍵與風險所在，也更精準地判斷哪些主張真正能打動法官。劉明潔律師也將多年審判經驗中累積的風險判斷能力，提前運用在非訟領域，協助當事人在簽約、交易、決策等關鍵時刻，事先擬定完善的法律策略、預先防範潛在爭議。

秉持一貫專業、嚴謹、細膩的辦案態度，劉明潔律師以豐富的審判經驗為根基，無論是訴訟中的攻防佈局，或是訴訟前的風險預防，都能陪伴當事人面對每一個關鍵決策，並致力於為每一位當事人，找到最妥適、最有利的解決方案。