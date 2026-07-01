許致維律師｜資深顧問律師

許致維律師於民國98年通過司法官及律師考試，並於司法官訓練所第51期結業後，擔任台灣桃園地方檢察署檢察官。在過去的12年裡，處理超過一萬件案件，在偵查組時，除了深耕婦幼保護、重大刑案、毒品、金融犯罪、智財等多個專組股別，同時也經辦多起重大金融犯罪、銀行法吸金、賄選、當選無效、電信詐欺、跨境運毒、兇殺、妨害性自主、公務員貪污、瀆職、強盜以及其他引起社會關注的刑事案件，並有擔任公訴、執行檢察官之完整歷練。

許律師曾多次指揮調查局、警方��、移民署專勤隊成功破獲重大詐欺、跨境運毒、人口販運案件。此外，他在113年度獲得法務部頒發之打詐有功人士及領有法務部頒發之金融訓高階班、肅貪專業證照。

在113年4月，許律師加入喆律，完備了喆律法律事務所在檢、審、辯三方的法律專業團隊。他期望能夠將自己豐富的辦案經驗與多方觀點相結合，協助當事人解決問題，爭取最有利的結果。