冷靜的法律行者：林桑羽與喆律齊心共創高峰

研讀中窺見法條的趣味之處

研讀中窺見法條的趣味之處

林桑羽的理性讓她能抽離自己，以客觀的角度看待事物的本質，包含分析自我長處、以務實角度考慮未來學科及職涯發展等，身為文組的她深知「擁有一技之長」的重要性，便早早將目標鎖定需考過專業證照才能執業的會計系或法律系，決定範圍後，又經過自我探索，仔細評估自己在各個學科的能力及興趣後，最終選擇法學院。

不同於系上一些同學的迷惘，經過深思熟慮的她目標清楚、態度堅定，也做好了背誦無聊法條的心理準備，但出乎林桑羽意料的是，法律其實遠比她想像中的有趣許多。

「法律是一門很哲學的學科，是這個國家跟人民價值觀的體現，富含歷史的脈絡在內，所以對我來說讀起來並不枯燥，甚至挺有趣的。」敘述這段話時，林桑羽的誠懇溢於言表。

年少的她不僅擁有清晰的思想，也幸運的在學習之路上發現趣味，甚至在畢業備考擔任律師助理期間，即便只協助繕打書狀、聯絡律師當事人等瑣事，都澆不熄她對律師界的美好想像。林桑羽表示，當看著事務所的律師發揮所學、為業界及社會奉獻、辛勤往返法庭努力幫助民眾時，發現這項�職業不只是個挑戰，還肩負著某種使命，便告訴自己一定要考上律師。

於是憑著決心與毅力苦讀一年，果真金榜題名！