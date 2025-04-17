搶奪罪的構成要件是什麼？律師：沒搶到也成罪！

（二）搶奪罪的刑責

（二）搶奪罪的刑責

根據刑法第325條的規定，搶奪罪的刑度為6個月以上、5年以下的有期徒刑。這意味著，即使行為人未能成功奪取他人財物，只要實施了搶奪的行為，就已經構成搶奪罪，需要承擔相應的刑事責任。

除了基本的搶奪刑度外，刑法還對特殊情況下的搶奪罪予以加重處罰。若�搶奪行為致人於死，行為人將面臨無期徒刑或7年以上有期徒刑的嚴厲懲處；若搶奪致人重傷，則處3年以上、10年以下有期徒刑。這些加重條款體現了立法者對搶奪犯罪的嚴懲態度，旨在維護社會治安和公民財產安全。

下表總結了搶奪罪的刑度：

情況 刑度 一般搶奪罪 6個月以上，5年以下有期徒刑 搶奪致死加重 無期徒刑或7年以上有期徒刑 搶奪致重傷加重 3年以上，10年以下有期徒刑

值得注意的是，搶奪罪的未遂也應受到處罰。這意味著，即使行為人因為某些原因未能得逞，只要已經著手實施搶奪行為，就需要承擔刑事責任。