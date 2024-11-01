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什麼是具結？

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-11-01更新 2026-10-30
雷皓明律師
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本文目錄

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

具結是什麼？

根據法律規定，在訴訟中擔任證人或鑑定人的個人，都需要進行具結。通過宣讀具結書並在其上簽名，具結人鄭重承諾所陳述內容完全屬實。

一旦發現有不實陳述，具結人可能面臨偽證罪的指控，最高可處7年有期徒刑。

（一）具結的定義

具結旨在確保證人或鑑定人提供真實可信的證言。透過具結，證人或鑑定人承諾其陳述內容屬實，如有不實願受偽證罪處罰。這個過程有助於提高當事人的警覺，促使其慎重對待自己的證言。

具結是證人或鑑定人在法律程序中，於作證前以莊重的方式宣誓，保證接下來的陳述均為真實。具結通常包含宣讀具結書並在其上簽名兩個步驟。透過這個過程，證人或鑑定人明確表示自己已經了解作偽證的法律後果，並願意承擔相應的責任。

（二）具結的目的

具結的主要目的是確保證言真實性，提高證言的可信度。藉由具結，證人或鑑定人受到法律的約束，必須如實陳述，不得故意提供虛假或誤導性的證詞。這有助於法官或陪審團對案件事實進行準確的判斷，維護司法程序的公正性。

同時，具結也能夠提醒證人或鑑定人謹慎對待自己的證言，避免因疏忽或故意而提供不實陳述。

（三）具結的法律效力

具結的法律效力主要有：

法律效力說明
真實陳述的擔保具結人通過宣誓或簽署書面文件，承諾其陳述真實、準確，不存在虛假、隱瞞或欺騙。
證言可採信度提高經過具結的證言，在法庭上的可採信度更高，更容易被法官或陪審團接受。
違反具結的法律後果若具結人故意作虛假陳述或隱瞞事實，可能面臨偽證罪的刑事處罰，也可能導致其證言完全不被採信。

誰需要進行法院具結？

在台灣的司法體系中，哪些人需要進行具結呢？讓我們來詳細了解一下。

（一）證人具結

在法庭上，證人扮演著至關重要的角色，他們的證言往往對案件的審理結果有著重大影響。為了確保證人提供真實、準確的證詞，法律規定證人在作證前必須進行具結。

通過具結，證人承諾將如實陳述，並明白作偽證將承擔法律責任。這一程序有助於提高證言的可信度，維護司法公正。

證人具結

（二）鑑定人具結

在某些案件中，法院需要借助專業人士的知識和經驗來對案情進行分析和判斷。這些專業人士被稱為鑑定人。為了確保鑑定意見的客觀性和公正性，鑑定人也必須在提供鑑定意見前進行具結。

通過具結，鑑定人保證其提供的專業意見是基於事實和專業知識，不存在偏頗或誤導，幫助法官對案件作出更加準確的判斷。

（三）具結在各法律領域的應用

具結廣泛適用於各個法律領域，包括但不限於：

  • 刑事訴訟：證人、鑑定人需進行具結，以確保其證言的真實性和可靠性。
  • 民事訴訟：當事人、證人需進行具結，以保證其陳述的真實性，避免虛假陳述或隱瞞事實。
  • 行政訴訟：在行政程序中，相關人員也需要進行具結，以確保其提供的資訊真實無誤。

（四）不需要具結的例外情況

雖然具結是一項重要的法律程序，但法律也考慮到某些特殊情況允許例外。

對於未滿16歲的未成年人和患有精神障礙的人，法律認為他們可能無法完全理解具結的意義和後果。

因此，這些人可以在不具結的情況下作證或提供意見。

法院具結流程

具結流程通常在證人或鑑定人進行陳述之前進行。首先，法院會將印有結文的文書交給當事人，由其朗讀結文並簽名，以確保其了解具結的意義和後果。在必要時，法官會向當事人解釋結文的內容，確保其充分理解。如果當事人不識字，則由書記官代為朗讀結文並說明其意義。

完成朗讀結文和簽名的步驟後，即視為已經完成具結程序。從這一刻起，證人需要承擔陳述屬實的法律責任，如果提供虛假陳述，可能會面臨偽證罪的指控。

具結流程步驟說明
文書交付法院將印有結文的文書交給當事人
朗讀結文當事人朗讀結文，了解具結的意義和後果
簽名確認當事人簽名，確認已了解並願意遵守具結的要求
法官說明（必要時）法官向當事人解釋結文內容，確保其充分理解
書記官代讀（特殊情況）當事人不識字時，由書記官代為朗讀結文並說明意義

（一）具結書的內容

具結書是一份極具法律效力的文件，內容包含了具結人對相關事實的陳述與保證。具結書內容的真實性至關重要，因為任何虛偽陳述都可能導致法律後果。具結人在具結書上簽名，即表示對其中內容的真實性負責，並願意接受相應的法律制裁。

1.具結書中的誓詞

在具結書中，通常會包含一段誓詞，例如：「本人據實陳述，絕無匿、飾、增、減，如有不實，願受偽證之處罰。」這段誓詞明確表明，具結人保證所陳述內容完全屬實，沒有任何隱瞞、美化、誇大或縮減之處。同時，誓詞也提醒具結人，若有虛偽陳述，將面臨偽證罪的刑事責任。

2.具結人簽名

具結人在具結書上簽名，不僅是一種形式，更是一種莊重的承諾。透過簽名，具結人表示已經仔細閱讀並理解具結書的內容，並對其真實性負責。這個簽名也成為日後確認責任的重要書面證據。若具結人提供虛偽陳述，其簽名即可作為追究法律責任的依據。

（二）可以拒絕具結嗎？

根據法律規定，拒絕具結的證人可能會被處以罰鍰，金額最高可達新台幣3萬元。此舉不僅會對證人個人造成經濟損失，同時也會影響案件的審理過程。

更為嚴重的是，在刑事案件中，若證人拒絕具結，其證言將不得作為證據採納，也就是證人的陳述可能會被視為無效，進而影響案件的偵查和審判結果。

具結後的責任和義務

在具結儀式完成後，具結人便正式承擔起誠實作證、據實以告的法律責任。無論是在陳述前或陳述後進行具結，證人都必須嚴格遵守誓言，如實陳述案件事實，不得有任何虛假、隱瞞或誤導之處。

（一）真實陳述的義務

具結的核心義務就是要求證人真實陳述。依據《刑法》第168條的規定，證人應當就其所見、所聞或經歷的案件事實，陳述真相，不得故意隱瞞或歪曲事實。這一義務貫穿於整個訴訟過程，證人必須時刻謹記在心。

（二）不實陳述的法律後果

為了強化真實陳述義務的約束力，根據《刑法》第169條，證人若故意作虛偽陳述，隱匿事實真相，最高可處7年有期徒刑，以警示具結人，務必以誠信的態度配合司法，履行法定義務。

若證人違背具結宣誓，蓄意進行虛偽陳述，其行為已然構成犯罪。除了可能觸犯偽證罪，虛偽陳述還可能導致案件事實認定錯誤，影響司法公正，危及相關當事人的合法權益。

以上就是有關法院具結的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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