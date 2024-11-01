具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

具結是什麼？

根據法律規定，在訴訟中擔任證人或鑑定人的個人，都需要進行具結。通過宣讀具結書並在其上簽名，具結人鄭重承諾所陳述內容完全屬實。

一旦發現有不實陳述，具結人可能面臨偽證罪的指控，最高可處7年有期徒刑。