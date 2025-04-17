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擄人勒贖

擄人勒贖刑責多重？沒拿到錢也成罪嗎？律師：切勿以身試法

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-04-17更新 2026-10-21
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

擄人勒贖是嚴重的犯罪行為，即使沒有成功拿到贖金，仍然構成犯罪。根據刑法規定，擄人勒贖罪的刑責非常重，可處七年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至是死刑。本文中資深刑事律師將說明擄人勒贖罪相關的法律知識。

擄人勒贖罪的法律規定

在討論擄人勒贖罪時，我們必須仔細審視相關的法律條文，以了解此類犯罪的嚴重性及其法律後果。擄人勒贖罪往往涉及多項犯罪行為，構成結合犯，甚至在某些情況下，僅僅預備犯行為就已經觸犯法律。讓我們來看看刑法和懲治盜匪條例中的相關規定。

（一）擄人勒贖罪的法律規定

依據刑法第347條，意圖勒贖而擄人者，將面臨七年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至是死刑的嚴厲懲罰。若犯罪行為導致被害人死亡或重傷，刑責更加嚴重，處以死刑或無期徒刑。

（二）擄人勒贖撕票

若犯罪者在擄人勒贖過程中故意殺害被害人，根據刑法第348條，將處以死刑。

（三）懲治盜匪條例第二條

除了刑法之外，2002年後已經廢止的懲治盜匪條例第2條以前也有對擄人勒贖罪作出了明確規定，若犯罪者為盜匪，意圖勒贖而擄人，同樣將處以死刑。

法律條文犯罪行為刑責
刑法第347條意圖勒贖而擄人七年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑
刑法第347條擄人勒贖致人死亡或重傷死刑或無期徒刑
刑法第348條擄人勒贖並故意殺害被害人死刑
懲治盜匪條例第2條（已廢止）盜匪意圖勒贖而擄人死刑

擄人勒贖罪相關刑責

除了涉及擄人勒贖的犯行外，歹徒的行為還可能觸犯其他罪名，如傷害、剝奪他人行動自由及遺棄等罪。這些額外的犯罪行為，將使綁匪面臨更重的刑事責任。

根據刑法規定，傷害罪依照其傷害程度，可處六個月以上、五年以下有期徒刑。若傷害致人於死，則處無期徒刑或七年以上有期徒刑。剝奪他人行動自由部分，處五年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。而遺棄罪，若遺棄無自救力之人，致生危險於其生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑。

（一）綁架過程中的相關犯罪及其法定刑

除了涉及擄人勒贖的犯行外，歹徒的行為還可能觸犯其他罪名，如傷害、剝奪他人行動自由及遺棄等罪。這些額外的犯罪行為，將使綁匪面臨更重的刑事責任。

根據刑法規定，傷害罪依照其傷害程度，可處六個月以上、五年以下有期徒刑。若傷害致人於死，則處無期徒刑或七年以上有期徒刑。剝奪他人行動自由部分，處五年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。而遺棄罪，若遺棄無自救力之人，致生危險於其生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑。

犯罪行為法定刑
傷害罪五年以下有期徒刑
傷害致死罪無期徒刑或十年以上有期徒刑
剝奪他人行動自由罪五年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金
遺棄罪（致重傷）三年以下有期徒刑

（二）未取贖金而釋放人質的減刑規定

刑法中，擄人勒贖罪屬於重罪，最高可處無期徒刑或死刑。然而，刑法第347條第4項規定，若犯此罪的歹徒在未取得贖金的情況下釋放被害人，法官可依職權酌減其刑責。這是法律為鼓勵歹徒釋放人質而設置的減刑規定。

法官在審理擄人勒贖案件時，會綜合考量各種情節，包括歹徒的動機、手段、犯後態度等，再決定是否減輕刑責。一般而言，若歹徒在勒贖過程中未對被害人造成嚴重傷害，且最終自願釋放人質，法官通常會給予較輕的刑期。

以下是法官酌減刑責的考量因素：

  • 歹徒是否主動釋放人質
  • 歹徒釋放人質的時間點
  • 歹徒在勒贖過程中的行為
  • 被害人的身心狀況

值得一提的是，即便歹徒釋放人質，仍須為其犯行負法律責任，減刑規定並非免除刑責，而是在特定情況下給予從輕處罰的機會。

擄人勒贖有機會減刑嗎？

常見的擄人勒贖原因和手法

擄人勒贖是一種嚴重的犯罪行為，歹徒為了達到勒索財物的目的，使用各種手段綁架受害者。以下介紹一些犯罪者常用的擄人勒贖手法，希望大家提高警覺，避免成為受害者。

（一）擄人勒贖犯罪的主要原因

犯罪者之所以鋌而走險進行擄人勒贖，通常是因為急需金錢來解決生活上的困境或債務問題。許多人因為賭博輸錢、生意失敗而負債累累，走投無路之下才會鋌而走險，甚至自導自演親屬綁架案件來勒索錢財。

另一個常見的原因是犯罪者貪圖享樂，希望透過擄人勒贖來快速獲得大筆金錢，滿足自己奢侈的生活慾望。這些人往往缺乏正當工作，又不願意腳踏實地工作賺錢，寧可以犯罪的方式來滿足自己的慾望。

此外，有些犯罪者是為了向他人討債而實施擄人勒贖。當債主久討不到債款時，可能會萌生歹念，綁架債務人或其親屬，以此要脅債務人還錢。這種行徑不但違法，也嚴重危害了他人的人身安全。

  • 生活困境或債務問題導致急需金錢
  • 貪圖享樂，希望快速獲得大筆金錢
  • 向他人討債不成，鋌而走險綁架勒贖

（二）擄人方法

歹徒擄人的方式通常有兩種：直接闖入綁架和偽裝計誘。直接闖入綁架是指歹徒直接闖入受害者家中或辦公場所，使用暴力或威脅手段將受害者綁架。偽裝計誘則是歹徒偽裝成友善的陌生人，如推銷員、快遞員等，以欺騙手段誘拐受害者，尤其是兒童更容易受騙。

以下是歹徒常見的擄人手法比較：

擄人手法特點受害者
直接闖入綁架使用暴力、武器威脅成年人居多
偽裝計誘偽裝身分、利用受害者信任兒童、少年為主

（三）勒贖方法

在擄人得手後，歹徒通常會對受害者家屬進行勒贖。常見的勒贖方式包括打電話、寄信、隔空恐嚇等。歹徒會威脅家屬不准報警，限期交付贖金，否則就傷害受害者。有時歹徒還會在勒贖信中放入子彈或受害者的照片，讓家屬感到恐懼而屈服。面對歹徒的步步緊逼，受害者家屬往往不知所措，這正是歹徒的目的。

綁票案發生後的處理原則

當綁票案發生時，被害人和家屬的正確處理方式至關重要。保持冷靜、立即報案並全力配合警方偵辦，是確保人質安全和案件順利解決的關鍵。以下是被害人和家屬應注意的事項：

（一）被害人應注意事項

  • 保持冷靜，避免與歹徒發生衝突
  • 留意並記憶歹徒特徵，如身材、口音、衣著等
  • 尋找機會向外界求救或傳遞訊息

（二）家屬應配合事項

  • 接獲歹徒勒贖電話後，立即報案並提供詳細資訊
  • 全力配合警方偵辦，包括接受監聽、埋伏、佈線等必要措施
  • 切忌私下與歹徒交涉或交付贖金
  • 隨時保持通訊暢通，以便警方聯繫

真實擄人勒贖案例

台灣近年來發生過幾起震驚社會的擄人勒贖案件，這些案例透過警方的破案過程和法院的判決結果，讓我們一窺歹徒的犯罪手法以及司法機關對此類犯罪的處置方式。

（一）長榮公司張國明綁架案

1997年，長榮集團總裁張國明遭到綁架，歹徒索贖5000萬元。在家屬與警方合作下，成功追回大部分贖金，並於10天內救出張國明，逮捕綁架集團成員。主嫌最終被判處無期徒刑。

（二）宜蘭農會幹部之子綁架案

2001年，宜蘭一名農會幹部的兒子遭到綁架，歹徒索贖1500萬元。犯案過程中，歹徒殘忍虐待人質，導致其重傷。警方在案發3天後成功救出人質，並逮捕全部7名嫌犯。主嫌被判處18年有期徒刑。

（三）東港擄人勒贖案

2013年，屏東東港一名水電行老闆遭到綁架，歹徒向家屬索贖500萬元。家屬報警後，警方迅速展開調查，在案發5天後成功破案，救出人質並逮捕4名嫌犯。法院依擄人勒贖等罪，判處主嫌20年有期徒刑。

案件名稱案發年份贖金金額破案天數判決結果
長榮公司張國明綁架案19975000萬元10天主嫌無期徒刑
宜蘭農會幹部之子綁架案20011500萬元3天主嫌18年有期徒刑
東港擄人勒贖案2013500萬元5天主嫌20年有期徒刑

（四）擄人勒贖案件的破案率

根據統計，我國擄人勒贖案件的破案率一直維持在相當高的水準。警方表示，這主要歸功於被害人家屬的及時報案和配合，以及歹徒在聯絡勒贖過程中留下的蛛絲馬跡。

歹徒為了獲取贖金，勢必要與被害人家屬進行聯絡勒贖。這個過程中，他們很可能會露出馬腳，為警方的偵破提供關鍵線索。只要被害人家屬能夠冷靜應對，及時報案，並與警方密切配合，提供所掌握的資訊，警方就有很大機會順藤摸瓜，迅速破案。

根據內政部警政署資料，以下是近年來我國擄人勒贖案件的破案率統計：

年份破案率
2019100%
2020100%
2021100%
2022100%
2023100%

以上就是擄人勒贖罪相關的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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