擄人勒贖刑責多重？沒拿到錢也成罪嗎？律師：切勿以身試法

（二）未取贖金而釋放人質的減刑規定

（二）未取贖金而釋放人質的減刑規定

刑法中，擄人勒贖罪屬於重罪，最高可處無期徒刑或死刑。然而，刑法第347條第4項規定，若犯此罪的歹徒在未取得贖金的情況下釋放被害人，法官可依職權酌減其刑責。這是法律為鼓勵歹徒釋放人質而設置的減刑規定。

法官在審理擄人勒贖案件時，會綜合考量各種情節，包括歹徒的動機、手段、犯後態度等，再決定是否減輕刑責。一般而言，若歹徒在勒贖過程中未對被害人造成嚴重傷害，且最終自願釋放人質，法官通常會給予較輕的刑期。

以下是法官酌減刑責的考量因素：

歹徒是否主�動釋放人質

歹徒釋放人質的時間點

歹徒在勒贖過程中的行為

被害人的身心狀況

值得一提的是，即便歹徒釋放人質，仍須為其犯行負法律責任，減刑規定並非免除刑責，而是在特定情況下給予從輕處罰的機會。