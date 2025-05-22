喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
義憤殺人

義憤殺人罪的構成要件是什麼？如何證明自己是出於義憤 ？

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-05-22
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

義憤殺人罪是一種特殊的殺人罪名，與普通殺人罪相比，義憤殺人罪的量刑會相對減輕。要構成義憤殺人罪，必須同時符合主觀和客觀的特定要件。在主觀方面，行為人必須是基於義憤的動機而實施殺人；在客觀方面，則要求行為人是在當場激於義憤的情況下實施殺人。

何謂義憤殺人罪？

在刑法中，義憤殺人罪是一種特殊的殺人罪名。根據刑法第273條的規定，當場激於義憤而殺人者，處七年以下有期徒刑，刑責較普通殺人罪輕。那麼，究竟何謂義憤呢？義憤與一般的憤怒情緒又有何不同？

（一）義憤殺人罪的定義

義憤是指行為人基於道德正義的理由而產生的強烈憤慨之情。這種憤慨必須是因對方先有難以容忍、足以引發公憤的不義行為所引起的。換言之，義憤是一種出於維護社會公序良俗的正當情感，而非個人恩怨或一時情緒失控。 依據義憤的定義，構成義憤殺人罪須符合下列要件：

  • 行為人主觀上出於義憤而殺人
  • 客觀上當場激於義憤實施殺人行為
  • 被害人先有難以忍受、足以引發公憤的不義行為

（二）義憤殺人罪與普通殺人罪的區別

義憤殺人罪與普通殺人罪最大的不同在於行為人主觀的犯罪動機。普通殺人罪的動機可能是憎恨、貪婪、嫉妒等私人恩怨，或一時情緒失控；但義憤殺人罪的動機則必須是基於道德正義，對方先有令人憤慨的不義行為。

此外，義憤殺人罪在客觀上須當場實施，亦即行為人在受到刺激後立即起意並實施殺人行為，情緒上具有急迫性與當下性。相較之下，普通殺人罪則不以當場實施為必要。

綜上所述，雖然義憤殺人罪與普通殺人罪同樣造成他人死亡的結果，但在主客觀構成要件上有所不同。刑法第273條對義憤殺人罪處以較輕的刑責，可視為法律對道德正義的一種價值判斷與考量。

義憤殺人罪的構成要件

義憤殺人罪是一種特殊的殺人罪，其構成要件與普通殺人罪有所不同。要構成義憤殺人罪，必須同時具備主觀和客觀兩個方面的要件。

（一）主觀要件：動機須為對方的不義行為

在主觀方面，義憤殺人主觀要件是指行為人必須基於義憤的動機而實施殺人行為。這種義憤是指因對方的不義行為而引起的公憤，而非單純的私人恩怨或糾紛。例如，目睹他人遭受不法侵害而產生的義憤，就可能構成義憤殺人罪的主觀要件。

義憤殺人罪的構成要件

（二）客觀要件：當場激於義憤

義憤殺人客觀要件則要求行為人必須在當場激於義憤的情況下實施殺人行為。所謂「當場」，是指在受到不義行為刺激的當下，立即產生殺意並付諸行動。如果行為人在事後才因不滿而起殺意，就難以認定是當場激於義憤而殺人。

此外，判斷是否構成義憤殺人當場的重要因素還包括：

  • 不義行為是否足以引起公憤
  • 行為人的殺人行為是否在不義行為發生的現場或附近
  • 殺人行為是否與不義行為之間具有緊密的時間連續性

綜上所述，義憤殺人罪的構成要件包括主觀上基於義憤的動機，以及客觀上當場激於義憤而實施殺人行為。只有同時滿足這兩個要件，才能認定構成義憤殺人罪。

義憤殺人罪的實際案例

在司法實務中，義憤殺人罪的成立案例並不常見。大多數情況下，行為人或其親屬受到被害人的嚴重侮辱，才會觸發義憤殺人。例如，被害人長期勒索、毆打行為人，或行為人的配偶與他人通姦，導致行為人一時義憤難耐，當場殺害被害人。

然而，如果行為人並非當場激於義憤而殺人，法院通常會以普通殺人罪論處。例如，妻子因長期遭受家庭暴力，事後趁丈夫熟睡時將其殺害，這種情況下，法院通常不會適用義憤殺人罪。由此可見，義憤殺人罪的適用條件相當嚴格。

以下是一些義憤殺人判決案例：

案例案情概述判決結果
案例一張某長期遭受鄰居李某的辱罵和毆打，一日，李某再次辱罵並毆打張某，張某義憤難忍，當場持刀殺死李某。法院認定張某構成義憤殺人罪，判處有期徒刑三年。
案例二王某發現妻子與他人通姦，當場激憤殺死妻子及其情夫。法院以義憤殺人罪判處王某有期徒刑五年。
案例三陳某多次勒索並毆打鄰居劉某，劉某忍無可忍，一日當場殺死陳某。法院認為劉某符合義憤殺人罪的構成要件，判處有期徒刑四年。

從這些義憤殺人判決案例可以看出，義憤殺人量刑通常較普通殺人罪輕，但仍需要根據案件的具體情節進行綜合考量。法官會評估被害人的不義行為是否足以引起公憤，以及行為人是否當場激於義憤而殺人，以決定是否適用義憤殺人罪。

總的來說，義憤殺人罪的構成要件非常嚴格，必須同時符合主觀和客觀要件。行為人必須是在受到被害人嚴重不義行為刺激的當下，立即起意並實施殺人行為，才有可能構成義憤殺人罪。法院在認定義憤殺人罪時非常謹慎，控制情緒和合法解決問題是非常重要的。

雖然義憤殺人罪的刑罰較普通殺人罪輕，但實務上成立的案例並不多見。因為要證明符合義憤殺人罪的要件實屬不易，被告往往難以舉證。因此，即使面臨再難以忍受的不義行為，還是應該要克制情緒，透過正當合法的管道尋求解決，而非訴諸暴力。

從義憤殺人罪總結來看，法律雖然對義憤殺人有所寬容，但並非鼓勵民眾私自訴諸武力。控制情緒、合法解決問題才是面對衝突的上策。畢竟一時的衝動可能造成無可挽回的嚴重後果。我們應該學會以理性和智慧來化解糾紛，維護社會的公平正義。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook