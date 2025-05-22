義憤殺人罪的構成要件是什麼？如何證明自己是出於義憤 ？

何謂義憤殺人罪？

在刑法中，義憤殺人罪是一種特殊的殺人罪名。根據刑法第273條的規定，當場激於義憤而殺人者，處七年以下有期徒刑，刑責較普通殺人罪輕。那麼，究竟何謂義憤呢？義憤與一般的憤怒情緒又有何不同？

（一）義憤殺人罪的定義

義憤是指行為人基於道德正義的理由而產生的強烈憤慨之情。這種憤慨必須是因對方先有難以容忍、足以引發公憤的不義行為所引起的。換言之，義憤是一種出於維護社會公序良俗的正當情感，而非個人恩怨或一時情緒失控。 依據義憤的定義，構成義憤殺人罪須符合下列要件：

行為人主觀上出於義憤而殺人

客觀上當場激於義憤實施殺人行為

被害人先有難以忍受、足以引發公憤的不義行為

（二）義憤殺人罪與普通殺人罪的區別

義憤殺人罪與普通殺人罪最大的不同在於行為人主觀的犯罪動機。普通殺人罪的動機可能是憎恨、貪婪、嫉妒等私人恩怨，或一時情緒失控；但義憤殺人罪的動機則必須是基於道德正義，對方先有令人憤慨的不義行為。

此外，義憤殺人罪在客觀上須當場實施，亦即行為人在受到刺激後立即起意並實施殺人行為，情緒上具有急迫性與當下性。相較之下，普通殺人罪則不以當場實施為必要。

綜上所述，雖然義憤殺人罪與普通殺人罪同樣造成他人死亡的結果，但在主客觀構成要件上有所不同。刑法第273條對義憤殺人罪處以較輕的刑責，可視為法律對道德正義的一種價值判斷與考量。