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行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。
服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。
假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。
在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。
在台灣��的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！
當您的親人因輕微精神障礙或心智缺陷，導致無法完全處理自己的事務時，輔助宣告可以提供協助與保障。透過法院審理並選任輔助人，受輔助宣告人在特定法律行為上能獲得必要的支持，同時保有最大程度的自主權。本文將詳細說明輔助宣告的定義、聲請條件、辦理流程、法律效力等重點內容，讓您在面對親人需要協助時，能夠活用輔助宣告制度。
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