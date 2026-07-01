輔助宣告有什麼條件限制？律師教你快速聲請和辦理撇步！

當您的親人因輕微精神障礙或心智缺陷，導致無法完全處理自己的事務時，輔助宣告可以提供協助與保障。透過法院審理並選任輔助人，受輔助宣告人在特定法律行為上能獲得必要的支持，同時保有最大程度的自主權。本文將詳細說明輔助宣告的定義、聲請條件、辦理流程、法律效力等重點內容，讓您在面對親人需要協助時，能夠活用輔助宣告制度。

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