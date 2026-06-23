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搖頭丸（MDMA）在台灣被列為第二級毒品，相關刑責嚴格且不容小覷：光是販賣一次，最低就是10年有期徒刑起跳，沒有緩刑空間。本文完整解析搖頭丸相關法規現況、各類行為的刑責標準、真實法院案例，以及面對身邊有人使用時的正確處置方式。
回扣本身不必然違法——關鍵在於「透明度」與「入帳方式」。公開、入帳、符合公司規定的回饋屬於合法佣金；秘密、帳外、個人私收的回饋則構成商業賄賂，可能面臨嚴厲刑責。本文將從「什麼是回扣」出發，逐步解析台灣法律對回扣行為的完整規範，幫助您在複雜的商業往來中，清楚辨識合法與違法的界線。
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車禍和解有法律效力嗎？車禍和解書怎麼寫？有車禍和解書範例可下載嗎？車禍和解流程、車禍私下和解注意事項有哪些？和解地點一定要在警局嗎？車禍和解金多少合理？出車禍不和解會怎樣？車禍賠償包含哪些範圍？律師完整分享必懂的車禍和解法律知識！
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