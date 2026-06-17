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債務更生是一項根據「消費者債務清理條例」由法院主導的債務處理程序，本文將由資深律師詳細說明債務更生所需條件和聲請債務更生的具體流程，並解釋債務更生可能會有的優缺點，幫助您自行評估是否要聲請債務更生！
管收是一種強制執行方法，針對欠繳稅款、罰鍰或其他公法上給付義務的人，在符合行政執行法規定的嚴格管收條件下，經法院裁定後將義務人送交管收所拘留。本文中律師將介紹台灣對於管收的規範和條件等法律知識。
面對層出不窮的保母虐童事件，身為家長的您是否也很擔心孩子的托育安全？要去哪裡找到可靠的好保姆呢？本文就讓律師來告訴您，保母虐童的法律責任有哪些，選擇褓姆時又該注意什麼，讓孩子能免於受虐威脅，獲得妥善照顧。
家暴的定義是什麼？被家暴怎麼辦？如何通報家庭暴力？家暴提離婚訴訟會贏嗎？本文中資深家事律師將告訴你如何提起家暴離婚訴訟、如何聲請保護令以及家暴保護令的種類，讓你不再需要對家暴隱忍，勇敢對家庭暴力說不。
借據的功能是什麼？借據怎麼寫��才有法律效力？寫了借據就不用擔心對方不還錢了嗎？手寫借據也有效力嗎？借據有效期限多久？網路上有免費借據範本可以下載嗎？借款還款證明書可以幹嘛？律師將在本文中說明借據相關的法律知識！
監護權指是什麼？約定共同監護權好嗎？單獨監護和共同監護權有什麼不同？監護權又到幾歲？離婚後可以怎麼爭取監護權？法院判決監護權的標準有哪些？本文中家事律師將帶你了解到底什麼是監護權，打破你對監護權的迷思！
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