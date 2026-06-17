保母虐童新聞頻傳！要去哪裡找好保母？資深律師來教你！

面對層出不窮的保母虐童事件，身為家長的您是否也很擔心孩子的托育安全？要去哪裡找到可靠的好保姆呢？本文就讓律師來告訴您，保母虐童的法律責任有哪些，選擇褓姆時又該注意什麼，讓孩子能免於受虐威脅，獲得妥善照顧。

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