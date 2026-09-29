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丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-05-13更新 2026-09-29
雷皓明律師
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去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

【敗訴的是丁守中，還是台灣人的選舉權利？】

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

【丁守中告了什麼？】

丁守中提告的對象是「中選會」以及「台北市選舉委員會」，提告的內容包含：

1.違法放任在下午4 時投票時間截止後，仍能進入投票所投票。

2.在個別投票所投票完畢後，即公開個別開票所之開票結果，沒有等全體投票所投票完畢後再一起進行開票，容許「投票與開票同時進行」的情況發生，並任由下午4 時後仍在排隊投票的人使用手機，使他們得以手機等方式知悉開票結果，造成選舉資訊不對等之情形，進而產生「棄保效應」。

3.除上述兩點外，丁還提出本次選舉有票袋遺失、未彌封、選舉人名冊登記不清或不一致等現象，但我覺得主要爭議是上述兩點，所以不再多加敘述。

【法院怎麼說？】

法院最主要用一個理由判決敗訴，也就是這次的違法情況「不足以影響結果」。 要提告選舉無效，除了選舉過程要違法，還要「足以影響選舉或罷免結果」才能告。

1.依照選罷法第19條，本來就以「抵達」的時間作為投票條件，意味著只要在4點前抵達投票所就是合法，因此4點後投票的情況並沒有違法。即便部分投票所確實有4點後才抵達還允許投票的情況，但丁提出的證據僅能證明有49票是如此，代表這不是中選會普遍性的違法情況，因此並不足以影響選舉結果。

2.除此之外，雖然有「投票與開票同時進行」的情況發生，但丁提出的證據是累積得票數的時間上差距，但累積的數字會因各地選務作業時間產生差異，簡單來說，丁沒辦證明投票、開票同時進行，確實導致棄保效應的發生，因此難以證明「投票與開票同時進行」有足以影響選舉結果的情況。

3.至於中選會提他違法之處，法院逐一比對，認為雖然有些違法事實存在，但影響的票數都遠小於丁守中敗選的票數差距，難以認為足以影響選舉的結果。 綜合這些理由，法院才判丁守中敗訴。 （如果你有興趣，可以看看台北地院的新聞稿，我覺得差不多把判決原文都貼進來了： http://tpd.judicial.gov.tw/?newsType=2&SEQNO=456006 ）

【看完判決以後，不曉得你對丁敗訴這件事情是什麼樣的感覺呢？】

從一個最簡單的角度來看，本次中選會真的有違法，但違法的影響似乎不大，因此丁敗訴合情合理，法院也判的好。

但從一個比較複雜的角度來看，我會覺得這個判決並沒有解決任何問題。

理論上不該出現投票人可以一邊看開票，一邊決定自己投票的情況發生，這樣確實造成選舉的不公平，也影響投票者的判斷。我覺得即便這次沒有棄保效應，但你怎麼知道下一次不會發生？棄保效應難以證明，照這個判決的模式，即便下次同時開票、投票的時間拉得更長，也沒有候選人可以依照選舉無效訴訟去爭一口氣。

這個判決只確認的「丁敗訴」，但別忘了中選會也真的有違法，部分投票所放任4點後投票、容許「投票、開票同時進行」的情況，就算不影響選舉結果，但這樣的投票過程仍然是違法的，中選會的責任呢？要怎麼避免同樣的情況再發生？

我不覺得這是法官跟判決的問題，畢竟選舉無效訴訟似乎只是讓候選人去爭「我才是勝選人」，沒辦法作為追究中選會責任、改善選務活動的工具。 現在多數的焦點好像還是放在「丁敗訴」身上，卻忽略的這次選務程序有違法事實。除了中選會主委辭職以外，也沒看到其他針對此次選舉的檢討或建議，真的是很可惜。

新聞來源：https://reurl.cc/b965o6

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