丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

【看完判決以後，不曉得你對丁敗訴這件事情是什麼樣的感覺呢？】

從一個最簡單的角度來看，本次中選會真的有違法，但違法的影響似乎不大，因此丁敗訴合情合理，法院也判的好。

但從一個比較複雜的角度來看，我會覺得這個判決並沒有解決任何問題。

理論上不該出現投票人可以一邊看開票，一邊決定自己投票的情況發生，這樣確實造成選舉的不公平，也影響投票者的判斷。我覺得即便這次沒有棄保效應，但你怎麼知道下一次不會發生？棄保效應難以證明，照這個判�決的模式，即便下次同時開票、投票的時間拉得更長，也沒有候選人可以依照選舉無效訴訟去爭一口氣。

這個判決只確認的「丁敗訴」，但別忘了中選會也真的有違法，部分投票所放任4點後投票、容許「投票、開票同時進行」的情況，就算不影響選舉結果，但這樣的投票過程仍然是違法的，中選會的責任呢？要怎麼避免同樣的情況再發生？

我不覺得這是法官跟判決的問題，畢竟選舉無效訴訟似乎只是讓候選人去爭「我才是勝選人」，沒辦法作為追究中選會責任、改善選務活動的工具。 現在多數的焦點好像還是放在「丁敗訴」身上，卻忽略的這次選務程序有違法事實。除了中選會主委辭職以外，也沒看到其他針對此次選舉的檢討或建議，真的是很可惜。

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