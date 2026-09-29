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揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-05-05更新 2026-09-29
雷皓明律師
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最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

【車內難道沒有隱私嗎？可以竊錄車內對話或影像嗎？】

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

【違法竊錄非公開活動構成妨害秘密罪】

依照刑法第315條之1，無故竊錄他人非公開活動，構成妨害秘密罪。

什麼叫做「非公開活動」？

實務上，法院通常遵循一個邏輯：「合理隱私期待」。 也就是說，我們判斷你有沒有隱私、別人可不可以錄，不只看你的意願（想不想被別人知道）或是活動場所（公共場所或私密場所），還要「合理」才能主張隱私權。

簡單來說，你主觀上不想讓別人知道，客觀上也採取必要措施來保密，法院才會覺得你有合理隱私期待可以主張隱私權，承認你的活動是「非公開活動」，這時候別人擅自錄下你的非公開活動就算是違法。

主觀想法很好理解，但也很難證明（畢竟誰知道你心裡在想什麼），因此實務上重要的往往是客觀上有沒有必要措施保密，例如你活動的場所是在人來人往的街道上，還是在一個有門有鎖的小房間；你是在一個透明玻璃後面辦事，還是在一個窗簾或是牆壁後面舉辦活動。

不僅如此，即便是在「公共場合」，也還是能主張最低限度的隱私權，也就是依社會通念得不受他人持續注視、監看、監聽、接近等騷擾行為。 （參考大法官釋字第689號） 簡單來說，即便在公共場所，別人也不能一直跟拍、攝影，這也是侵害隱私權的一種行為。

【車內活動可能屬於非公開活動】

實務上，有些判決就認為「車內」也算是客觀上的保密措施，因此車內的人有合理隱私期待可以主張隱私權，如果他人擅自竊錄車內活動就構成妨害秘密罪。

舉例來說，在高等法院106年度上訴字3311號刑事判決中，被告找了徵信社去跟拍自己的配偶，仔細拍下了配偶在計程車內的各種活動。法官認為，即便搭乘計程車算是一種公共場所，但人民也有最低限度的隱私權，況且計程車車窗貼有遮蔽效果的隔熱紙，因此當事人仍有合理隱私期待可以主張隱私權，被告與徵信社都構成妨害秘密罪。

另外也可以參考最高法院107年度台上字1096號刑事判決中，被告懷疑配偶外遇，擅自複製了車上的行車紀錄器以取得配偶在車內活動的畫面，法官也認為，車內活動屬於一種非公開活動，配偶仍有合理的隱私期待，因此判決被告違法（本案是用無故取得電磁紀錄去判，但承認車內活動的隱私性）

【麻煩的是，到底該怎麼判斷「何謂隱私」？】

隱私權已經是公認的權利，比較麻煩的是，到底該怎麼判斷「何謂隱私」？這件事情才是真正困難的地方，例如本案的車內就讓不少網友疑惑是公共空間還是私人空間。

台灣的實務給出的標準是主觀、客觀綜合判斷，不僅當事人要不願被他人知道，客觀上也要有相當條件（例如場所或保密手段），才有可能主張隱私權。 現代人過於習慣記錄下美好的一刻，但律師也要提醒，假如那美好的一刻不屬於你，或許讓它映入眼簾就好，不要貪圖一時之快而觸法。

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