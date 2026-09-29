揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

【違法竊錄非公開活動構成妨害秘密罪】

依照刑法第315條之1，無故竊錄他人非公開活動，構成妨害秘密罪。

什麼叫做「非公開活動」？

實務上，法院通常遵循一個邏輯：「合理隱私期待」。 也就是說，我們判斷你有沒有隱私、別人可不可以錄，不只看你的意願（想不想被別人知道）或是活動場所（公共場所或私密場所），還要「合理」才能主張隱私權。

簡單來說，你主觀上不想讓別人知道，客觀上也採取必要措施來保密，法院才會覺得你有合理隱私期待可以主張隱私權，承認你的活動是「非公開活動」，這時候別人擅自錄下你的非公開活動就算是違法。

主觀想法很好理解，但也很難證明（畢竟誰知道你心裡在想什麼），因此實務上重要的往往是客觀上有沒有必要措施保密，例如你活動的場所是在人來人往的街道上，還是在一個有門有鎖的小房間；你是在一個透明玻璃後面辦事，還是在一個窗簾或是牆壁後面舉辦活動。

不僅如此，即便是在「公共場合」，也還是能主張最低限度的隱私權，也就是依社會通念得不受他人持續注視、監看、監聽、接近等騷擾行為。 （參考大法官釋字第689號） 簡單來說，即便在公共場所，別人也不能一直跟拍、攝影，這也是侵害隱私權的一種行為。