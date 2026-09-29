保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

【保險算不算財產？離婚財產分配你該知道的事】
最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。
【實務上，通常認為「保單價值準備金」也算財產，可以分配】
雖然保單價值準備金不像現金、房產或動產一樣實際存在，但我國最高法院通常認為這筆帳面上的金額也算是夫、妻財產的一部分，因此離婚的時候，就應該拿出來進行分配。
最高法院的邏輯大概是這樣的： 「所謂的保單價值準備金，是保險人在墊繳保費、實行保單借款或終止契約時的計算基準，意味著這筆錢雖然名義上放在保險公司，但要保人行使權利時保險公司就應該付錢，實際上財產權利仍由要保人享有。 因此，即便要保人還沒終止契約、取回保單價值準備金，仍應該把這筆錢當作要保人的財產。」 （參考最高法院民事判決101年度台上字第227號、103年度台上字第1343號判決） 實際上，許多二審、一審法院也都照著這個邏輯去判決。 （臺灣高等法院民事判決106年度家上字第305號）
因此，就算對方沒有現金、房產或動產，如果有高保單價值準備金的保險，你在離婚的時候都可以主張對方要拿出來分配。
【分配的金額，以婚後價值扣�除婚前價值】
至於這筆保險該怎麼分，就依照一般財產的分配原則。 如果是法定財產制，應先計算「婚前」與「婚後」價值，只有婚後增加的價值可以拿出來分配，沒辦法全部要求分配。
舉例來說，A、B是夫妻，A在婚前就買了一筆保險，保單價值準備金有50萬，在婚後加買保險，保單價值準備金變成100萬。如果A、B離婚，則B可以要求A把50萬拿出來分配（婚後100萬-婚前50萬=50萬）。
反過來說，如果A是在婚後才買，保單價值準備金是100萬，那麼就是100萬都可以請求分配。
【比較大的問題，可能是在勝訴之後．．．】
法院會將保單當作財產，這算是穩定的見解了，但比較麻煩的是，勝訴之後要拿去強制執行時，不見得所有法院都會買單。
保單價值準備金，是當事人把保險解約以後才能拿到的財產，意味著在解約之前，財產都放在保險公司那邊。而法院不買單的意思，是強制執行的時候，法院不見得願意強迫需要分配財產的當事人解約。
舉例來說，上面的B拿著判決去執行，運氣好，法院可能會發「終止保險契約」之命令，強迫保險公司把保單價值準備金還給A，把這筆錢轉交給B；運氣不好，法院可能不會發這種命令，只會發類似「一旦A終止契約，應將款項交予A」的命令，意思就是說，除非A主動終止契約，B都沒辦法拿到這筆錢。 （可參考郭宏義律師的文章：＜人身保險要保人之何種權利得做為強制執行之標的－－兼評目前實施對保單價值準備金、解約金強制執行之作法＞）
這兩種情況在目前實務上是有可能發生的，處理這種案件時會有一些不可預測的風險。
現代保險產品越來越多，也導致律師在辦這種業務的時候複雜度上升。有些時候不是我們不想告訴當事人確定的答案，而是答案也真的不一定。拜託不要罵律師，律師可能比你還想知道答案啊…