保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

【實務上，通常認為「保單價值準備金」也算財產，可以分配】

雖然保單價值準備金不像現金、房產或動產一樣實際存在，但我國最高法院通常認為這筆帳面上的金額也算是夫、妻財產的一部分，因此離婚的時候，就應該拿出來進行分配。

最高法院的邏輯大概是這樣的： 「所謂的保單價值準備金，是保險人在墊繳保費、實行保單借款或終止契約時的計算基準，意味著這筆錢雖然名義上放在保險公司，但要保人行使權利時保險公司就應該付錢，實際上財產權利仍由要保人享有。 因此，即便要保人還沒終止契約、取回保單價值準備金，仍應該把這筆錢當作要保人的財產。」 （參考最高法院民事判決101年度台上字第227號、103年度台上字第1343號判決） 實際上，許多二審、一審法院也都照著這個邏輯去判決。 （臺灣高等法院民事判決106年度家上字第305號）

因此，就算對方沒有現金、房產或動產，如果有高保單價值準備金的保險，你在離婚的時候都可以主張對方要拿出來分配。